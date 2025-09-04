Гастритът се отнася до всяко състояние, включващо възпаление на стомашната лигавица. Независимо дали е остър или хроничен, гастритът е придружен с оплаквания от болка или парене в горната част на корема, гадене, повръщане, подуване на корема и чувство на ситост.

Смяната на сезоните (обикновено от по-топло към по-студено), както и консумация на определени храни и напитки, влошават симптомите, пише специализираното издание Healthline.

Докато храните с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на мазнини могат да осигурят облекчение.

Какво е гастрит

Гастритът е възпаление на лигавицата на стомаха. Тази лигавица (мека тъкан, наречена лигавица) предпазва стомаха ви от киселини, ензими и микроорганизми, които преминават през нея всеки ден.

Гастритът се получава, когато имунната ви система открие заплаха за тази бариера. Вашата имунна система задейства възпаление в тъканите, за да помогне в борбата с инфекциите и да насърчи заздравяването.

Гастритът може да бъде остър или хроничен. Острият гастрит се появява внезапно и тежко, докато хроничният гастрит продължава по-дълго време.

Защо гастритът се обостря през есента

Ето някои от основните причини за обострянето на гастрита през есенния сезон, според клиниката Vinmec:

Промяна на температурата

Една от причините за обострянето на гастрита през есента е внезапната промяна в температурата, количеството хистамин в кръвта се увеличава. Това вещество кара стомаха да отделя повече киселина, като същевременно изтънява защитния слой слуз близо до стомашната лигавица. Този дисбаланс причинява стомашни болки.

Отслабен имунитет

Тъй като имунитетът е отслабен, когато температурата е по-ниска, тялото е податливо на често срещани инфекциозни заболявания.

Прекалено хранене

Малко по-хладното или студено време кара тялото да се нуждае от добавяне на много енергия. Това е причината хората често да огладняват бързо и да ядат твърде много. Това състояние прави стомаха неспособен да се адаптира, когато трябва да работи усилено, за да преобразува храната в енергия, което може да доведе до стомашна болка.

Есента и зимата са периодът, в който хората често обичат да консумират алкохол, пикантни, люти храни, да пушат, да използват стимуланти... Това са фактори, които силно дразнят стомаха, увеличавайки симптомите на заболяването.

По-малко физическа активност

Намаляването на физическата активност води до лошо кръвообращение. Притокът на кръв към храносмилателната система като цяло и стомаха в частност е ограничен. Функцията на стомаха да свива и консумира храна вече не е гарантирана и се появяват стомашни болки.

Пиене на по-малко вода

Когато температурите спадат, количеството вода, загубено поради изпарение, се намалява. Тъй като чувството за жажда изчезва, хората имат навика да пият по-малко вода. Нуждата на тялото от вода обаче остава непроменена. Намаляването на количеството прием на вода също затруднява функционирането на стомаха.

Психологически разстройства

През есента и зимата, когато времето се променя, много хора изпитват психологически промени. Те лесно се чувстват отегчени и мислят негативно и песимистично. Този стрес допълнително стимулира секрецията на киселина в стомаха, което лесно може да предизвика или да причини повторна поява на стомашен рефлукс.

Кои храни помагат при обострен гастрит?

Консумацията на някои храни могат да намалят риска от гастрит и да щадят стомаха:

Постни протеини: Птиче месо без кожа (пилешко, пуешко), риба, яйца (непържени с мазнини).

Птиче месо без кожа (пилешко, пуешко), риба, яйца (непържени с мазнини). Плодове и зеленчуци с ниско съдържание на киселинност: Банани, ябълки, круши, пъпеши и горски плодове.

Банани, ябълки, круши, пъпеши и горски плодове. Готвените зеленчуци, като спанак, моркови и сладки картофи, също са добър избор.

като спанак, моркови и сладки картофи, също са добър избор. Храни с високо съдържание на фибри: Пълнозърнести храни, овесени ядки, ориз

Включвайте малки количества здравословни мазнини от източници като зехтин, авокадо, ядки и семена.

Според проучване от 2022 г., пробиотиците могат да помогнат при стомашни усложнения, причинени от бактерии, наречени Helicobacter pylori.

Тези бактерии причиняват инфекция в храносмилателната система, която може да доведе до гастрит или стомашни язви. Всъщност H. pylori е най-честата причина за гастрит.

Билки за успокояване на обострен гастрит

Билките, които могат да помогнат при симптомите на гастрит, включват джинджифил, куркума, лайка, мента, алое вера и копър.

Тези билки притежават противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които могат да успокоят стомашната лигавица, да облекчат лошото храносмилане и да намалят киселинността.

Можете да ги консумирате като билкови чайове или да включите подправки като джинджифил и куркума в диетата си.

Храни, които трябва да се избягват при гастрит

Храните с високо съдържание на мазнини могат да влошат възпалението на лигавицата на стомаха.

Някои форми на гастрит се причиняват от твърде честа консумация на алкохол или от консумация на твърде много алкохол за кратък период. Храните, които могат да раздразнят стомаха и да влошат гастрита, включват:

Кисели храни, като домати и някои цитрусови плодове

Алкохол

Газирани напитки

Кафе

Мазни храни

Пържени храни

Плодови сокове

Кисели краставички

Пикантни храни

Често задавани въпроси

Какви са предупредителните признаци на гастрит?

Симптомите на гастрит обикновено включват стомашна болка, лошо храносмилане, подуване на корема, гадене, повръщане, загуба на апетит, оригване и газове.

Какво може да причини обостряне на гастрит?

Лекарства, бактериални инфекции, мазни храни, физически и психически стрес, консумация на алкохол или консумация на храни, към които сте чувствителни.

Можете ли да ядете яйца, ако имате гастрит?

Да, можете да ядете яйца, ако имате гастрит. Яйцата обикновено са включени в лека диета, която се препоръчва в случаи на гастрит.

Какво друго можете да ядете на лека диета за гастрит?

Освен ако не сте чувствителни или алергични към някое от тези храни, леките храни могат да включват извара, пюре от моркови и тиква, авокадо, банани, варени картофи, мека паста, сода бисквити, ориз, пилешко месо без кожа и чай от лайка.

Кои храни помагат при обострен гастрит?

Нискомаслените и некиселинни храни полезни. Други храни, които можете да консумирате, ако имате гастрит, включват плодове и зеленчуци, риба, постно месо и чайове без кофеин.

Коя е най-добрата напитка за гастрит?

Бистри течности като бульон или чай са най-подходящи в случаи на гастрит. По-стари изследвания показват, че пиенето на зелен чай с мед поне веднъж седмично може да е свързано с по-нисък риск от гастрит.