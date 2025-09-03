Ново изследване от Университета в Сидни хвърля нова светлина върху връзката между диабета тип 2 и сърдечните заболявания.

За пръв път учените успяват да покажат точно как диабетът променя структурата и енергийните системи на сърцето на молекулярно ниво, съобщава News Medical.

Какво установява изследването?

Изследователите под ръководството на д-р Бенджамин Хънтър и доц. Шон Лал анализират сърдечни тъкани от пациенти, претърпели сърдечна трансплантация.

Снимка: Unsplash

Резултатите, публикувани в списание EMBO Molecular Medicine, показват, че диабетът предизвиква специфични молекулярни промени в сърдечните клетки и структурни изменения в сърдечния мускул.

„Отдавна знаем, че има връзка между сърдечните заболявания и диабета тип 2, но това е първото изследване, което разглежда заедно диабета и исхемичната болест на сърцето и открива уникален молекулярен профил при хора с двете състояния“, обяснява д-р Хънтър.

Как диабетът вреди на сърцето?

Изследването разкрива три основни начина, по които диабетът засяга сърцето:

Нарушена енергия на сърцето: При здрави условия сърцето използва главно мазнини, но също така глукоза и кетони като гориво за енергия. Диабетът обаче намалява чувствителността към инсулин на глюкозните транспортери, протеини, които пренасят глукозата в и извън клетките. Това означава, че сърцето не може ефективно да използва глюкозата за енергия.

Снимка: Canva

Стрес върху митохондриите: Митохондриите са „електроцентралите“ на клетките, които произвеждат енергията. Диабетът увеличава стреса върху тези важни структури, нарушавайки тяхната работа и намалявайки енергийната ефективност на сърцето.

Структурни промени в сърдечния мускул: Учените установяват намалена продукция на структурни протеини, които са от решаващо значение за свиването на сърдечния мускул и обработката на калция. Освен това се натрупва твърда, фиброзна тъкан в сърцето, която допълнително затруднява способността му да помпа кръв ефективно.

Защо това е важно?

Сърдечните заболявания са водещата причина за смърт в Австралия, а над 1,2 милиона души живеят с диабет тип 2. В България статистиката е също тревожна - според данните на Националната здравноосигурителна каса, над 300 000 българи страдат от диабет.

„Нашето изследване свързва сърдечните заболявания и диабета по начин, който никога преди не е демонстриран при хора", казва доц. Лал. "Това дава нова информация за потенциални стратегии за лечение, които един ден биха могли да помогнат на милиони хора по света.“

Какви са следващите стъпки?

Откритието на митохондриалната дисфункция и фиброзните пътища може да помогне за насочване на бъдещи терапии. Учените смятат, че резултатите могат да се използват за:

Снимка: Canva

Разработване на нови лечения, насочени специално към енергийните системи на сърцето.

Подобряване на диагностичните критерии.

Създаване на по-ефективни стратегии за управление на заболяванията в кардиологията и ендокринологията.

Практически съвети за пациенти

Въпреки че изследването е все още в ранна фаза, то подчертава важността на:

Стриктното контролиране на кръвната захар при хора с диабет.

Редовното проследяване на сърдечното здраве при диабетици.

Интегрираният подход към лечението на двете състояния.

Това откритие представлява важна стъпка към по-доброто разбиране и лечение на сложната връзка между диабета и сърдечните заболявания, което може да спаси множество животи в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.