Какви са първите симптоми на диабет при деца?

Диабетът засяга децата с тревожна скорост. С нарастването на нивата на затлъстяване при подрастващите и промяната на начина на живот към неактивност, честотата на диабета се увеличава главоломно, а това изисква спешно внимание.

Световната честота на диабета в детска възраст нараства с 3-5% годишно. В България честотата е около 8-10 на 100 000 деца, които живеят с това заболяване. Според статистиката това са около 2000 деца, като най-често срещан е диабет тип 1.

Видовете диабет и децата

Диабетът се среща в две основни форми: диабет тип 1, при който тялото не произвежда достатъчно инсулин, и диабет тип 2, при който инсулинът е неефективен. Инсулинът е от решаващо значение за превръщането на глюкозата в енергия; без него в кръвта се натрупват вредни нива на глюкоза, което води до тежки здравословни усложнения.

При децата диабетът може да ескалира бързо и драматично, рискувайки състояния като диабетна кетоацидоза (ДКА), която може да бъде животозастрашаваща, ако не се лекува, пише iol.co.

Разпознаване на предупредителните знаци

Децата се диагностицират с нарастващи темпове и ранното разпознаване на симптомите е от изключителна важност. Колкото по-рано родителите действат по предупредителните знаци, толкова по-големи са шансовете за предотвратяване на животозастрашаващи усложнения.

Снимка: iStock

Ето седем критични индикатора, които никога не трябва да се пренебрегват:

Прекомерна жажда и често уриниране

Повишената жажда често сигнализира за опита на тялото да се освободи от излишната захар, което води до постоянна дехидратация и чести посещения до тоалетната, дори през нощта.

Прекомерен глад и загуба на тегло

Въпреки повишения апетит, детето може да губи тегло, защото тялото не може ефективно да използва захарта за енергия, което е сериозен признак на диабет тип 1.

Умора и раздразнителност

Когато глюкозата е недостъпна за клетките, децата може да изглеждат необичайно уморени или раздразнителни, затруднявайки се да се фокусират в училище.

Замъглено зрение

Повишената кръвна захар може да причини подуване на очите, което води до замъглено зрение. Внезапните проблеми със зрението при дете трябва да предизвикат безпокойство.

Бавно зарастващи рани и чести инфекции

Порязвания и синини, които отнемат повече време за заздравяване, могат да показват проблеми с регулирането на кръвната захар. Децата с диабет често могат да страдат от кожни или пикочни инфекции.

Дъх с плодов аромат

Сладкият, плодов аромат в дъха на детето може да е признак за диабетна кетоацидоза, тежко състояние, възникващо, когато тялото разгражда мазнините за енергия.

Необяснимо гадене, повръщане или коремна болка

Внезапни стомашни болки или повръщане без ясна причина може да са признак за опасно високи нива на кръвната захар.

Значение на ранното откриване на диабета при децата

При децата диабетът е управляем, но късните диагнози могат да доведат до тежки последици. Проучванията показват, че много деца се диагностицират едва когато постъпят в болница, често вече в състояние на диабетна кетоацидоза.

Родителите не трябва да отхвърлят обезпокоителните симптоми като просто детско поведение или типични „проблеми на растежа“. Един прост кръвен тест може да потвърди наличието на диабет и да улесни навременната интервенция.

Управление на детския диабет

След като бъде диагностициран, управлението на диабета при децата изисква внимателно внимание и подкрепа. Това обикновено включва:

Ежедневни инсулинови инжекции или инсулинова помпа за диабет тип 1.

Здравословни хранителни планове, комбинирани със стратегии за контрол на теглото.

Насърчаване на редовна физическа активност за повишаване на инсулиновата чувствителност.

Редовно наблюдение на нивата на кръвната захар у дома.

Непрекъсната медицинска подкрепа и обучение както за детето, така и за семейството.

Нарастващото предизвикателство на диабет тип 2

Въпреки че диабет тип 1 е автоимунно заболяване, което не може да бъде предотвратено, нарастващата разпространеност на диабет тип 2 при децата до голяма степен се дължи на фактори, свързани с начина на живот.

Снимка: Canva

Лошият начин на хранене и физическата неактивност допринасят значително за детското затлъстяване.

Справянето с този проблем изисква колективни усилия за по-здравословни хранителни навици, повишена физическа активност и намалено време пред екрана.