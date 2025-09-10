Диабетът се превръща в епидемия, която засяга милиони хора по света, като много от тях дори не подозират за състоянието си.

Според ново изследване, публикувано в престижното списание The Lancet Diabetes & Endocrinology, цели 44,2% от хората на възраст над 15 години с диабет не знаят, че страдат от това хронично заболяване, съобщава Euronews.

Алармиращи статистики

Проучването, което анализира здравни данни от 204 страни и територии през 2023 година, разкрива шокиращи факти за глобалното състояние на диагностициране и лечение на диабета. При положение, че Световната здравна организация (СЗО) отчита около 830 млн, болни от диабет в световен мащаб, прогнозите са че до 2050 година този брой ще достигне 1,3 млрд. души.

Снимка: Canva

„Ако почти половината от хората с диабет не знаят, че имат сериозно и потенциално смъртоносно заболяване, то лесно може да се превърне в епидемия“, предупреждава Лаурин Стафорд, един от авторите на проучването и изследовател в американския Институт за здравни показатели и оценка (IHME).

Регионални различия в диагностициране и лечение

Анализът показва значителни географски различия в достъпа до диагностика и лечение. Най-големи са проблемите в Централна Африка на юг от Сахара, където по-малко от 20% от хората с диабет са наясно с диагнозата си. В контраст, хората са най-вероятно да бъдат диагностицирани в районите с високи доходи в Северна Америка.

Що се отнася до лечението, най-добър достъп имат пациентите в богатите региони на Азиатско-тихоокеанския басейн, докато най-добър контрол на кръвната захар се постига в южните части на Латинска Америка.

Проблеми с лечението и контрола

Дори при диагностицираните пациенти съществуват сериозни предизвикателства. Изследването установи, че 8,6% от диагностицираните болни не получават никакво лечение за диабета си. Сред тези, които се лекуват, 58,4% имат лош контрол на кръвната захар.

Снимка: Canva

Като цяло, почти четири от всеки пет души с диабет в световен мащаб не контролират адекватно кръвната си захар - факт, който може да има сериозни последствия за тяхното здраве.

Рискове от нелекуван диабет

Липсата на диагноза и лечение може да доведе до животозастрашаващи усложнения. Нелекуваният диабет може да предизвика диабетна кетоацидоза, състояние, при което липсата на инсулин води до опасно натрупване на кетони в кръвта.

Дългосрочно заболяването може сериозно да засегне множество органи и системи:

Сърцето и кръвоносната система.

Бъбреците.

Очите.

Нервната система.

Важността на ранната диагноза

Експертите подчертават, че ранната диагноза и навременният контрол на кръвното налягане могат значително да намалят риска от развитие на тежки усложнения. Това прави особено важно повишаването на осведомеността за симптомите на диабета и необходимостта от редовни профилактични прегледи.

Снимка: Canva

Увеличаването на диагностицираните случаи от началото на века показва, че проблемът постепенно се разпознава, но данните от новото изследване ясно демонстрират, че все още има много работа за вършене в глобален мащаб.

---------------------------------

Често задавани въпроси:

1. Кои са най-ранните и най-честите симптоми на диабет тип 2?

Едни от най-ранните признаци често са свързани с повишената кръвна захар. Много хора съобщават за често уриниране, особено през нощта, и за необичайно силна жажда. Други ранни симптоми включват повишен глад, необяснима загуба на тегло и постоянна умора. Тези симптоми се развиват бавно, затова понякога хората не им обръщат внимание веднага.

2. Защо умората е симптом на диабета?

Когато нивата на кръвна захар са високи, тялото не може да използва глюкозата като източник на енергия ефективно. Въпреки че има много захар в кръвта, клетките остават "гладни" за енергия. Това води до чувство на изтощение и умора, което не отминава дори след почивка.

3. Как диабетът влияе на зрението?

Високите нива на кръвна захар могат да причинят подуване на лещата на окото. Това временно променя нейната форма и способността ѝ да фокусира, което води до замъглено зрение. Ако състоянието не се лекува, може да доведе до по-сериозни усложнения като диабетна ретинопатия, която може да увреди кръвоносните съдове на ретината и в крайна сметка да доведе до загуба на зрението.

4. Защо хората с диабет отслабват, въпреки че ядат повече?

Това е парадоксален, но често срещан симптом. Тъй като тялото не може да усвои глюкозата за енергия, то започва да разгражда мускулите и мастните депа, за да набави нужните калории. Това води до необяснима загуба на тегло, дори когато човек консумира повече храна поради повишения глад.

5. Защо зарастването на раните при диабетици е по-бавно?

Високите нива на кръвна захар влияят на кръвообращението и функцията на нервите, което пречи на тялото да се самовъзстановява ефективно. Намаленият кръвоток и увредените нерви означават, че рани, порязвания и натъртвания зарастват много по-бавно и са по-податливи на инфекции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.