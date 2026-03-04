Ново мащабно изследване хвърля светлина върху бъдещето на рака на гърдата в световен мащаб, като установява, че до 2050 г. броят на новодиагностицираните случаи ще нарасне с около една трета спрямо 2023 г., а годишните смъртни случаи ще се увеличат с 44%.
Какви са причините и може ли тази тенденция да бъде спряна?
Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване
Според анализ, публикуван в престижното медицинско списание The Lancet Oncology, ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб, като отговаря за около всяка четвърта онкологична диагноза при жените, поставена през 2023 г.
Само за миналата година изследователите регистрират:
- 2,3 млн. нови случая на рак на гърдата
- 764 000 смъртни случая
- 24,1 млн. загубени години здравословен живот (DALY)
Ако настоящите тенденции се запазят, до 2050 г. тези числа ще се увеличат драматично, годишните случаи ще достигнат 3,5 млн., а смъртите 1,4 млн.
Защо расте заболеваемостта?
Изследването, изготвено от Global Burden of Disease Study Breast Cancer Collaborators с участието на експерти от Института за здравни измервания и оценки (IHME) към Университета на Вашингтон, подчертава, че основни двигатели на ръста са застаряването на населението и демографският прираст, а не непременно увеличаване на честотата на заболяването само по себе си.
Въпреки това, промените в рисковия профил на жените играят съществена роля:
- По-ранно настъпване на пубертета
- Отлагане на раждането за по-късна възраст
- По-късна менопауза
- Нарастващо затлъстяване
Шест модифицируеми рискови фактора
Особено важно откритие е, че 28% от глобалната тежест на рака на гърдата за 2023 г. се дължи на поведенчески фактори, които могат да бъдат променени. Изследователите идентифицират шест ключови рискови фактора:
- Висока консумация на червено месо – свързана с около 11% от загубените здрави години
- Тютюнопушене
- Висока кръвна захар
- Висок индекс на телесна маса (затлъстяване)
- Употреба на алкохол
- Ниска физическа активност
„С повече от една четвърт от глобалната тежест на рака на гърдата, свързана с шест модифицируеми фактора, съществуват огромни възможности да променим траекторията на риска за следващото поколение", коментира Мари Нг, съавтор на изследването.
Географски различия: Европа и България
Анализът обхваща 204 страни и територии за периода 1990–2023 г. и разкрива съществени географски различия в заболеваемостта:
- Най-висока заболеваемост е регистрирана в богати държави като Монако, Андора, Франция, Германия и Ирландия
- България е сред страните в Европа с по-ниска честота на диагностициран рак на гърдата, заедно с Албания, Украйна, Молдова и Русия
- В страните с висок доход смъртността и броят загубени здравни години са намалели с около 30% за последните три десетилетия
Важно е да се подчертае, че по-висока заболеваемост не означава задължително по-лоша прогноза, там където съществуват добри програми за скрининг за рак на гърдата и ранна диагностика, преживяемостта е значително по-висока.
Тревожна тенденция в по-бедните региони
Изследователите предупреждават, че тежестта на заболяването все повече се измества към държави с по-ниски доходи, където жените получават диагнозата на по-късен стадий, имат по-ограничен достъп до качествено лечение и регистрират по-висока смъртност.
Превенцията е възможна: Какво може да се направи?
Добрата новина е, че значителна част от случаите могат да бъдат предотвратени. Специалистите препоръчват:
- Редовен скрининг и самопреглед – ранната диагностика е ключова за успешното лечение
- Поддържане на здравословно тегло и ограничаване на червено месо
- Намаляване на консумацията на алкохол и отказ от тютюнопушене
- Редовна физическа активност
- Контрол на кръвната захар
Ракът на гърдата остава един от най-сериозните здравни предизвикателства пред жените в света. Докато демографските фактори като застаряване на населението са трудно контролируеми, повече от една четвърт от случаите са свързани с модифицируеми рискови фактори. Инвестицията в превенция, скрининг и здравословен начин на живот е не само лична отговорност, а и въпрос на обществена политика.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Bhangdia K. et al. (2026). Глобална тежест, тенденции и прогнози за рак на гърдата – анализ на Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet Oncology.
- Euronews Health (2026). Случаите на рак на гърдата ще достигнат 3,5 милиона до 2050 г., показва изследване.