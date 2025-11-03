Проучване разкрива, че екстрактът от корен на глухарче притежава забележителна способност да унищожава ракови клетки, като същевременно оставя здравите клетки непокътнати.

Учените от Университета на Уиндзор в Канада правят откритие при изследването на водния екстракт от корен на глухарче (Taraxacum spp).

В лабораторни условия екстрактът предизвика програмирана клетъчна смърт при над 95% от раковите клетки на дебелото черво (независимо от техния p53 статус) в рамките на 48 часа след третирането.

Снимка: Canva

Това действие е селективно, екстрактът атакува само раковите клетки, докато нормалните здрави клетки на червата остават напълно незасегнати. Това е критична разлика спрямо традиционната химиотерапия, която често уврежда и здравите тъкани, причинявайки тежки странични ефекти.

Как работи екстрактът от корен на глухарче?

За разлика от обичайните методи за лечение на рак, екстрактът от глухарче активира специален механизъм, наречен "програмирана клетъчна смърт" (апоптоза) само в раковите клетки.

Изследователите установяват, че екстрактът:

Насочва се към митохондриите (енергийните центрове) на раковите клетки

Активира множество сигнални пътища, които водят до смърт на раковите клетки

Предотвратява миграцията и разпространението на ракови клетки

Намалява експресията на протеини, които помагат на раковите клетки да оцелеят

Резултати при животински модели

След успешните лабораторни експерименти, учените тестват екстракта на мишки. Резултатите бяха изключително обещаващи:

Безопасност: Животните (мишки Balb/c), които приемат перорално екстракта от глухарче в доза 40 mg/kg/ден за период от 75 дни, не показват никакви признаци на токсичност. Теглото, анализите на урината и хистологичното изследване на органите (черен дроб, бъбреци и сърце) не показват патологични промени.

Ефективност: При имунокомпрометирани мишки (CD-1 nu/nu) с ксенографти на човешки тумори на дебелото черво (клетъчни линии HT-29 и HCT116), пероралното приемане на екстракт забави растежа на туморите с повече от 90% в сравнение с контролната група.

Какво прави екстракта толкова ефективен?

Снимка: Canva

Научният анализ на екстракта разкрива сложен състав от множество биоактивни съединения, включително:

α-амирин

β-амирин

Лупеол

Тараксастерол

Изследователите смятат, че именно тази комплексна смес от вещества позволява на екстракта да атакува раковите клетки от различни посоки едновременно, което затруднява развитието на резистентност към лечението.

Важни разлики спрямо химиотерапията

Едно от най-значимите преимущества на екстракта от глухарче е неговата селективност. Когато учените сравниха действието му с FOLFOX (стандартна химиотерапевтична комбинация за рак на дебелото черво - 5-флуороурацил, фолинова киселина и оксалиплатин), открих следното:

Глухарче: Унищожава селективно раковите клетки, нормалните клетки на червата (NCM460) остават здрави и жизнеспособни

FOLFOX: Не показа селективен ефект - засяга както ракови, така и нормални клетки на дебелото черво при същите дози

Какво означава това за пациентите?

Въпреки обещаващите резултати, важно е да се подчертае, че това са лабораторни и животински изследвания. Екстрактът от корен на глухарче не е одобрено лечение за рак и не трябва да се използва като заместител на конвенционалната терапия без медицинска консултация.

Въпреки това, резултатите са достатъчно впечатляващи, че според проучването, Министерството на здравеопазването на Канада (Health Canada) е одобрило започването на фаза I клинични изпитвания за DRE (екстракт от корен на глухарче) при пациенти с хематологични ракови заболявания (левкемия и други ракови заболявания на кръвта).

Снимка: Canva

Какво предстои?

Предстоят допълнителни изследвания, за да се:

Потвърди ефективността при хора.

Определи оптималната дозировка.

Идентифицира точните механизми на действие.

Оцени дългосрочната безопасност.

Изследва комбинацията с други методи на лечение.

Докато чакаме резултатите от клиничните изпитвания, това откритие напомня, че природата може да крие ключа към по-щадящи и ефективни методи за лечение на рак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.