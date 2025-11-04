Екип от учени разработва изключително точен кръвен тест за диагностициране на синдрома на хроничната умора. Тестът анализира миниатюрни ДНК структури, които разкриват биологичния отпечатък на заболяването.

За милионите хора, които са се сблъсквали със съмнения и грешни диагнози, това е пробив, който най-накрая потвърждава техния опит и може да помогне и за диагностицирането на дългия Ковид, съобщава Science Daily.

Какво е синдромът на хроничната умора

Синдромът на хроничната умора (СХУ), известен още като миалгичен енцефаломиелит (МЕ), е комплексно, дългосрочно заболяване, което се характеризира с изтощителна умора, която не се подобрява след почивка и не може да бъде обяснена с друго основно медицинско състояние.

Снимка: Canva

Хората със СХУ изпитват значително намаляване на способността си да извършват ежедневни дейности, което често продължава шест месеца или повече. Освен постоянната, силна умора, симптомите могат да включват проблеми със съня, затруднения в концентрацията и паметта (наричани още "мозъчна мъгла"), болки в мускулите и ставите, както и неразположение след физическо или умствено усилие (пост-ексeрционно неразположение).

Въпреки че точната причина остава неизвестна, се смята, че състоянието може да бъде отключено от вирусни инфекции, проблеми с имунната система, хормонален дисбаланс или генетични фактори, което го прави предизвикателство както за диагностициране, така и за лечение.

Биологично потвърждение на реално заболяване

Учени от Университета на Източна Англия и компанията Oxford BioDynamics създават високоточен кръвен тест, способен да диагностицира Синдрома на хроничната умора, известен още като Миалгичен енцефаломиелит (МЕ/СХУ). Това състояние причинява продължително и често изтощително изчерпване, което засяга милиони хора по света, включително над 400 000 души само във Великобритания. Въпреки широкото си разпространение, Миалгичен енцефаломиелит остава слабо разбрано и изключително трудно за диагностициране заболяване.

Новият тест демонстрира 96% точност и предлага обнадеждаваща перспектива за пациентите, които дълги години са се борили за признание и надеждни отговори. Изследователите вярват, че откритието може да доведе и до разработването на подобен тест за идентифициране на дългия Ковид.

Край на съмненията и обезсилването

Водещият изследовател професор Дмитрий Пшежецки от Медицинското училище в Норич на УИА обяснява значението на откритието: „Миалгичен енцефаломиелит е сериозно и често инвалидизиращо заболяване, характеризиращо се с екстремна умора, която не се облекчава с почивка. Знаем, че някои пациенти съобщават, че са били игнорирани“. Без дефинитивни тестове много пациенти са оставали недиагностицирани или са получавали грешни диагнози в продължение на години.

Снимка: Canva

Професор Пшежецки подчертава практическата стойност на новия тест:

„Нашето откритие предлага възможност за прост и точен кръвен тест, който да помогне за потвърждаване на диагнозата, което би могло да доведе до по-ранна подкрепа и по-ефективно управление на заболяването.“

Той добавя, че постковидният синдром, известен като дълъг Ковид, представлява един пример за Синдрома на хроничната умора, при който подобен комплекс от симптоми се задейства от вируса на Covid-19, а не от други известни причини като инфекциозна мононуклеоза.

Изключителна точност и биологични прозрения

Новият анализ демонстрира изключителна прецизност, постигайки 92% чувствителност (правилно идентифициране на хората със Синдрома на хроничната умора) и 98% специфичност (правилно идентифициране на тези без заболяването).

Изследователите наблюдават също признаци за участие на имунната система и възпалителни пътища, което предполага потенциални биологични цели за бъдещи терапии. Тази технология вече е помогнала за идентифициране на биомаркери в кръвта за други сложни състояния, включително бързопрогресиращ ALS, ревматоиден артрит и няколко вида рак.

Снимка: iStock

В изследването на Синдрома на хроничната умора учените откриват отличителен геномен модел, присъстващ само при засегнатите индивиди и отсъстващ при здравите участници.

Нова ера на персонализирана грижа

„Това е значителна крачка напред“, заявява професор Пшежецки. „За пръв път разполагаме с прост кръвен тест, който може надеждно да идентифицира Синдрома на хроничната умора, което потенциално може да трансформира начина, по който диагностицираме и управляваме това сложно заболяване.“

Разбирането на биологичните пътища, свързани със Синдрома на хроничната умора, отваря вратата към разработването на целенасочени лечения и идентифициране на кои пациенти биха имали най-голяма полза от специфични терапии.

Изследователите се надяват, че тестът може да се превърне във важен инструмент в клиничните условия, прокарвайки път към по-персонализирана и ефективна грижа за милионите хора, живеещи с това инвалидизиращо състояние. За пациентите, които дълги години са чакали медицинското потвърждение, този пробив представлява не само научен напредък, но и дълго чакано признание на тяхното страдание.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.