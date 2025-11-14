На 14 ноември всяка година по света се отбелязва Световният ден за борба с диабета, посветен повишаването на осведомеността за това хронично заболяване, неговата превенция и управление.

Според Световната здравна организация, броят на хората, живеещи с диабет, е нараснал драстично, от 200 млн. през 1990 година до 830 млн. през 2022 година.

Диабетът е сложно състояние, което изисква постоянни усилия за поддържане на здравословни нива на кръвната захар. Когато не се контролира правилно, той може да доведе до сериозни усложнения, засягащи бъбреците, нервите и дори зрението. С настъпването на студените месеци обаче хората с диабет се сблъскват с нови, неочаквани предизвикателства, пише NDTV.

Какво прави зимата толкова опасна за диабетиците

Снимка: Canva

„Зимата носи уникален набор от предизвикателства за хората, живеещи с диабет", обяснява д-р Амбриш Митал, председател на групата по ендокринология и диабетология в болница Макс Супер Спешълти в Делхи. Сезонните храни, празниците и замърсяването на въздуха, всичко това прави особено важно да се предприеме проактивна стратегия за грижа.

Студените месеци предизвикват редица промени в организма, които могат да объркат контрола на диабета. Физическата активност намалява, появяват се желания за по-калорични храни, кръвообращението се променя, а рискът от инфекции и респираторни заболявания се увеличава драматично. Според изследванията хората с диабет са с почти 60% по-голяма вероятност да бъдат хоспитализирани със симптоми на грип в сравнение с тези без диабет, като често резултатите от лечението са по-лоши.

Има и друг, по-малко очевиден проблем. По-краткият дневен светлинен период, съчетан с повече време на закрито, води до намалена експозиция на слънце и спад в нивата на витамин D. Това засяга чувствителността към инсулина и може да влоши контрола на кръвната захар. Освен това недостигът на слънчева светлина може да предизвика спад в настроението или сезонна депресия, което допълнително влошава гликемичния контрол.

Как да запазите контрола на захарта през зимата: 8 експертни съвета

Проверявайте по-често нивата на кръвната захар

През зимата е важно да следите кръвната си захар по-внимателно от обикновено. Използването на система за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGMS) е ефективен начин да разберете как храната, физическата активност и лекарствата влияят на нивата ви.

Снимка: Canva

Прегледайте медикаментите си

Ако показателите за глюкоза са постоянно високи или ниски, консултирайте се с вашия ендокринолог, за да коригирате дозата и времето на приемане на лекарствата или инсулина.

Подгответе се за вирусите и грипа

За хората с диабет е изключително важно да получават годишна ваксина срещу грип, според препоръките на лекаря.

Движете се на закрито

Ако разходките навън са ограничени поради лошо време, включете вътрешни упражнения като йога, упражнения с ластици, изкачване на стълби или ходене из дома. Това ще помогне на мускулите да усвояват глюкоза по-ефективно.

Използвайте дневната светлина

През зимата сутрините може да са мъгливи и студени. Помислете за разходки по обяд, когато има слънчева светлина

Грижете се за краката си

Носете топли чорапи и обувки както на закрито, така и навън. Избягвайте да ходите боси. Всеки ден проверявайте краката си за зачервявания, пукнатини или мехури и ги овлажнявайте, избягвайки областта между пръстите. Сухият зимен въздух може да причини загуба на влага и напукване на кожата, което увеличава риска от рани и инфекции.

Снимка: Canva

Предпочитайте сезонни храни

Зимата предлага много добри възможности за диетата, като зелени листни зеленчуци, чесън, ядки и други продукти, богати на фибри и антиоксиданти. Включете храни, богати на витамин С като чушки и цитрусови плодове.

Избягвайте капана на „утешителните" закуски

Традиционните зимни ястия, богати на мазнини, пържени закуски и сладкиши по време на празници трябва да се консумират с умереност.

Кога да потърсите спешна медицинска помощ

Обърнете се незабавно към лекар, ако:

Кръвната захар остават постоянно висока или имате тежки епизоди на ниска кръвна захар.

Имате нараняване на крака, което е зачервено, подуто или не зараства.

Изпитвате признаци на депресия или ниско настроение със загуба на интерес към обичайно любимите ви неща.

„С правилните корекции в начина на живот и повишено внимание е напълно възможно да поддържате стабилен контрол на кръвната захар, да избегнете усложнения и дори да се наслаждавате на сезонните удоволствия по здравословен начин през зимата", обобщава д-р Митал.

Студените месеци не трябва да са синоним на влошен контрол на диабета. С познаване на рисковете и прилагане на тези практични съвети можете да преминете през зимата безопасно и да запазите здравето си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.