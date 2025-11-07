Как да адаптираме начина си на живот, когато живеем с хронично заболяване

Хроничните състояния се проявяват в много различни форми. И тяхното въздействие може да варира. Едно и също заболяване може да изглежда много различно при различните хора.

Но животът с хронични състояния е свързан с предизвикателства. И е най-добре да не се изправяте пред тях сами.

Лекарите и близките ви могат да ви бъдат от голяма помощ, докато живеете живота си с хронично заболяване.

Какво е хронично заболяване?

Хроничните заболявания са медицински състояния, които продължават дълго време, обикновено година или повече. Други термини като хронично заболяване, хронично състояние или хронично разстройство се отнасят до едно и също нещо. Тези заболявания често са нелечими и продължават доживотно. Наличието на такова може да означава, че се нуждаете и от постоянни – или дори ежедневни – медицински грижи.

Снимка: iStock

Хроничните заболявания също често пречат на ежедневните дейности. Това са неща, които изглеждат обикновени – като използването на тоалетната, обличането или храненето. Но невъзможността да ги правите сами може да окаже сериозно влияние върху качеството ви на живот.

Кои състояния се считат за хронични заболявания

Много заболявания могат да се считат за хронични или дългосрочни. Не всички от тях обаче могат да причинят инвалидност или да ви попречат да извършвате ежедневните си дейности, информира Healthline. Това са сред най-често срещаните хронични заболявания:

Астма

Артрит

Колоректален рак

Депресия

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Хронично бъбречно заболяване

Сърдечно заболяване

ХИВ или СПИН

Рак на белия дроб

Инсулт

Диабет тип 2

Остеопороза

Множествена склероза

Кистозна фиброза

Болест на Крон

Съвети за управление на хронични заболявания

Животът с хронично заболяване може да бъде труден. То може да понижи цялостното качество на живот на човек и да доведе до проблеми с психичното здраве. Има начини, по които хората могат да помогнат за управлението на състоянието си и да подобрят качеството си на живот.

Приемайте лекарствата си според предписание

Работете с вашия лекар, за да създадете план за лечение. След като имате план за лечение, е важно да се придържате към него. Приемът на правилната доза в точното време и по правилния начин е от съществено значение за овладяване на хроничните ви заболявания, информира Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.

Следете здравето си у дома

Някои планове за лечение включват редовно проверяване на кръвната захар, кръвното налягане или други здравословни показатели. Не забравяйте да спазвате графика и да се свържете с вашия лекар, ако нещо не е наред.

Уведомете го за нови или влошаващи се симптоми или други промени, които ви притесняват. Например, ако получавате химиотерапия за рак, е по-вероятно да получите инфекции поради отслабена имунна система. Ако смятате, че имате инфекция, незабавно се обадете на вашия лекар – дори ако това се случи посред нощ.

Планирайте редовни прегледи

Хроничните заболявания могат да повлияят на тялото ви по много различни начини, така че е важно да планирате редовни прегледи, за да сте сигурни, че вашият план за лечение е ефективен. Говорете с вашия лекар, за да решите колко често трябва да ходите на прегледи.

Научете повече за състоянието си

Ако имате хронично заболяване, научаването как да решавате проблеми и да вземате информирани решения относно здравето си може да ви даде възможност да живеете по-здравословен живот. По-добрата информираност може да ви помогне за:

Управление на симптомите

Намаляване на стреса

Подобряване на хранителните и навиците за сън

Поддържане на здравословен начин на живот

Физическа активност и хранене

Редовната физическа активност е важна част от цялостното благосъстояние. Тя може също да помогне за справяне с хронични състояния и предотвратяване на усложнения. Други ползи от физическата активност включват:

Помага ви да функционирате и да спите по-добре

Помага ви да останете независими и физически годни, за да можете да изпълнявате ежедневните си задачи

Помага ви да контролирате теглото си

Помага за намаляване на болката и подобряване на функцията, ако имате артрит

Помага за подобряване на психичното ви здраве

Снимка: iStock

Препоръките са тези, които са в състояние, да се опитат да прилагат 150 минути физическа активност с умерена интензивност всяка седмица.

Хранете се здравословно

Здравословното хранене е голяма част от управлението на хроничните заболявания и предотвратяването на усложнения. Общите насоки за здравословно хранене са:

Акцент върху плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, обезмаслено или нискомаслено мляко и млечни продукти.

Разнообразие от протеини, като постно месо, птици, морски дарове, яйца, соеви продукти и бобови растения.

Храни с ниски нива на холестерол, захар, натрий, наситени мазнини и трансмазнини.

Какви са симптомите на хронични заболявания?

Хроничните заболявания могат да имат широк спектър от симптоми, в зависимост от това кое хронично заболяване (или заболявания) имате, пише ClevelandClinic. Някои често срещани симптоми и ефекти включват:

Болка – Дори ниските нива на хронична болка могат да бъдат изтощителни. А животът с хронична болка може трайно да наруши нервната ви система и да доведе до други проблеми, като синдром на централната болка.

Снимка: iStock

Физически ограничения – Може да имате проблеми с мускулната сила, баланса или координацията.

Умора – Последиците от хроничните заболявания могат да се отразят на вашата издръжливост.

Промени в тялото – Много хронични състояния влияят на външния вид на тялото ви. В зависимост от ефекта, това може да бъде източник на дискомфорт, срам или дори срам.

Рискове от други проблеми – Много хронични заболявания повишават риска от развитие на други заболявания. Високо кръвно налягане, висок холестерол и диабет са примери. Наличието на едно от тези заболявания повишава риска от развитие на другите две.

Последици за психичното здраве – Хроничните състояния могат да бъдат много стресиращи. Хората, които ги имат, са изложени на по-висок риск от разстройства на настроението, като депресия или тревожност.