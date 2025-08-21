Джинджифилът помага при диабет, потвърдиха експерти

Джинджифилът продължава да намира все по-широко приложение заради изключителните си качества. Освен като част от здравословно меню, добавян към ястия, чайове, смутита, салати и други, той има неоспорими лечебни свойства.

В скорошен научен труд, публикуван във Frontiers in Pharmacology, експерти изследват ефектите на джинджифила върху възпалението, кръвната захар и други физиологични показатели.

Резултатите потвърждават, че добавките с джинджифил значително намаляват ключови маркери на възпалението, понижават кръвната захар и глико хемоглобина при диабет тип 2, а също така подобряват антиоксидантния статус. Доказано е също, че джинджифилът ефективно облекчава гаденето, свързано с бременността.

Тези открития подкрепят потенциала на джинджифила като безопасно и многостранно терапевтично средство за различни често срещани здравословни състояния, пише авторитетното издание News-Medical.

Ползите от джинджифила в четири направления

Изследването се фокусира върху връзките между консумацията или добавките с джинджифил и четири ключови здравни резултата:

Възпаление

Диабет тип 2

Оксидативен стрес

Витамин D

Джинджифилът има противовъзпалителни свойства

Задълбочен преглед установява, че добавките с джинджифил водят до значително намаляване на ключови възпалителни маркери. Тези маркери демонстрират валидирани връзки с широк спектър от хронични заболявания.

Джинджифилът съдържа съединението гингерол, биоактивна субстанция, която има доказан противовъзпалителен ефект и може да облекчава симптоми като подуване, болки в ставите и храносмилателен дискомфорт.

Освен това, той стимулира циркулацията и затопля тялото отвътре, което го прави особено подходящ за консумация през студените месеци.

Джинджифилът понижава кръвната захар

Анализът разкрива мощния ефект на джинджифила върху гликемичния контрол. Наблюдавано е, че добавките значително понижават кръвната захар на гладно и значително намаляват гликирания хемоглобин – ключов индикатор за дългосрочното контролиране на кръвната захар. Тези открития са подкрепени от ниска хетерогенност, което повишава тяхната надеждност.

Снимка: iStock

Друго проучване подкрепя фактите за ефекта на джинджифила в тази насока. 45 възрастни души с диабет тип 2 приемат 2000 милиграма добавка от джинджифил всеки ден в продължение на 10 седмици, като продължават и традиционното си лечение.

След този период резултатите са значително понижение, както на нивата на кръвната захар на гладно, така и на гликирания хемоглобин.

Има силни антиоксидантни свойства

Едно от не по-малко важните свойства на джинджифила е неговият антиоксидантен статус. Подправката значително намалява нивата на малонов диалдехид – маркер за увреждане на липидите, като едновременно с това увеличава активността на ензима глутатион пероксидаза.

Това е общото наименование на семейство ензими, чиято основна биологична роля е да предпазва организма от оксидативно увреждане.

Джинджифил срещу гадене и повръщане

За гадене и повръщане по време на бременност, анализите установяват, че джинджифилът е значително по-ефективен от плацебо при намаляване на симптомите на гадене.

Снимка: iStock

Също така, джинджифилът допринася за намаляване световъртежа и позивите за повръщане след консумация на негодна храна, при грипни състояния, при пътуване или след оперативна интервенция. Има отлично въздействие върху храносмилателната система, дори когато неразположението е хронично.

И още – приемът на джинджифил през устата през първите 3-4 дни от менструалния цикъл донякъде намалява болезнената менструация. Изглежда, че действа приблизително толкова добре, колкото някои обезболяващи лекарства.

Приемът на джинджифил през устата може леко да намали болката при някои хора с остеоартрит. Но прилагането на джинджифилов гел или масло върху коляното изглежда не помага.

Колко джинджифил е полезно да се консумира на ден

Джинджифилът често се консумира в храни и като добавка в напитки. Като лекарство, джинджифилът се предлага в много форми, включително чайове, сиропи, капсули и течни екстракти.

Джинджифилът най-често се използва от възрастни в дози от 0,5-3 грама дневно в продължение на до 12 седмици. Джинджифилът се предлага и под формата на локални гелове, мехлеми и етерични масла за ароматерапия.