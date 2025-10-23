Мазнините са горивото, което задвижва рака на гърдата, а намаляването на липидите в кръвта може да се окаже ключът към спирането му. Това установява ново изследване, проведено от учени в Института по онкология „Хънтсман“ към Университета на Юта, съобщава Science Daily.

Изследователите установяват, че клетките на тройно-негативния рак на гърдата са буквално „пристрастени“ към липидите, мастните вещества в организма. Тази особеност е тясно свързана със затлъстяването, което прави заболяването още по-опасно.

Чрез експерименти с мишки учените откриват, че високите нива на липиди сами по себе си ускоряват растежа на тумора, дори без наличието на други характеристики на затлъстяването като повишена глюкоза и инсулин.

Снимка: iStock

Защо липидите са толкова важни

„Хората са подценяват значението на мазнините и липидите в цялостния термин затлъстяване“, обяснява д-р Керън Хилгендорф, водещ изследовател и асистент-професор по биохимия. Според нея раковите клетки на гърдата са истински зависими от липидите, а изобилието на тези вещества при пациенти със затлъстяване е една от причините ракът на гърдата да е по-разпространен и по-агресивен при тях.

Липидите формират повърхностната мембрана на клетката и действат като строителни блокове. Когато клетката получи сигнал да се размножава и има повече налични „тухли“, туморът расте много по-лесно. Високата концентрация на липиди в кръвта, състояние известно като хиперлипидемия, осигурява точно тази среда за ускорено разрастване на раковите клетки.

Обнадеждаващи резултати от намаляването на липидите

Когато учените намаляват нивата на липиди в опитни мишки, растежът на тумора се забавя, дори при наличието на висока глюкоза и инсулин. Макар мишките и хората да имат различен метаболизъм, тези открития насочват към нови терапевтични подходи. „Ако можем да понижим липидите, нещо което вече знаем как да правим при пациентите, например с медикаменти за понижаване на холестерола, това може да е начин да забавим растежа на рака на гърдата“, казва д-р Хилгендорф.

Снимка: Canva

Идеята е че когато се намалят високите нива на мазнини в кръвта, ракът „страда“, защото липидите вече не го подхранват. Въпреки обещаващите резултати при мишки, изследователите подчертават, че са необходими повече проучвания с човешки проби и пациенти, за да се потвърдят хипотезите им.

Предупреждение за кето диетата

Резултатите от изследването могат да повлияят и на начина, по който пациентите и преживелите рак със затлъстяване управляват теглото си. Много пациенти разглеждат КЕТО диетата, която се базира на високо съдържание на мазнини и много ниско съдържание на въглехидрати. Тази диета е популярна за отслабване, но може да крие рискове за пациенти с рак на гърдата.

„За пациенти, които са диагностицирани с рак на гърдата и имат повишено телесно тегло, препоръчваме да се консултират с лекаря си и да разработят план за отслабване като част от лечението“, казва д-р Грег Дъкър, асистент-професор по биохимия.

Снимка: DALL-E

Той предупреждава, че диети като кето, които са много богати на мазнини, могат да имат сериозни нежелани ефекти - дори да причинят растеж на тумора. Особено внимание трябва да се обърне на пациентите с високи нива на холестерол, които трябва да обмислят план за отслабване или потенциални медикаменти за понижаване на липидите.

Бъдещи изследвания и приложения

Изследването предполага, че липидите могат да подхранват растежа на тумори не само при тройно-негативен рак на гърдата, но и при други видове рак на гърдата, както и при рак на яйчниците или дебелото черво при пациенти със затлъстяване.

Следващите стъпки включват предклинична оценка на това как антилипидни лекарства могат да подобрят отговора към химиотерапия. Екипът също иска да разбере по-добре точния механизъм, чрез който липидите подхранват раковите клетки.

Изследователите подчертават, че тяхното проучване се фокусира върху специфичен тип рак, адаптиращ се към затлъстяла среда, и че КЕТО диетата може да бъде полезна при други видове рак. Резултатите от изследването са публикувани в списание Cancer & Metabolism и отварят нови перспективи за разбиране и лечение на рака на гърдата при пациенти със затлъстяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.