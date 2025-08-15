Ново широкомащабно изследване разкри впечатляваща връзка между растителната диета и намаленият риск от рак.

Проучването, публикувано в престижното списание The American Journal of Clinical Nutrition, проследява здравето на 79 468 души в продължение на близо 8 години и открива, че вегетарианците имат значително по-нисък риск от развитието на множество видове рак, съобщава News Medical.

Какво показват резултатите?

Изследването установява, че всички типове вегетариански диети са свързани с 12% намаление на риска от общия брой ракови заболявания в сравнение с хората, които консумират месо. При средно честите форми на рак защитният ефект е още по-изразен, 18% намаление на риска.

Снимка: Canva

Специфични ползи за различни видове рак:

Рак на стомаха : Вегетарианците показват 45% по-нисък риск

Колоректален рак : 21% намаление на риска при всички вегетарианци

Лимфопролиферативни ракови заболявания (включително лимфоми): 25% по-нисък риск

Рак на гърдата и простатата : По-ниски нива при млади възрастни, следващи веганска диета

Различни типове растителни диети - различни ползи

Проучването разглежда няколко варианта на вегетариански диети:

Веганите (избягват всички животински продукти) показаха особена защита срещу рак на гърдата и простатата при по-младите възрастни групи.

Пескетарианците (консумират риба, но не месо) имаха по-нисък риск от колоректален рак и рак на гърдата при по-възрастните жени.

Лакто-ово вегетарианците (консумират яйца и млечни продукти, но не месо или риба) показаха защита срещу рак на стомаха и лимфопролиферативни ракови заболявания.

Защо растителната диета защитава от рак?

Учените обясняват защитният ефект с няколко ключови фактора:

Богатство на защитни вещества

Плодовете и зеленчуците съдържат голямо количество фитохимикали - естествени съединения с доказани противоракови свойства.

По-здравословно тегло

Вегетарианците обикновено имат по-нисък индекс на телесна маса. Затлъстяването е свързано с повишен риск от множество видове рак.

Избягване на вредни вещества

Изключването на червеното и преработеното месо елиминира експозицията на организма на съединения, които са свързани с повишен риск от рак, особено колоректален.

Важни подробности за изследването

Проучването е част от Адвентистката здравна студия-2 (AHS-2) - едно от най-мащабните проследяващи изследвания в областта на диетата и здравето. Участниците са били наблюдавани средно 7,9 години, като са анализирани данните за новодиагностицирани ракови заболявания.

Снимка: Canva

Резултатите от изследването предлагат убедителни доказателства, че растителната диета може да бъде мощен инструмент за профилактика на рака. Важно е да се отбележи, че не са открити доказателства за повишен риск от който и да е вид рак при вегетарианците.

Практически съвети:

Не е нужно да ставате веган веднага - дори частичното намаляване на месото в диетата може да донесе ползи

Фокусирайте се върху разнообразието - включете повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и бобови растения

Консултирайте се с лекар преди да правите радикални промени в диетата си

Ограничения и бъдещи изследвания

Учените подчертават, че проучването има определени ограничения. Диетичните навици са били записани само в началото на изследването, без да се следят промените във времето. Също така, при някои по-редки видове рак броят на случаите е бил малък.

Това мащабно изследване добавя нови убедителни доказателства към растящото количество научни данни за ползите от растителната диета. Макар че са необходими още изследвания, резултатите ясно показват, що се касае до профилактиката на рака, растителната диета предлага значителни предимства без негативни странични ефекти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.