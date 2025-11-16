Сега обръщаме поглед към здравето в неговата най-реална и ежедневна форма.

Представяме втората част от рубриката “Лекар у дома” и историята на Беркан Бекир , млад мъж който живее с инсулинова резистентност и активно търси начини да подобри състоянието си.

След период на лутане, неяснота и объркване Беркан Бекир пое руля на кораба си в свои ръце. Той научава, че да живееш с инсулинова резистентност не е доживотна присъда или нелечима болест. Тя е зов на тялото, което иска грижа и внимание.

И Беркан успя да откликне на този вик, доверявайки се на медицината и полагайки големи усилия.

Как се подобрява качеството на неговия живот след предприетите промени?

Той вече се събужда с повече енергия и се чувства по-бодър през деня, а чувството за мозъчна мъгла е изчезнало. „Като виждам добрите резултати, това ме мотивира още повече да спортувам, да се движа, да продължавам да се храня здравословно и най-вече – да спазвам ниски нива на инсулин“, казва той.

През януари 2025, той отново мониторира своя прогрес. Този път инсулинът му се намира в референтните граници. След консултация със своя ендокринолог двамата решават, че е дошло време за постепенно намаляване и спиране на медикаментите, които Беркан приема.

Но точно когато той е почти на зелен светофар, започва лека-полека да поема в друга посока. Постепенно Беркан сам изключва приема на лекарства от ежедневието си и допуска отклонения в храненето. Някои от постиженията му се размиват, но добрата новина е, че нищо не е окончателно.

