Над 20% от възрастните в Европа изпитват хронична болка, показват изследвания, като разпространението й непрекъснато нараства. Научните данни сочат, че хроничната болка често води до загуба на продуктивност, влошено ментално здраве, нарушения на съня и умора. Изследванията също така свързват хроничната болка с безработица и лошо физическо здраве.

Определена като болка, която продължава повече от три месеца, хроничната болка може да засегне всяка част на тялото, от пръстите на краката до главата и всичко между тях. Тя може да възникне от нараняване или заболяване, но може да се дължи и на генетични и екологични фактори.

Изследванията също така идентифицират храненето, тютюнопушенето и теглото, било то поднормено тегло, затлъстяване или недохранване, като рискови фактори за хронична болка. Безрецептурни медикаменти, лекарства по рецепта, йога, медитация, акупунктура, физиотерапия и упражнения са само някои от възможностите, към които лекарите могат да се обърнат, за да помогнат за облекчаване на хроничната болка.

Снимка: Canva

Храненето обаче може да бъде една от най-мощните интервенции за намаляване както на риска, така и на нивата на болка. То често е и един от най-достъпните начини за хората да се справят със симптомите си, пише Today.

Как храненето влияе на хроничната болка

Връзката между храненето и хроничната болка е сложна, но изследванията показват няколко фактора, които могат да играят роля. Сред тях са начинът, по който тялото метаболизира глюкозата, балансът между антиоксиданти и свободни радикали (нестабилни молекули, които могат да причинят клетъчни увреждания), наличието на възпаление и здравето на чревната микробиота, която може да повлияе на нервната система.

Проучване от 2024 г. в списание Nutrition Research установява, че подобреното качество на храненето помага за намаляване на хроничната болка, независимо от други рискови фактори като затлъстяването. Изследването показа, че диета, богата на плодове, зеленчуци, постно месо, млечни продукти и млечни алтернативи, е свързана с намалена хронична болка.

Снимка: Canva

Друго проучване, публикувано в Journal of Clinical Medicine, установи, че веганските и вегетариански хранителни режими са свързани с намалена мускулно-скелетна болка. Изследването също така откри, че тежестта на болката е положително свързана с приема на мазнини и захар.

Проучване публикувано през 2020 г. установява, че диети, по-богати на противовъзпалителни храни и бедни на провъзпалителни храни, са ефективни за намаляване на възпалението в тялото. Продължителното възпаление в тялото при липса на нараняване или инфекция може да увреди здрави клетки и органи и да доведе до хронична болка.

Храни, които да ядете за намаляване на хроничната болка

При изготвянето на диета за смекчаване на хроничната болка се съсредоточете върху храни, които намаляват възпалението и оксидативния стрес (когато антиоксидантите и свободните радикали са в дисбаланс, което води до клетъчни увреждания) и подобряват метаболитното здраве.

Здравословни мазнини — сьомга, екстра върджин зехтин и орехи

Изследванията показват, че храните, богати на здравословни мазнини, могат да помогнат за намаляване на нивата на възпаление в тялото. Освен това много от тези храни съдържат и други хранителни вещества, свързани с намалена хронична болка. Например проучване от 2024 г. установява, че орехите съдържат множество съединения, свързани с намалени пътища, свързани с болката.

Изследвания върху мазни риби, като сьомга, откриват връзки между консумацията и по-ниските нива на възпаление. Добавките с омега-3 мастни киселини могат да помогнат за облекчаване на хроничната болка и да послужат като полезна алтернатива за хора, които не консумират риба.

Снимка: Canva

Накрая, проучване, оценяващо богати на полифеноли екстракти от маслини, установи, че добавките успешно намаляват болката и увеличават ежедневните дейности при възрастни с остеоартрит. Други изследвания върху екстра върджин зехтин откриха подобни противовъзпалителни ефекти. Едно проучване установява, че зехтинът има подобни ефекти на противовъзпалителните лекарства, известни като НСПВС.

Билки и подправки

Здравословните подправки, като куркума, джинджифил, салвия и розмарин, могат да осигурят мощни противовъзпалителни ефекти, които биха могли да смекчат хроничната болка чрез освобождаването на биоактивни съединения.

Пълнозърнести храни — киноа и овесени ядки

Богатите на фибри храни могат да помогнат при досадната болка в коляното, според проучване от 2017 г. То установи, че хората с повече фибри в диетата си имат по-малко симптоми, свързани с остеоартрит. Приемът на фибри също е свързан с подобрения в микробиома, което от своя страна може да повлияе положително на хроничната болка.

Плодове и зеленчуци — домати, горски плодове и листни зеленчуци

Растенията с наситени цветове съдържат мощни антиоксиданти, които могат да играят роля в намаляването на хроничната болка. Концепцията за „хранене с дъгата" е свързана в множество изследвания с положително въздействие върху възпалението, стресовия отговор и инсулиновата чувствителност. Освен това растителните диети последователно показват намаляване на рисковите фактори, свързани с хронична болка.

Снимка: Canva

Храни, богати на витамин D — мляко и яйца

Изследванията показват, че хората с дефицит на витамин D са по-застрашени от хронична болка, а увеличаването на нивата на витамин D, било чрез храна или добавки, може да помогне за облекчаване на хроничната болка. Проучванията също така показаха, че когато на хора с дефицит на витамин D се дават добавки с витамин D, те често се нуждаят от по-малко медикаменти.

Зелен чай

Това, което пиете, също може да помогне за намаляване на хроничната болка. Зеленият чай, богат на полифеноли, се оказва полезен за намаляване или контролиране на болката при възрастни с остеоартрит и може да помогне за намаляване на общото възпаление в тялото.

Храни, които да ограничите в борбата с хроничната болка

Това, което ограничавате в диетата си, също може да играе роля в намаляването на риска. Изследванията показват, че хората с нездравословни диети са по-склонни да страдат от хронична болка. Други изследвания показаха, че западният хранителен модел, изобилстващ с ултраобработени храни, влошава хроничната болка.

Добавена захар

Излишната захар може да увеличи възпалението и риска от развитие на здравословни състояния, свързани с хронична болка, като затлъстяване, депресия и тревожност, показват изследвания. Бъдете особено внимателни с храни, при които захарта е сред първите четири съставки в списъка със съставки.

Алкохол

Проучване от 2023 г. установи, че приемът на алкохол може да увеличи риска от хронична болка. Изследванията хипотезират, че увеличението в злоупотребата с алкохол и наркотици може да е свързано с нарастването на случаите на хронична болка.

Снимка: Pexels

Рафинирани зърнени храни

Рафинираните зърнени храни са лишени от хранителна плътност, могат да окажат негативно влияние върху нивата на кръвната захар и са установени в изследвания като притежаващи провъзпалителни фактори.

Прекалено много животински протеин

Някои изследвания показват, че диети, богати на животински протеини, могат да влошат дисбаланса между свободните радикали и антиоксидантите в тялото и да увеличат нивата на възпаление, водещи до по-голям риск от хронична болка.

Хората с хранителни чувствителности може да се наложи да избягват още повече храни

Млечните продукти и глутенът са здравословни за повечето хора, като изследванията показват, че както млечните продукти като кисело мляко, така и пълнозърнестите храни могат да играят роля в намаляването на възпалението.

Снимка: Canva

Въпреки това за някои хора с хранителни чувствителности или хронични заболявания като целиакия тези храни могат да доведат до възпаление и влошаване на хроничната болка, показват изследвания. В тези случаи може да бъде полезно да се ограничат или елиминират млечните продукти и глутенът.

Въпреки че само диетата не може да излекува хроничната болка за всеки, тя може да помогне за подобряването ѝ заедно с други подходи. Включването на повече противовъзпалителни храни и ограничаването на провъзпалителните продукти може да бъде достъпна и ефективна стъпка към по-добро управление на хроничната болка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.