Подуването на корема е често срещано явление, което се характеризира с неприятно усещане за пълнота или дежест в коремната област.

То често се появява след хранене, но може да възникне и по други причини, като непоносимост към определени съставки в храната като лактоза или глутен, стомашно-чревни разстройства като синдром на раздразненото черво или бактериален свръхрастеж в тънките черва (SIBO).

Дори преглъщането на прекалено много въздух при пиене на газирани напитки или дъвчене на дъвка може да допринесе за този дискомфорт, обясняват от Eating Well.

Защо джинджифилът е най-добрата подправка срещу подуването

Сред многото възможности, които природата ни предлага, джинджифилът се откроява като най-добрата подправка за борба с подуването според експертите по диетология. Можете да го съхранявате в шкафа до любимите си подправки или да предпочетете пресни или замразени варианти, така или иначе, този универсален корен заслужава специално внимание поради своите изключителни свойства.

Снимка: Canva

Джинджифилът съдържа противовъзпалителни хранителни вещества, които оказват многопластово въздействие върху храносмилателната система. Тези активни съединения работят в няколко посоки, увеличават стомашната мотилност, облекчават гаденето и стимулират производството на храносмилателни ензими, което го прави изключително ефективно средство за справяне с подуването.

Как джинджифилът подобрява храносмилането

Увеличава стомашната мотилност

Стомашната мотилност е терминът, който описва как храната преминава през храносмилателната система, и е доказано, че джинджифилът значително подпомага този процес. Това означава, че той може да помогне на храната да се движи по-ефективно през храносмилателния тракт, като намалява вероятността от ферментация на храната и образуване на газове. Проучване установява, че когато хората приемат екстракт от джинджифил два пъти дневно, движението на стомашно-чревния тракт се увеличава значително.

Снимка: DELL-E

Подуването на корема е често срещано и при заболявания, които могат да забавят чревната активност, като множествена склероза (МС). Изследвания показват, че 12-седмично приемане на добавки с джинджифил помага за намаляване на подуването на корема при хора с това състояние, което подчертава терапевтичния потенциал на тази подправка.

Притежава мощни противовъзпалителни свойства

Намаляването на възпалението може да е друг важен начин, по който джинджифилът влияе положително на здравето на стомашно-чревния тракт.

Възпалението в храносмилателната система може да допринесе за подуването на корема, като наруши баланса на чревната микрофлора и попречи на доброто функциониране на храносмилателната система. За щастие, джинджеролът, активното съединение в джинджифила, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които могат ефективно да противодействат на това възпаление.

Облекчава съпътстващото гадене

Подуването на корема и гаденето вървят ръка за ръка, създавайки двоен дискомфорт. Ако това важи за вас, джинджифилът може да бъде двойно полезно средство, защото може да облекчи и двата симптома едновременно. Джинджифилът традиционно се използва при гадене и стомашно разстройство и има много успокояващи свойства за храносмилателната система. Джинджифилът е ефективен и безопасен вариант за справяне с гаденето и повръщането.

Снимка: Canva

Стимулира производството на ключови ензими

Джинджифилът съдържа съединение, наречено зингибаин, специален ензим, който пряко подпомага храносмилането. Този ензим действа, като разгражда протеините до по-малки пептиди и аминокиселини, правейки ги по-лесно усвоими за организма. Чрез подобряване на протеиновото храносмилане, зингибаинът може да помогне за намаляване на производството на газове и да предотврати неприятното усещане за подуване.

Допълнителни стратегии за облекчаване на подуването

Въпреки че джинджифилът може да бъде естествено средство срещу подуването, има и други навици, които подпомагат храносмилането и които можете да включите в ежедневието си:

Яжте бавно и внимателно - За да намалите подуването, яжте бавно и дъвчете храната си добре, за да сведете до минимум поглъщането на въздух. Този прост навик може значително да подобри комфорта ви след хранене.

Снимка: iStock

Внимавайте с FODMAP храните - Някои храни са с високо съдържание на ферментиращи въглехидрати, които причиняват подуване на корема при някои хора, особено при тези със синдром на раздразненото черво. Всеки човек е различен, но някои често срещани проблемни храни са бобовите и лукът, ако знаете, че ви причиняват проблеми, ограничете консумацията им.

Поддържайте добра хидратация - Пийте достатъчно течности, за да подпомогнете храносмилането и редовното изпразване на червата, което помага за изхвърлянето на излишния натрий и намаляването на подуването от задържане на вода. Експертите препоръчват жените да се стремят да пият около 2 литра на ден, а мъжете - около 3 литра.

Останете активни - Ако се чувствате подути след хранене, опитайте с леки движения като разходка, стречинг или йога. Физическата активност стимулира храносмилането и помага за по-бързо отстраняване на газовете.

Практични начини за включване на джинджифил в диетата

Включването на джинджифил в ежедневната диета може да бъде както вкусно допълнение, така и полезна инвестиция в здравето ви. Ето няколко прости и ефективни начина да го направите:

Чай от пресен джинджифил се приготвя лесно - нарежете пресен джинджифил на резенчета и го оставете да се запари в гореща вода за успокояващ напитка. Можете да добавите мед и лимон за допълнителен вкус и ползи за здравето.

В смутитата джинджифилът добавя пикантен нюанс, настържете или нарежете пресен джинджифил и го смесете с любимите си плодове. Той се съчетава особено добре с тропически плодове като манго и ананас.

Снимка: Canva

При готвене използвайте джинджифил в солени ястия, като супи или маринати, където той се съчетава чудесно със зеленчуци, месо и морски дарове. Салата с джинджифил може да бъде лесен и освежаващ начин за включването му в храната.

В печива и десерти добавете смлян джинджифил в рецепти за бисквити, мъфини или хляб за топъл, пикантен вкус, който освен приятен е и полезен за храносмилането.

Важни предупреждения и препоръки

Включването на джинджифил като естествено лекарство може да бъде изключително ефективно в борбата с подуването на корема благодарение на уникалните му свойства, които стимулират храносмилането и облекчават дискомфорта. Независимо дали го консумирате в успокояващ чай, добавен към ястия или като хранителна добавка, важно е да се консултирате с лекар относно вида и количеството джинджифил, за да сте сигурни, че няма да взаимодейства с лекарства, които приемате.

Въпреки че подуването на корема често е доброкачествено и временно явление, то може да бъде признак за по-сериозни здравословни проблеми.

Затова е важно да обръщате внимание на постоянното подуване или подуването, което е придружено от тревожни симптoми като силна болка, необяснима загуба на тегло или промени в чревните навици, в тези случаи незабавно се консултирайте с лекар.

Джинджифилът се явява не просто подправка, а съюзник в борбата срещу подуването на корема, предлагайки естествено, безопасно и ефективно решение за този често срещан проблем.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.