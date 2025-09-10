Диабетът се превръща в епидемия, която засяга милиони хора по света, като много от тях дори не подозират за състоянието си.
Според ново изследване, публикувано в престижното списание The Lancet Diabetes & Endocrinology, цели 44,2% от хората на възраст над 15 години с диабет не знаят, че страдат от това хронично заболяване, съобщава Euronews.
Алармиращи статистики
Проучването, което анализира здравни данни от 204 страни и територии през 2023 година, разкрива шокиращи факти за глобалното състояние на диагностициране и лечение на диабета. При положение, че Световната здравна организация (СЗО) отчита около 830 млн, болни от диабет в световен мащаб, прогнозите са че до 2050 година този брой ще достигне 1,3 млрд. души.
„Ако почти половината от хората с диабет не знаят, че имат сериозно и потенциално смъртоносно заболяване, то лесно може да се превърне в епидемия“, предупреждава Лаурин Стафорд, един от авторите на проучването и изследовател в американския Институт за здравни показатели и оценка (IHME).
Регионални различия в диагностициране и лечение
Анализът показва значителни географски различия в достъпа до диагностика и лечение. Най-големи са проблемите в Централна Африка на юг от Сахара, където по-малко от 20% от хората с диабет са наясно с диагнозата си. В контраст, хората са най-вероятно да бъдат диагностицирани в районите с високи доходи в Северна Америка.
Що се отнася до лечението, най-добър достъп имат пациентите в богатите региони на Азиатско-тихоокеанския басейн, докато най-добър контрол на кръвната захар се постига в южните части на Латинска Америка.
Проблеми с лечението и контрола
Дори при диагностицираните пациенти съществуват сериозни предизвикателства. Изследването установи, че 8,6% от диагностицираните болни не получават никакво лечение за диабета си. Сред тези, които се лекуват, 58,4% имат лош контрол на кръвната захар.
Като цяло, почти четири от всеки пет души с диабет в световен мащаб не контролират адекватно кръвната си захар - факт, който може да има сериозни последствия за тяхното здраве.
Рискове от нелекуван диабет
Липсата на диагноза и лечение може да доведе до животозастрашаващи усложнения. Нелекуваният диабет може да предизвика диабетна кетоацидоза, състояние, при което липсата на инсулин води до опасно натрупване на кетони в кръвта.
Дългосрочно заболяването може сериозно да засегне множество органи и системи:
- Сърцето и кръвоносната система.
- Бъбреците.
- Очите.
- Нервната система.
Важността на ранната диагноза
Експертите подчертават, че ранната диагноза и навременният контрол на кръвното налягане могат значително да намалят риска от развитие на тежки усложнения. Това прави особено важно повишаването на осведомеността за симптомите на диабета и необходимостта от редовни профилактични прегледи.
Увеличаването на диагностицираните случаи от началото на века показва, че проблемът постепенно се разпознава, но данните от новото изследване ясно демонстрират, че все още има много работа за вършене в глобален мащаб.
Често задавани въпроси:
1. Кои са най-ранните и най-честите симптоми на диабет тип 2?
Едни от най-ранните признаци често са свързани с повишената кръвна захар. Много хора съобщават за често уриниране, особено през нощта, и за необичайно силна жажда. Други ранни симптоми включват повишен глад, необяснима загуба на тегло и постоянна умора. Тези симптоми се развиват бавно, затова понякога хората не им обръщат внимание веднага.
2. Защо умората е симптом на диабета?
Когато нивата на кръвна захар са високи, тялото не може да използва глюкозата като източник на енергия ефективно. Въпреки че има много захар в кръвта, клетките остават "гладни" за енергия. Това води до чувство на изтощение и умора, което не отминава дори след почивка.
3. Как диабетът влияе на зрението?
Високите нива на кръвна захар могат да причинят подуване на лещата на окото. Това временно променя нейната форма и способността ѝ да фокусира, което води до замъглено зрение. Ако състоянието не се лекува, може да доведе до по-сериозни усложнения като диабетна ретинопатия, която може да увреди кръвоносните съдове на ретината и в крайна сметка да доведе до загуба на зрението.
4. Защо хората с диабет отслабват, въпреки че ядат повече?
Това е парадоксален, но често срещан симптом. Тъй като тялото не може да усвои глюкозата за енергия, то започва да разгражда мускулите и мастните депа, за да набави нужните калории. Това води до необяснима загуба на тегло, дори когато човек консумира повече храна поради повишения глад.
5. Защо зарастването на раните при диабетици е по-бавно?
Високите нива на кръвна захар влияят на кръвообращението и функцията на нервите, което пречи на тялото да се самовъзстановява ефективно. Намаленият кръвоток и увредените нерви означават, че рани, порязвания и натъртвания зарастват много по-бавно и са по-податливи на инфекции.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.