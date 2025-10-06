Ново проучване разкрива важна връзка между метаболитната активност на вътрешната коремна мазнина и агресивността на рака на матката.
Изследването e представено на 38-ия годишен конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM'25) и хвърля нова светлина върху механизмите, които свързват затлъстяването с това онкологично заболяване, съобщава News Medical.
Качеството на мазнината е по-важно от количеството
Затлъстяването увеличава риска от рак на матката. Новото откритие обаче е изненадващо: не само количеството мазнина има значение, а нейната биологична активност.
Висцералната мазнина (тази, която се натрупва около вътрешните органи) е различна от подкожната мазнина. Тя е метаболитно много по-активна и силно влияе върху възпалителните процеси в тялото.
Какво показва изследването?
Учени от Университета в Берген анализират 274 жени с рак на матката чрез специализирани ПЕТ/КТ скенове. Те измерват как мазнината усвоява глюкоза - показател за нейната метаболитна активност.
Резултатите са ясни: жените с по-активна висцерална мазнина имат:
- По-напреднал стадий на заболяването
- По-голяма вероятност за метастази в лимфните възли
„Забележително е, че не открихме силна връзка между обема на мазнината и нейната активност“, обяснява водещият изследовател Йостейн Сетерстьол. „Това означава, че не става въпрос просто за килограмите, а за това колко биологично активна е мазнината.“
Защо активната мазнина е опасна?
Активната висцерална мазнина създава токсична среда в организма чрез няколко механизма:
Хронично възпаление - Мазнината отделя възпалителни вещества (цитокини и мастни киселини), които:
- Стимулират растежа на туморните клетки
- Помагат на рака да "избяга" от имунната система
Инсулинова резистентност - Възпалението води до проблеми с обработката на захарите, което допълнително ускорява прогресията на рака.
Сигнални молекули - Специални вещества (адипокини) създават "комуникация" между мазнината и туморните клетки, подпомагайки разпространението им към лимфните възли.
Какво означава това за бъдещето?
Засега измерването на метаболизма на коремната мазнина не е рутинна практика в болниците. Технологията все още има предизвикателства, но бъдещето изглежда обещаващо:
- Изкуствен интелект може да помогне за по-точна оценка на риска при пациентки
- Персонализирано лечение - Лекарите биха могли да адаптират терапията според метаболитния профил на всяка жена
- Ранна диагностика - Идентифициране на пациентки с висок риск преди заболяването да напредне
Изследователите вече планират следващи стъпки: усъвършенстване на методите за измерване, проучване на връзките с кръвни маркери и хормони, както и проследяване как промените в активността на мазнината се отразяват на прогресията на болестта.
Практически съвети
Въпреки че изследването не дава директни препоръки, експертите припомнят известните методи за намаляване на висцералната мазнина:
- Редовна физическа активност
- Балансирано хранене с по-малко преработени храни
- Контрол на стреса
- Качествен сън
Тези открития отварят нови хоризонти в разбирането на рака на матката и могат да доведат до по-ефективна превенция и лечение в бъдеще.
Статията е базирана на научно изследване, представено на 38-ия годишен конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM'25)
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.