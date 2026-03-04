Ново мащабно изследване хвърля светлина върху бъдещето на рака на гърдата в световен мащаб, като установява, че до 2050 г. броят на новодиагностицираните случаи ще нарасне с около една трета спрямо 2023 г., а годишните смъртни случаи ще се увеличат с 44%.

Какви са причините и може ли тази тенденция да бъде спряна?

Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване

Според анализ, публикуван в престижното медицинско списание The Lancet Oncology, ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените в световен мащаб, като отговаря за около всяка четвърта онкологична диагноза при жените, поставена през 2023 г.

Снимка: Canva

Само за миналата година изследователите регистрират:

2,3 млн. нови случая на рак на гърдата

764 000 смъртни случая

24,1 млн. загубени години здравословен живот (DALY)

Ако настоящите тенденции се запазят, до 2050 г. тези числа ще се увеличат драматично, годишните случаи ще достигнат 3,5 млн., а смъртите 1,4 млн.

Защо расте заболеваемостта?

Изследването, изготвено от Global Burden of Disease Study Breast Cancer Collaborators с участието на експерти от Института за здравни измервания и оценки (IHME) към Университета на Вашингтон, подчертава, че основни двигатели на ръста са застаряването на населението и демографският прираст, а не непременно увеличаване на честотата на заболяването само по себе си.

Въпреки това, промените в рисковия профил на жените играят съществена роля:

По-ранно настъпване на пубертета

Отлагане на раждането за по-късна възраст

По-късна менопауза

Нарастващо затлъстяване

Снимка: Canva

Шест модифицируеми рискови фактора

Особено важно откритие е, че 28% от глобалната тежест на рака на гърдата за 2023 г. се дължи на поведенчески фактори, които могат да бъдат променени. Изследователите идентифицират шест ключови рискови фактора:

Висока консумация на червено месо – свързана с около 11% от загубените здрави години

Тютюнопушене

Висока кръвна захар

Висок индекс на телесна маса (затлъстяване)

Употреба на алкохол

Ниска физическа активност

„С повече от една четвърт от глобалната тежест на рака на гърдата, свързана с шест модифицируеми фактора, съществуват огромни възможности да променим траекторията на риска за следващото поколение", коментира Мари Нг, съавтор на изследването.

Географски различия: Европа и България

Анализът обхваща 204 страни и територии за периода 1990–2023 г. и разкрива съществени географски различия в заболеваемостта:

Най-висока заболеваемост е регистрирана в богати държави като Монако, Андора, Франция, Германия и Ирландия

България е сред страните в Европа с по-ниска честота на диагностициран рак на гърдата, заедно с Албания, Украйна, Молдова и Русия

В страните с висок доход смъртността и броят загубени здравни години са намалели с около 30% за последните три десетилетия

Важно е да се подчертае, че по-висока заболеваемост не означава задължително по-лоша прогноза, там където съществуват добри програми за скрининг за рак на гърдата и ранна диагностика, преживяемостта е значително по-висока.

Снимка: Canva

Тревожна тенденция в по-бедните региони

Изследователите предупреждават, че тежестта на заболяването все повече се измества към държави с по-ниски доходи, където жените получават диагнозата на по-късен стадий, имат по-ограничен достъп до качествено лечение и регистрират по-висока смъртност.

Превенцията е възможна: Какво може да се направи?

Добрата новина е, че значителна част от случаите могат да бъдат предотвратени. Специалистите препоръчват:

Редовен скрининг и самопреглед – ранната диагностика е ключова за успешното лечение

Поддържане на здравословно тегло и ограничаване на червено месо

Намаляване на консумацията на алкохол и отказ от тютюнопушене

Редовна физическа активност

Контрол на кръвната захар

Ракът на гърдата остава един от най-сериозните здравни предизвикателства пред жените в света. Докато демографските фактори като застаряване на населението са трудно контролируеми, повече от една четвърт от случаите са свързани с модифицируеми рискови фактори. Инвестицията в превенция, скрининг и здравословен начин на живот е не само лична отговорност, а и въпрос на обществена политика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници