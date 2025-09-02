Когато антиацидните лекарства за храносмилателна система и променената диета не помагат за облекчаване на хроничното парене в стомаха, проблемът може да не е киселинният рефлукс.

Жлъчният рефлукс, по-рядко, но сериозно състояние може да е истинският виновник зад упоритите симптоми.

Какво е жлъчен рефлукс?

Жлъчният рефлукс възниква, когато жлъчката, храносмилателна течност, произвеждана в черния дроб, се връща (рефлуксира) в стомаха, а в някои случаи и в хранопровода.

За разлика от по-познатия киселинен рефлукс, при жлъчния рефлукс проблемът се крие в нарушенията на пилорната клапа, мускулният пръстен между стомаха и дванадесетопръстника, обясняват от Mayo Clinic.

Жлъчните сокове имат основна роля за усвояването на мазнините и за елиминирането на изхабените червени кръвни клетки и някои токсини от тялото. При нормални условия те се произвеждат в черния дроб, съхраняват се в жлъчния мехур и се освобождава в тънките черва, когато се нуждаем от нея за храносмилането на мазнините.

Симптоми, които не бива да игнорирате

Жлъчният рефлукс може да се объркат лесно с киселинния рефлукс, тъй като симптомите са сходни.

Признаците и симптомите на жлъчния рефлукс включват:

болка в горната част на коремна, която може да е силна;

чести киселини, усещане за парене в гърдите, което понякога се разпространява към гърлото, придружено от кисел вкус в устата;

гадене или повръщане на зеленикаво-жълта течност (жлъчни сокове);

понякога кашлица или хрипове;

загуба на тегло.

Особено подозрително е когато симптомите не се подобряват въпреки приема на типичните лекарства за киселинен рефлукс. Ако имате чести епизоди на повръщане с зеленикаво-жълт цвят или необяснима загуба на тегло, незабавно потърсете медицинска помощ.

Кой е в риск?

Жлъчният рефлукс може да бъде причинен от операционни усложнения – стомашна операция, включително пълно или частично отстраняване на стомаха и стомашен байпас за отслабване. Хората, които са претърпели отстраняване на жлъчния мехур, имат значително повече жлъчен рефлукс от тези, които не са претърпели тази операция.

Други рискови фактори включват пептидни язви, които могат да блокират пилорната клапа, затлъстяване, хиатална херния и възрастта.

Сериозните последици от нелекувания жлъчен рефлукс

Жлъчният рефлукс не е просто неудобство, той може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Комбинацията от жлъчен рефлукс и киселинен рефлукс също увеличава риска от усложнения като гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), езофагит на Барет и рак на хранопровода.

Как да се справим с жлъчния рефлукс чрез диета

За разлика от киселинния рефлукс, жлъчният рефлукс не може да бъде напълно контролиран само чрез промени в диетата, но правилното хранене може значително да облекчи симптомите, пише TOI.

Увеличете разтворимите фибри

Разтворимите фибри образуват гел по време на храносмилането, помагайки за намаляване на нивата на холестерола чрез абсорбиране на холестерола и жлъчката в храносмилателния тракт. Включете в менюто си:

Плодове (ябълки, круши)

Зеленчуци

Пълнозърнести храни като овесени ядки

Ядки и семена

Бобови култури (леща, боб, нахут)

Избягвайте мастните храни

Намаляването на диетичните мазнини може да помогне за понижаване на производството на жлъчка и намаляване на въздействието на жлъчния рефлукс. Избягвайте:

Преработени меса като колбаси

Червено месо

Пържени или бързи храни

Вместо тях изберете:

Нискомаслени или обезмаслени млечни продукти

Бяла риба и морски дарове

Яйчни белтъци вместо цели яйца

Ориз и тестени изделия

Свежи плодове и зеленчуци

Хранете се с по-малки порции

Малките хранения намаляват налягането върху пилорната клапа в сравнение с големи, тежки ястия. Вместо 2-3 големи хранения, разделете дневния си прием на 5-6 по-малки порции.

Снимка: Canva

Внимавайте с напитките

Алкохолът може да допринесе за жлъчния рефлукс, тъй като отпуска долния езофагеален сфинктер, позволявайки на жлъчката и стомашното съдържание да се връщат в хранопровода. Намалете консумацията на алкохол и го заменете с вода или нецитрусови сокове.

Ограничете кафето и чая с кофеин, тъй като кофеинът може да повлияе на долния езофагеален сфинктер.

Кога да потърсите лекар

Потърсете медицинска помощ, ако:

Имате чести или силни болки в горната част на корема

Забелязвате повръщане на зеленикава или жълта течност

Имате необяснима загуба на тегло или постоянна гадене

Не реагирате на типичните лечения за ГЕРБ

Жлъчният рефлукс е сериозно състояние, което изисква професионална медицинска оценка и лечение. Макар че диетичните промени могат да помогнат за управлението на симптомите, те не са достатъчни за пълно излекуване. Ако подозирате, че страдате от жлъчен рефлукс, не отлагайте визитата при лекар – ранното диагностициране и лечение могат да предотвратят сериозни усложнения и да подобрят значително качеството на живота ви.

--------------------------------------------

Често задавани въпроси за жлъчния рефлукс

1. Какво представлява жлъчният рефлукс?

Жлъчният рефлукс е състояние, при което жлъчката, храносмилателна течност, произвеждана в черния дроб се връща обратно в стомаха и хранопровода.

За разлика от киселинния рефлукс, който включва стомашна киселина, жлъчният рефлукс е свързан с жлъчката, която може да раздразни лигавицата на хранопровода и стомаха, причинявайки сериозни увреждания.

2. Каква е разликата между киселинен рефлукс и жлъчен рефлукс?

Основната разлика е в съдържанието на рефлуксната течност. При киселинния рефлукс (ГЕРБ) се връща стомашна киселина, докато при жлъчния рефлукс се връща жлъчка.

Често тези две състояния могат да се появят едновременно, което затруднява диагностиката и лечението. Симптомите им също се припокриват, което допълнително усложнява разграничаването им.

3. Какви са основните симптоми на жлъчния рефлукс?

Симптомите на жлъчния рефлукс могат да включват:

Горна болка в корема, която може да бъде силна

Често повръщане на жлъчка – жълто-зеленикава течност

Силна киселинна или горчива каша в устата

Дрезгавост или кашлица

Загуба на тегло без видима причина

Усещане за парене в гърдите, подобно на киселини

4. Какви са причините за жлъчния рефлукс?

Жлъчният рефлукс най-често се причинява от:

Проблеми с пилорния клапан: Този клапан се намира между стомаха и тънките черва и обикновено се отваря само за да пропусне храната. Ако той не функционира правилно, жлъчката може да се върне в стомаха.

Язва на стомаха: Язва, която блокира пилорния клапан, може да повиши налягането и да доведе до обратен поток на жлъчката.

5. Как се диагностицира жлъчният рефлукс?

Диагнозата се поставя чрез различни методи, включително:

Ендоскопия: Лекар използва тънка, гъвкава тръба с камера, за да разгледа хранопровода и стомаха и да търси признаци на възпаление или жлъчка.

Амбулаторен тест за жлъчен рефлукс: Използва се специален катетър, който измерва съдържанието на жлъчка в хранопровода за определен период.

6. Какво е лечението на жлъчния рефлукс?

Лечението често включва комбинация от промени в начина на живот, медикаменти и в някои случаи – хирургическа намеса.

Медикаменти: Лекари могат да предпишат лекарства, които подобряват стомашната моторика, като прокинетични средства, или жлъчни киселини.

Промени в начина на живот: Избягване на мазни и пикантни храни, консумация на по-малки порции храна и избягване на ядене преди сън.

Хирургия: В редки случаи, когато медикаментите не помагат, може да се наложи операция за възстановяване на пилорния клапан или пренасочване на потока на жлъчката.

7. Може ли жлъчният рефлукс да доведе до сериозни усложнения?

Да, нелекуваният жлъчен рефлукс може да доведе до сериозни усложнения, като:

Болест на ГЕРБ: Жлъчката може да предизвика или влоши киселинния рефлукс.

Баретов хранопровод: Дългосрочното излагане на хранопровода на жлъчка и киселина може да доведе до промени в клетките на лигавицата, увеличавайки риска от рак на хранопровода.

Рак на хранопровода: Поради хроничното възпаление, рискът от развитие на рак се увеличава значително.

8. Какво мога да направя, за да облекча симптомите?

Ако имате съмнение за жлъчен рефлукс, най-важното е да се консултирате с лекар. В допълнение към лекарското лечение, може да опитате следните мерки:

Избягвайте големи порции храна и мазни храни.

Спрете пушенето и избягвайте алкохола.

Повдигнете главата на леглото си с около 15-20 см, за да предотвратите нощния рефлукс.

Не лягайте веднага след хранене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.