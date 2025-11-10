От ароматни зимни чайове до пикантни ястия, джинджифилът (Zingiber officinale) отдавна е неизменна част от кухнята ни. Но отвъд кулинарната си употреба, този пикантен корен има богата история в традиционната медицина и съвременната наука започва да потвърждава древните му свойства.

Научните изследвания показват, че джинджифилът може да предложи широк спектър от здравни ползи, от облекчаване на гаденето и настинките до намаляване на възпалението и подкрепа на сърдечното здраве, пише Independant.

Облекчаване на гаденето

Множество клинични проучвания показват последователни доказателства, че джинджифилът може да намали гаденето и повръщането, особено в сравнение с плацебо. Британската национална здравна служба (NHS) дори препоръчва храни или чайове, съдържащи джинджифил, за облекчаване на гаденето.

Има и обещаващи доказателства, че джинджифилът може да помогне при гадене, предизвикано от химиотерапия, макар резултатите да са смесени по отношение на морската болест и следоперативното гадене.

Изследователите смятат, че този ефект на джинджифила работи чрез блокиране на серотониновите рецептори и въздействие както върху стомашно-чревния тракт, така и върху мозъка. Той може да помогне и чрез намаляване на газовете и подуването в храносмилателната система.

Облекчаване на симптоми при настинка и грип

Джинджифилът е богат на биоактивни съединения, като гингерол и шогаол, които имат силни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Скорошни изследвания показват, че добавките с джинджифил могат да помогнат за регулиране на възпалението, особено при автоимунни състояния. Едно проучване установява, че джинджифилът намалява активността на неутрофилите, бели кръвни клетки, които често стават свръхактивни при заболявания като лупус, ревматоиден артрит и антифосфолипиден синдром.

Неутрофилите произвеждат извънклетъчни капани (NETs), които са мрежоподобни структури, използвани за улавяне и унищожаване на патогени. Но когато NETs се образуват прекомерно, те могат да подхранят автоимунните заболявания. В проучването ежедневният прием на джинджифил в продължение на една седмица значително е намалил образуването на NET.

Джинджифилът има и антимикробни свойства, което означава, че може да помогне в борбата срещу бактерии, вируси и други вредни микроорганизми. В комбинация с противовъзпалителните му ефекти, това прави джинджифила популярно средство за облекчаване на симптоми при настинка и грип, като болно гърло.

Облекчаване на болката

Що се отнася до болката, изследванията на джинджифила са окуражаващи, макар и не окончателни. Някои проучвания показват, че екстрактът от джинджифил може да намали болката и схващането в коленете при хора с остеоартрит, особено в ранните етапи на лечението.

За мускулната болка едно проучване установява, че приемането на два грама джинджифил дневно в продължение на 11 дни намалява болката след тренировка.

Джинджифилът може също да облекчи менструалната болка. Всъщност някои изследвания показват, че ефективността му се доближава до тази на нестероидните противовъзпалителни лекарства като ибупрофен.

Изследователите смятат, че джинджифилът работи, като активира пътища в нервната система, които заглушават болковите сигнали. Той може също да инхибира възпалителни химикали като простагландини и левкотриени.

Сърдечно здраве и подкрепа при диабет

Високото кръвно налягане, високата кръвна захар и повишеният "лош" холестерол (липопротеин с ниска плътност или LDL холестерол) са всички рискови фактори за сърдечни заболявания. Джинджифилът може да помогне и при трите.

Анализ от 2022 г. на 26 клинични проучвания установява, че добавките с джинджифил могат значително да подобрят нивата на холестерола, понижавайки триглицеридите, общия холестерол и LDL холестерола, като същевременно повишават HDL ("добрия") холестерол. Той може също да понижи кръвното налягане.

Снимка: Canva

За хората с диабет тип 2 джинджифилът може да предложи допълнителни ползи. Преглед на десет проучвания установява, че приемането на един до три грама джинджифил дневно в продължение на четири до 12 седмици помага за подобряване както на нивата на холестерола, така и на контрола на кръвната захар.

Тези ползи изглежда идват от множество механизми, включително подобрена чувствителност към инсулин, засилено усвояване на глюкоза в клетките и намален оксидативен стрес. Противовъзпалителните действия на джинджифила могат също да допринесат за неговите сърдечно-защитни ефекти.

Мозъчно здраве и изследвания на рака

Появяващите се доказателства предполагат, че джинджифилът може също да предложи невропротективни и противоракови ползи. Лабораторни изследвания показват, че съединенията на джинджифила могат да помогнат за защита на мозъчните клетки от оксидативно увреждане, ключов фактор при невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер.

Други изследвания установяват, че джинджифилът може да забави растежа на някои ракови клетки. Въпреки това тези находки все още са в ранни стадии и са необходими повече изследвания, за да се потвърди тяхната релевантност при хората.

Безопасност и предпазни мерки

Джинджифилът като цяло е безопасен, когато се консумира в храна или чай. Но както всяка добавка, той трябва да се използва с умереност.

Дози над четири грама на ден могат да причинят странични ефекти като киселини, подуване, диария или дразнене на устата. Те обикновено са леки и временни.

Снимка: iStock

Определени групи трябва да бъдат внимателни с високи дози:

Джинджифилът може да увеличи риска от кървене при хора, приемащи кръворазреждащи лекарства (като варфарин, аспирин или клопидогрел)

Той може да засили ефектите на лекарствата за диабет или кръвното налягане, което потенциално може да доведе до ниска кръвна захар или кръвно налягане

Бременните жени също трябва да се консултират с лекар преди употреба на високи дози

Джинджифилът не е просто ароматна кухненска подправка – това е природно лечебно средство с нарастваща научна подкрепа. За повечето хора консумацията на джинджифил в храна или чай е безопасен и ефективен начин да се възползват от неговия терапевтичен потенциал.

Ако обмисляте да приемате добавки, винаги е най-добре първо да говорите с вашия лекар или фармацевт, особено ако управлявате медицинско състояние или приемате лекарства.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.