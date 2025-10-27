Плодовете са неразделна част от балансираното хранене, но малко хора знаят колко мощни са в борбата срещу хроничното възпаление - предшественик на рака.

Експертите препоръчват включването на тези 6 плода в ежедневното меню за по-добро здраве, пише Independent.

Защо плодовете са толкова важни?

„Плодовете помагат в борбата с възпалението, а хроничното възпаление е предшественик на рака“, обяснява Кандис Шрайбър, клиничен диетолог в Comprehensive Cancer Center към Университета на Охайо.

Снимка: Canva

Здравните експерти препоръчват възрастните да консумират две чаши плодове дневно за контрол на теглото и намаляване на риска от опасни заболявания. Въпреки това само един от десет американци спазва тази препоръка.

„Не много хора отговарят на това изискване“, отбелязва Шрайбър. „Яжте възможно най-много различни плодове, тъй като нито един сам по себе си не може да ви предпази от рак. Здравословната диета, редовните упражнения и поддържането на правилно тегло са най-добрите инструменти за профилактика.“

Шестте суперплода срещу възпалението

1. Горски плодове

Богати на антиоксиданти, горските плодове като малини, боровинки и ягоди са истински суперхрани. Съдържат витамин C, който укрепва имунната система, както и мощни растителни вещества, които намаляват риска от заболявания. Добавете шепа горски плодове към закуската си или консумирайте като здравословна закуска.

2. Череши

Черешите са богати на фенолни съединения, молекули в растенията, свързани с намаляване на възпалението.

„Противовъзпалителните и антиоксидантните свойства на черешите действат като нестероидни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен за намаляване или предотвратяване на болка, но без риска от вредни странични ефекти като стомашно-чревни, бъбречни и сърдечни проблеми“, споделя дипломираният диетолог Карли Седлачек.

Снимка: iStock

Черешите също съдържат фибри за регулиране на храносмилането и калий за здрави кости. За ефект е достатъчна шепа, но проучванията показват, че консумацията на поне 45 череши дневно значително намалява възпалението.

3. Папая

Тропическият плод е богат на флавоноиди, растителни вещества, които защитават от възпаление. Папаята съдържа и ензима папаин, който борави с нестабилните кислородни молекули, водещи до клетъчно увреждане и хронично възпаление.

Снимка: Canva

Освен това папаята съдържа повече витамин C от портокалите. Половин плод е напълно достатъчен за дневната доза.

4. Ябълки

Консумацията на ябълки е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания благодарение на антиоксидантите им. Плодът съдържа витамин C, витамин K за регулиране на кръвта и витамини от група B, които подпомагат енергийното производство и здравето на мозъка и нервите.

Ябълките са полезни и за червата, като лошото чревно здраве е свързано с ранен колоректален рак. Няколко резена с бадемово или фъстъчено масло са перфектна закуска.

5. Грозде

Гроздето е изключително хидратиращо и богато на витамини C и K. Съдържа мощни растителни химикали, които намаляват възпалението.

„Показахме, че важен компонент в червеното вино и гроздето, наречен ресвератрол, може да потисне възпалението“, споделя д-р Джиан-Донг Ли, директор на Института за биомедицински науки в Държавния университет на Джорджия.

Снимка: Canva



Не е необходимо да изяждате цял грозд, дори гроздето в чаша вино може да помогне, макар че прекомерната консумация има обратен ефект.

6. Портокали

Портокалите съдържат флавоноиди, които борят възпалението. Изследванията показват, че хората, които консумират повече портокали и други цитрусови плодове, имат по-ниски нива на възпалителни маркери.

Половин портокал или грейпфрут към яйцата и препечените филийки е чудесно допълнение към закуската.

Ключът към здравето е в разнообразието. Никой плод сам по себе си не може да ви предпази от рак, но редовната консумация на различни плодове в комбинация със здравословна диета, физическа активност и поддържане на нормално тегло са най-добрата защита срещу хроничните заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.