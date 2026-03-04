Ново мащабно изследване хвърля светлина върху бъдещето на рака на гърдата в световен мащаб, като установява, че до 2050 г. броят на новодиагностицираните случаи ще нарасне с около една трета спрямо 2023 г., а годишните смъртни случаи ще се увеличат с 44%

Какви са причините и може ли тази тенденция да бъде спряна?

Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване

Според анализ, публикуван в престижното медицинско списание The Lancet Oncology, ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб, като отговаря за около всяка четвърта онкологична диагноза при жените, поставена през 2023 г.

Снимка: Canva

Само за миналата година изследователите регистрират:

  • 2,3 млн. нови случая на рак на гърдата
  • 764 000 смъртни случая
  • 24,1 млн. загубени години здравословен живот (DALY)

Ако настоящите тенденции се запазят, до 2050 г. тези числа ще се увеличат драматично, годишните случаи ще достигнат 3,5 млн., а смъртите 1,4 млн.

Защо расте заболеваемостта? 

Изследването, изготвено от Global Burden of Disease Study Breast Cancer Collaborators с участието на експерти от Института за здравни измервания и оценки (IHME) към Университета на Вашингтон, подчертава, че основни двигатели на ръста са застаряването на населението и демографският прираст, а не непременно увеличаване на честотата на заболяването само по себе си.

Въпреки това, промените в рисковия профил на жените играят съществена роля:

  • По-ранно настъпване на пубертета
  • Отлагане на раждането за по-късна възраст
  • По-късна менопауза
  • Нарастващо затлъстяване

Снимка: Canva

Шест модифицируеми рискови фактора

Особено важно откритие е, че 28% от глобалната тежест на рака на гърдата за 2023 г. се дължи на поведенчески фактори, които могат да бъдат променени. Изследователите идентифицират шест ключови рискови фактора:

  • Висока консумация на червено месо – свързана с около 11% от загубените здрави години

 

  • Тютюнопушене
  • Висока кръвна захар
  • Висок индекс на телесна маса (затлъстяване)
  • Употреба на алкохол
  • Ниска физическа активност

 

„С повече от една четвърт от глобалната тежест на рака на гърдата, свързана с шест модифицируеми фактора, съществуват огромни възможности да променим траекторията на риска за следващото поколение", коментира Мари Нг, съавтор на изследването.

Географски различия: Европа и България

Анализът обхваща 204 страни и територии за периода 1990–2023 г. и разкрива съществени географски различия в заболеваемостта:

  • Най-висока заболеваемост е регистрирана в богати държави като Монако, Андора, Франция, Германия и Ирландия
  • България е сред страните в Европа с по-ниска честота на диагностициран рак на гърдата, заедно с Албания, Украйна, Молдова и Русия
  • В страните с висок доход смъртността и броят загубени здравни години са намалели с около 30% за последните три десетилетия

Важно е да се подчертае, че по-висока заболеваемост не означава задължително по-лоша прогноза, там където съществуват добри програми за скрининг за рак на гърдата и ранна диагностика, преживяемостта е значително по-висока.

Снимка: Canva

Тревожна тенденция в по-бедните региони

Изследователите предупреждават, че тежестта на заболяването все повече се измества към държави с по-ниски доходи, където жените получават диагнозата на по-късен стадий, имат по-ограничен достъп до качествено лечение и регистрират по-висока смъртност.

Превенцията е възможна: Какво може да се направи?

Добрата новина е, че значителна част от случаите могат да бъдат предотвратени. Специалистите препоръчват:

  • Редовен скрининг и самопреглед – ранната диагностика е ключова за успешното лечение
  • Поддържане на здравословно тегло и ограничаване на червено месо
  • Намаляване на консумацията на алкохол и отказ от тютюнопушене
  • Редовна физическа активност
  • Контрол на кръвната захар
Ракът на гърдата остава един от най-сериозните здравни предизвикателства пред жените в света. Докато демографските фактори като застаряване на населението са трудно контролируеми, повече от една четвърт от случаите са свързани с модифицируеми рискови фактори. Инвестицията в превенция, скрининг и здравословен начин на живот е не само лична отговорност, а и въпрос на обществена политика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

