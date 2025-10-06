Ново проучване разкрива важна връзка между метаболитната активност на вътрешната коремна мазнина и агресивността на рака на матката.

Изследването e представено на 38-ия годишен конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM'25) и хвърля нова светлина върху механизмите, които свързват затлъстяването с това онкологично заболяване, съобщава News Medical.

Качеството на мазнината е по-важно от количеството

Затлъстяването увеличава риска от рак на матката. Новото откритие обаче е изненадващо: не само количеството мазнина има значение, а нейната биологична активност.

Снимка: Canva

Висцералната мазнина (тази, която се натрупва около вътрешните органи) е различна от подкожната мазнина. Тя е метаболитно много по-активна и силно влияе върху възпалителните процеси в тялото.

Какво показва изследването?

Учени от Университета в Берген анализират 274 жени с рак на матката чрез специализирани ПЕТ/КТ скенове. Те измерват как мазнината усвоява глюкоза - показател за нейната метаболитна активност.

Резултатите са ясни: жените с по-активна висцерална мазнина имат:

По-напреднал стадий на заболяването

По-голяма вероятност за метастази в лимфните възли

„Забележително е, че не открихме силна връзка между обема на мазнината и нейната активност“, обяснява водещият изследовател Йостейн Сетерстьол. „Това означава, че не става въпрос просто за килограмите, а за това колко биологично активна е мазнината.“

Защо активната мазнина е опасна?

Активната висцерална мазнина създава токсична среда в организма чрез няколко механизма:

Снимка: Canva

Хронично възпаление - Мазнината отделя възпалителни вещества (цитокини и мастни киселини), които:

Стимулират растежа на туморните клетки

Помагат на рака да "избяга" от имунната система

Инсулинова резистентност - Възпалението води до проблеми с обработката на захарите, което допълнително ускорява прогресията на рака.

Сигнални молекули - Специални вещества (адипокини) създават "комуникация" между мазнината и туморните клетки, подпомагайки разпространението им към лимфните възли.

Какво означава това за бъдещето?

Засега измерването на метаболизма на коремната мазнина не е рутинна практика в болниците. Технологията все още има предизвикателства, но бъдещето изглежда обещаващо:

Изкуствен интелект може да помогне за по-точна оценка на риска при пациентки

Персонализирано лечение - Лекарите биха могли да адаптират терапията според метаболитния профил на всяка жена

Ранна диагностика - Идентифициране на пациентки с висок риск преди заболяването да напредне

Изследователите вече планират следващи стъпки: усъвършенстване на методите за измерване, проучване на връзките с кръвни маркери и хормони, както и проследяване как промените в активността на мазнината се отразяват на прогресията на болестта.

Снимка: Canva

Практически съвети

Въпреки че изследването не дава директни препоръки, експертите припомнят известните методи за намаляване на висцералната мазнина:

Редовна физическа активност

Балансирано хранене с по-малко преработени храни

Контрол на стреса

Качествен сън

Тези открития отварят нови хоризонти в разбирането на рака на матката и могат да доведат до по-ефективна превенция и лечение в бъдеще.

Статията е базирана на научно изследване, представено на 38-ия годишен конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM'25)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.