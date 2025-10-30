Ново мащабно френско изследване показва, че хранителните режими, които имат по-голям негативен ефект върху околната среда, са свързани и с по-висок риск от сериозни хронични заболявания като рак, сърдечно-съдови проблеми и диабет тип 2, съобщава News Medical.

Какво установява проучването

Изследването, публикувано в списание The Lancet Regional Health – Europe, анализира хранителните навици и здравните резултати на над 34 000 възрастни в рамките на повече от осем години.

Снимка: Pexels

Учените оценяват въздействието на всяка диета върху околната среда чрез специален индекс, който включва шест показателя, въглероден отпечатък (парникови газове), използване на земя и вода, потребление на енергия, употреба на пестициди и ефект върху биологичното разнообразие.

Резултатите категорично показват, че хората, чиято диета има по-висок екологичен отпечатък, имат с 15% по-голям риск от развитие на рак и с 50% по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2.

Кои храни вредят най-много на природата и здравето?

Диетите, които най-силно натоварват природата, са богати на месо, особено червено (говеждо, свинско, агнешко), пилешко и преработени месни продукти като колбаси и бекон.

Производството на тези храни изисква големи количества земя и вода, използването на фуражи и пестициди, а също така отделя значителни количества парникови газове.

Снимка: Canva

От друга страна, хората с по-нисък екологичен отпечатък се хранят предимно с пълнозърнести продукти, плодове, зеленчуци, бобови култури и ядки, храни, които не само щадят природата, но и предпазват организма от редица заболявания.

Защо някои диети са и вредни за здравето

Прекомерната консумация на червено и преработено месо е свързана с повишени нива на наситени мазнини и соли, които увеличават риска от високо кръвно налягане, запушване на артериите и метаболитни нарушения.

Освен това, при термичната обработка на месото се образуват вещества, които могат да увредят клетките и да увеличат риска от рак на дебелото черво и други видове рак.

Снимка: Canva

В същото време диетите, богати на растителни храни, съдържат повече фибри, антиоксиданти и полезни мазнини, които предпазват сърдечно-съдовата система и подобряват контрола върху кръвната захар.

Двойна полза за нас и за планетата

Авторите на проучването подчертават, че изборът на устойчиво хранене, с повече растителни продукти и по-малко животински, може да донесе „двойна полза“, по-добро здраве за хората и по-малко щети върху околната среда.

Снимка: iStock

Дори и без пълно изключване на месото, преминаването към по-балансиран режим, който наподобява т.нар. EAT-Lancet диета, може да има осезаем ефект. Тя включва голямо разнообразие от растителни храни, умерени количества риба, млечни продукти и минимално количество червено месо.

Намаляването на консумацията на месо и насърчаването на растителни алтернативи не е просто модна тенденция, а необходима стъпка към по-дълъг и по-здравословен живот и към по-устойчива планета.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.