А в свят, където сладкото е изкушение, горчивата цена на захарта расте. 589 милиона души днес живеят с диабет. До 2050 те ще са над 850 милиона. Почти половината дори не знаят, че го имат.

Диабетът не е болест на възрастните, той е новата епидемия на метаболитния век. От 10 пациенти с инфаркт, 4 имат диабет. От 10 пациенти с бъбречна недостатъчност, 6 са с диабет. От 10 с инсулт, поне 3.

Хората, които свалят между 5 и 10% от теглото си, не просто „се чувстват по-добре“. Данните показват реален, измерим ефект – HbA1c намалява с поне половин пункт. Кръвното налягане спада с около 5 mmHg. Триглицеридите – с до 40 mg/dL. И още – загубата на 5–10% от телесното тегло намалява кръвното налягане със средно между 5 и 10 mmHg – резултат, съизмерим с ефекта на някои медикаменти за хипертония.

В поредния епизод от проекта „Лекар у дома“, ви срещаме с Беркан, млад мъж, който се сблъсква с инсулинова резистентност.

Каква е неговата история?

Социален, активен, с приключенски дух и разнообразни интереси. На личното му небе обаче се появяват облаци, вестоносци на здравословна буря, за която тогава Беркан все още не подозира. Дъждът започва през януари 2024. В продължение на седмица дори не може да стане от леглото. Посещава личния си лекар, както и невролог, прави си множество изследвания, сред които за витамин D и B12, но лутането из неясните симптоми продължава до месец март на същата година.

„Водещите ми оплаквания са замайването и умората“, споделя Беркан Бекир пред д-р Неделя Щонова. Също така добавя, че има склонност към покачване на телесното тегло и обича да похапва сладко. Има и фамилна обремененост – дядо му е диабетик. По съвет на д-р Щонова, младият мъж провежда допълнителни изследвания, които да внесат яснота относно състоянието му.

Как Беркан започва да променя живота си?

С резултатите от изследванията Беркан посещава ендокринолога д-р Мария Калинкова. На нея също споделя оплакванията и всичко за начина си на живот, включително за уседналата работа пред компютър и липсата на спорт. Установяват се завишени нива на инсулин.

След като разбира за своята инсулинова резистентност, пред Беркан се разкриват два възможни пътя – или да промени начина си на живот напълно, или да достигне до развитие на захарен диабет тип 2. Ендокринологът му предписва лекарства, които повишават чувствителността към инсулина.

„Освен нова обаче медикаментите са само около 40% от лечението. Останалите 60% са вие, с вашата воля, с промяната в хранителните навици, в двигателната активност, да промените начина си на живот“, съветва го д-р Калинкова.

Според нея оптималният хранителен режим при това състояние включва правилото на шепата – шепа въглехидрати, шепа белтъчини и 2 шепи салата в чинията. Храненето е често, но по малко. Менюто трябва да бъде богато на фибри, а въглехидратите – бавни и винаги да се консумират с протеин или здравословна мазнина, за да няма пик на кръвната захар.

Алкохолът и сладките напитки също трябва да се избягват заедно с останалите пакетирани изкушения, пълни със захар, сол, вредни мазнини и други неприятели на организма.

Беркан приема предизвикателството. Тогава е 97 килограма. През следващата половин година не прави компромиси със себе си и здравето си въпреки динамичния си начин на живот. Резултатите отразяват неговата отдаденост.

Дали обаче младежът ще успее да превърне мотивацията в дисциплина, а режимът в начин на живот? Отговорът ще научим в следващия епизод.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!