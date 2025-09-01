Кръвоносните съдове в мускулатурата на краката се очертават като възможна система за ранно предупреждение за сърдечна недостатъчност. Нови изследвания показват, че те могат да бъдат по-надеждни индикатори дори от самото сърце, пише немското онлайн издание FOCUS.

Причината е, че нарушения в кръвообращението в тази област се проявяват значително по-рано, понякога месеци преди появата на първите типични сърдечни симптоми.

Това откритие предоставя нова посока в диагностиката на една от най-трудните за разпознаване форми на заболяването, а именно сърдечната недостатъчност със запазена изтласкваща фракция (HFpEF). Заболяването е особено коварно, тъй като често остава незабелязано в ранните си етапи, а досегашните методи се съсредоточават основно върху късни промени в състоянието на сърцето вместо върху по-ранни потенциални сигнали.

Нов подход към ранната диагноза

Досега диагностиката на сърдечна недостатъчност със запазена изтласкваща фракция се съсредоточава основно върху промени в самото сърце, като удебеляване на сърдечните стени или уголемяване на лявото предсърдие. Тези изменения обаче обикновено се появяват на по-късен етап, когато болестта вече напредва.

В същото време по-ранни сигнали често остават незабелязани. Например микроваскуларна дисфункция, състояние, при което най-малките кръвоносни съдове (капилярите) не успяват да доставят достатъчно кислород и хранителни вещества към тъканите. Това води до оплаквания като бързо изморяване, понижена физическа издръжливост или чувство за задух дори при минимално натоварване.

През пролетта на 2025 г. изследователи от Университета в Торонто установяват, че кръвоносните съдове в мускулатурата на краката могат да служат като ранен индикатор за заболяването.

Снимка: iStock

Как е проведено изследването

Екипът използва специална ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) техника, която проследява поведението на кръвоносните съдове в мускулите на краката при натоварване.

При опити с плъхове с диабетна форма на HFpEF се наблюдават нарушения в кръвообращението на краката месеци преди появата на първите сърдечни проблеми. Това насочва експертите към извода, че ако вниманието се съсредоточи върху кръвоносните съдове в краката, лекарите могат да засекат заболяването навреме и да предотвратят необратими поражения върху сърцето.

За целта учените използват специален контрастен агент, вещество, което „оцветява“ кръвния поток и прави видими дори най-малките промени в снабдяването на тъканите с кислород и хранителни вещества. Досега подобна техника се прилага основно за изследване на сърцето, но резултатите показват, че тя е също толкова полезна и при изследване на мускулите на краката.

Какво значи това за методите на лечение

Навременното засичане на сърдечната недостатъчност може да промени изцяло подхода към лечението ѝ. До момента терапията често започва на етап, когато вече са настъпили необратими увреждания на сърдечния мускул и възможностите за възстановяване са ограничени.

Ако проблемът се установи навреме, лекарите получават шанс да приложат по-щадящи методи и да забавят развитието на болестта. Това може да предотврати тежки усложнения като удебеляване на сърдечните стени, втвърдяване на миокарда, хроничен задух, намалена физическа издръжливост, както и нарушения в ритъма на сърцето (аритмии).

Също така ранната намеса предоставя възможности за по-гъвкав и индивидуализиран подход към пациентите. Това може да включва:

Промени в начина на живот : Контрол на теглото, редовна физическа активност, хранителен режим.





По-прецизно проследяване : Редовни прегледи и образни изследвания за следене на кръвообращението.





Индивидуализирана медикаментозна терапия : По-ранно и целенасочено назначаване на лекарства според състоянието на пациента.

„Чрез наблюдение на кръвния поток в краката можем да засечем проблеми много по-рано, отколкото ако гледаме само сърцето“, подчертава изследователският екип.

Снимка: Canva

Потенциална разлика между половете

Интересна находка са отчетените различия между половете:

Мъжки животни с HFpEF показват ранно и прогресивно влошаване на кръвообращението и по-силно стягане на кръвоносните съдове след появата на диабета.

Женски животни демонстрират по-малко категорични резултати без ясно изразен модел.

Това поставя въпроса за ролята на хормоналните фактори и нуждата от различни диагностични прагове при мъже и жени.

Следващи стъпки

Учените планират клинични изпитвания върху хора, за да проверят дали нарушенията в кръвообращението на краката действително могат да служат като ранен белег за HFpEF.

Ако методът се докаже като надежден, това ще даде шанс за по-ранно откриване и лечение на сърдечна недостатъчност, заболяване, което днес се превръща в най-честата форма на сърдечна болест.

„Нашата цел е не само да отворим врата към ранната диагноза, когато болестта все още подлежи на терапия, но и да предложим нова посока в лечението на едно все по-разпространено заболяване“, заявяват учените.

Краката може да се окажат ключът към ранното откриване на сърдечна недостатъчност. Ако подходът се докаже в клиничната практика, това би дало шанс за по-щадящо лечение и по-добро качество на живот за милиони пациенти в световен мащаб.

