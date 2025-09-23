Изследователи от Центъра за репродуктивно здраве на Университета в Единбург публикуват нови данни в престижното списание Nature Communications, които разкриват значителна връзка между дългосрочния „Ковид“ и менструалните нарушения при жените, съобщава Medical Xpress.

Дългосрочен „Ковид“ се отнася за всички симптоми, които продължават повече от 4 седмици след инфекцията или се появяват отново. „Пост-Ковид“ е, когато симптомите продължават да са налице след повече от 12 седмици и не е открита друга причина.

Мащабното проучване, включващо над 12 000 участнички от Обединеното кралство, показва че жените с дългосрочен „Ковид“ изпитват:

Снимка: Canva

По-обилни менструални кръвотечения в сравнение с жените, които не са боледували от „Ковид“.

По-дълги менструални цикли - над 8 дни

Увеличени междинни кръвотечения

По-чести пропуснати или прекъснати месечни цикли

Въпреки тези нарушения, изследването установява, че овариалната функция остава запазена, което предполага различни механизми зад симптомите.

Методология и участници

Изследването комбинира три подхода:

Онлайн анкета с 12 187 участнички (след изключванията)

Проспективно проследяване на симптомите чрез мобилно приложение при 54 жени с дългосрочен „Ковид“

Биологично вземане на проби, серум и ендометриални биопсии

Участничките са разделени в три групи: 9 423 не боледували от „Ковид“, 1 716 с преживян остър „Ковид“ и 1 048 с дългосрочен „Ковид“.

Хормонални и възпалителни механизми

Изследването открива интересни биологични промени при жените с дългосрочен „Ковид“:

Хормонални промени:

Повишени нива на 5α-дихидротестостерон в секреторната фаза.

Нормални нива на естрадиол, прогестерон и анти-мюлеров хормон.

По-малко андрогенни рецептор-позитивни клетки в ендометриума.

Възпалителни маркери:

Повишен тумор некрозис фактор по време на менструацията.

Наличие на имунни клетъчни агрегати в менструалния ендометриум.

Фазова вариация на симптомите

Особено важно откритие е, че тежестта на симптомите при дългосрочен „Ковид“ варира според менструалната фаза:

Снимка: Canva

Пик на симптомите в късната секреторна или менструална фаза.

Втори пик през пролиферативната фаза.

Медицинско и социално значение

Данните са особено тревожни предвид факта, че абнормните маточни кръвотечения са проблем и преди пандемията:

Всяка трета жена съобщава за прекомерна менструална загуба.

До 50% от жените близо до менопаузата имат този проблем.

Над 800 000 жени в Обединеното кралство търсят лечение за обилни менструални кръвотечения годишно.

Авторите на изследването препоръчват:

Разработване на целенасочени лечения за жени с дългосрочен „Ковид“.

Внимание към менструалната фаза при развитието на биомаркери.

По-задълбочено изследване на андрогенната регулация и възпалителните процеси.

Снимка: Canva

Това проучване установява важна, но недостатъчно изследвана връзка между дългосрочния „Ковид“ и женското репродуктивно здраве. Въпреки че овариалната функция остава непокътната, андрогенните и възпалителните промени водят до значителни менструални нарушения, които изискват специализирано медицинско внимание.

Резултатите подчертават необходимостта от холистичен подход към лечението на дългосрочния „Ковид“, който да включва грижа за репродуктивното здраве на жените.

Изследването The potential bidirectional relationship between long COVID and menstruation е публикувано в Nature Communications (2025) от екипа на Jacqueline A. Maybin и колеги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.