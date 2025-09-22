Влизат в сила Международни здравни регулации (МЗР) в глобалното здравно управление. Тази промяна отразява подновен глобален ангажимент за сътрудничество при справяне с извънредни ситуации в общественото здраве, формиран от трудно спечелените уроци от пандемията COVID-19, съобщава Световната здравна организация (СЗО).

Международните здравни регулации са глобални нормативни актове, които ръководят 196 държави-участнички, включително всички 194 държави-членки на СЗО, относно техните права и задължения във връзка с рисковете за общественото здраве.

Те признават, че инфекциозните заболявания и други рискове за общественото здраве не зачитат границите и че координираните глобални действия са от критично значение.

Произходът на МЗР може да се проследи до 19-ти век, когато разширяването на пътуванията и търговията ускорява разпространението на болести от пристанище на пристанище, което налага въвеждането на карантинни мерки. Първоначално управлявани от двустранни и регионални договори, тези усилия стават глобални под формата на Международните санитарни регулации през 1951 г. след основаването на СЗО.

Ключови промени за 2024 г.

През 2024 г. държавите-членки на СЗО приемат изменията с консенсус на Седемдесет и седмата световна здравна асамблея в Женева.

Една от промените е въвеждането на ново ниво глобална тревога, „пандемична тревога“, за активиране на по-силно международно сътрудничество, когато здравният риск ескалира отвъд извънредна ситуация в общественото здраве от международно значение (PHEIC) и представлява риск да се превърне или вече се е превърнал в пандемия с широкообхватно въздействие върху здравната система и нарушения в общностите.

Изменията също така въвеждат създаването на национални Международни здравни регулационни органи от страна на правителствата за координиране на изпълнението на МЗР и включват разпоредби за засилване на достъпа до медицински продукти и финансиране въз основа на справедливост и солидарност.

Уроците от пандемията

Тези промени са задвижени от уроците, научени по време на пандемията COVID-19. Последните големи ревизии са приети през 2005 г. след епидемията от SARS.

„Укрепването на Международните здравни регулации представлява исторически ангажимент да защитим бъдещите поколения от разрушителното въздействие на епидемии и пандемии. Знаем, че никой не е в безопасност, докато всички не са в безопасност. Изменнията в МЗР потвърждават нашата обща отговорност и солидарност пред лицето на глобалните здравни рискове“, заяви д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Наред с изменените МЗР, държавите-членки също така приемат Споразумението за пандемии на СЗО на тазгодишната световна здравна асамблея и активно преговарят по приложение към споразумението относно достъпа до патогени и споделянето на ползите.

Имплементация и суверенитет

Държавите имат суверенното право да прилагат законодателство, свързано със здравните политики. Под Международните здравни регулации, СЗО служи като секретариат, без правомощия да принуждава страните към действие.

Единадесет от 196-те държави-участнички в Международните здравни регулации отхвърлят изменията от 2024 г. За тях продължават да се прилагат предишни версии на МЗР, въпреки че отхвърлянията могат да бъдат оттеглени по всяко време.

СЗО ще подкрепя държавите-участнички в споарзумениеъо, както се изисква, в интегрирането на изменията в регулациите в националните правни рамки и укрепването на институционалните капацитети за работа заедно за изграждане на по-безопасно и по-здравословно бъдеще за всички.

