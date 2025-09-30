Но ново проучване предполага, че при някои свързани със затлъстяването ракови заболявания, къде се натрупва мазнината в тялото може да бъде също толкова важно, колкото и количеството ѝ.

Изследването, публикувано в Journal of the National Cancer Institute, разглежда връзката между мазнините в пет различни области на тялото и риска от 12 вида рак, свързани със затлъстяването, съобщава Medical News Today.

Каква е връзката между наднорменото тегло и рака?

Изследователите установяват, че различните места на натрупване на мазнини имат различно въздействие върху риска от развитие на рак:

Снимка: Canva

Коремната мазнина (мазнината в корема) показа най-силен ефект, като увеличава риска от три вида рак:

Рак на ендометриума

Рак на хранопровода

Рак на черния дроб

Интересното е, че коремната мазнина изглежда дава и защита срещу някои видове рак на гърдата.

Мазнините по бедрата и седалището са свързани с намален риск от рак на гърдата и менингиома (вид мозъчен тумор).

Чернодробната мазнина и висцералната мазнина (около вътрешните органи) увеличават риска от рак на черния дроб.

„Изглежда, че значение има не само затлъстяването, но и местоположението на затлъстяването,“ коментира д-р Даниел Ландау, сертифициран онколог. „Централното затлъстяване по-специално е свързано с най-лошите хранителни навици и с най-висок риск от възпаление, което е създава среда за развитие на рака.“

Индексът на телесна маса не е достатъчен

В продължение на много години индексът на телесна маса (ИТМ) се използва като мярка за наднормено тегло и затлъстяване. Лекарите използват ИТМ, за да помогнат при оценката на раковия риск на пациент.

Снимка: Canva

Д-р Ландау съветва лекарите да не разчитат само на ИТМ: „Този показател дава на човек много бърза и основна представа за здравето му, но местоположението на затлъстяването има значение.“

Как излишната килограми увеличава риск от рак?

Американския Националенинститут по онкологивни заболяване предлага няколко механизма:

Мастната тъкан произвежда естроген, чиито високи нива са свързани с много видове рак

Хората със затлъстяване често имат по-високи нива на инсулин

Хроничното възпаление, което насърчава растежа на тумори, е често срещано при хора със затлъстяване

Мастните клетки произвеждат хормони, които могат да стимулират растежа на клетките

Снимка: Canva

Проучвания показват, че загубата на тегло може да намали риска от рак. Едно изследване с близо 60,000 жени в постменопауза установява, че тези, които са свалят поне 5% от телесното си тегло, имат намален риск от ракови заболявания, свързани със затлъстяването.

Последици за бъдещето

„Това проучване е изключително важно, защото е едно от първите, което показва, че анатомичното разположение на мастната тъкан е свързано с различни ракови заболявания,“ обяснява д-р Антон Билчик, хирургичен онколог. „Това предполага, че формата на тялото и намаляването на затлъстяването в различни анатомични области може да бъде по-важно от намаляването на цялостното затлъстяване за намаляване на раковия риск.“

Изследователите заключават, че оценката на промените в разпределението на мастната тъкан може да играе роля в бъдещи интервенции за лечение на затлъстяването и превенция на рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.