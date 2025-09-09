В последните години учените откриват изненадваща връзка между диабета и болестта на Алцхаймер.

Все повече изследвания показват, че хората с диабет тип 2 имат значително по-висок риск от развитие на деменция.

Това води до появата на нов термин - „диабет тип 3“, който описва състоянието, при което инсулиновата резистентност може да предизвика болестта на Алцхаймер. Въпреки че за сега това не е официален медицински диагноза, научните открития хвърлят нова светлина върху механизмите на двете заболявания.

Какво представлява диабетът тип 3?

Терминът „диабет тип 3“ е предложен от изследователи за описание на хипотезата, че болестта на Алцхаймер може да бъде предизвикана от специфичен вид инсулинова резистентност, която се развива в мозъка. За разлика от познатите видове диабет - тип 1, тип 2 и гестационния диабет, които засягат цялото тяло, диабетът тип 3 се фокусира върху нарушенията в начина, по който мозъкът използва инсулина, обясняват от Health Line.

Снимка: Canva

При нормални условия инсулинът играе ключова роля не само в контрола на кръвната захар, но и в поддържането на здравето на мозъчните клетки. Той помага на невроните да получават енергия, необходима за паметта и ученето. Когато този процес се наруши, мозъчните клетки започват да „гладуват“, което води до постепенно влошаване на когнитивните функции.

Важно е да се отбележи, че диабетът тип 3 не е признат официално от здравните организации като самостоятелна диагноза. Въпреки това, нарастващите научни доказателства правят този термин все по-актуален в медицинските кръгове.

Научните доказателства за връзката на диабета с Алцхаймер

Изследванията последователно показват тревожна статистика за връзката между диабета тип 2 и болестта на Алцхаймер. Според преглед на проучвания от 2022 година, хората с диабет тип 2 имат от 45% до 90% по-висок риск от развитие на болестта на Алцхаймер или друг вид деменция.

Особено интересно е наблюдението, че жените с диабет тип 2 показват по-висока склонност към развитие на съдова деменция в сравнение с мъжете. Това проучване, обхващащо над 100 000 души с деменция, подчертава необходимостта от персонализиран подход при лечението и превенцията.

Механизмът, чрез който диабетът влияе върху мозъка, е сложен и многопластов. Високите нива на кръвна захар причиняват увреждане на кръвоносните съдове, включително тези, които захранват мозъка. Това води до нарушено кръвоснабдяване и кислородно гладуване на мозъчните клетки. Освен това, хроничното възпаление, характерно за диабета, може директно да увреди невроните и да ускори процесите на дегенерация.

Снимка: Canva

Ролята на гена APOE4 в развитието на диабет тип 3

Проучвания установяват ключовата роля на генетичния фактор APOE4 в развитието на диабет тип 3. Този ген се среща при около 20% от общото население, но при повече от половината случаи на болестта на Алцхаймер. Изследователи от Mayo Clinic установяват, че протеинът, произвеждан от гена APOE4, може да блокира инсулиновите рецептори в мозъка.

Протеинът APOE4 се свързва по-агресивно с инсулиновите рецептори, отколкото нормалният му вариант APOE3. Като ги блокира, той пречи на нормалната обработка на инсулиновия сигнал в невроните. Още по-тревожно е, че след блокирането протеинът APOE4 започва да се слепва и става токсичен за мозъчните клетки.

Експериментите с лабораторни мишки показват, че животните с ген APOE4 развиват инсулинова резистентност в мозъка, особено в напреднала възраст. Диетата с високо съдържание на мазнини може значително да ускори този процес дори при мишки на средна възраст, които носят този ген.

Симптоми и диагностициране на диабет тип 3

Симптомите на диабет тип 3 са тясно свързани с проявленията на ранната болест на Алцхаймер. Те включват загуба на памет, която засяга ежедневието и социалните взаимодействия, трудности при извършване на познати задачи и често изгубване на вещи. Хората могат да изпитват намалена способност за вземане на решения въз основа на информация, както и внезапни промени в личността или поведението.

Понеже диабетът тип 3 не е официална диагноза, няма специфичен тест за неговото откриване. Болестта на Алцхаймер се диагностицира чрез неврологично изследване, медицинска история и неврофизиологични тестове. Образните изследвания като ЯМР и КТ на главата дават на лекарите представа за функционирането на мозъка, а изследването на цереброспиналната течност може да открие специфични биомаркери за Алцхаймер.

Ако пациент има симптоми и на диабет тип 2, и на Алцхаймер, лекарят може да назначи тест за кръвна захар на гладно и тест за хемоглобин А1с. Ранното диагностициране и лечение на диабета тип 2 може значително да забави прогресирането на когнитивните нарушения.

Лечение и превенция на диабет тип 3

Въпреки че няма специфично лечение за диабет тип 3, контролирането на диабета тип 2 може да има защитен ефект върху мозъка. Лекарите препоръчват комплексен подход, който включва промени в начина на живот и медикаментозна терапия.

Снимка: Canva

Основните превантивни мерки включват контрол на теглото, балансирана диета с ниско съдържание на наситени мазнини и богата на плодове и зеленчуци, редовни физически упражнения четири пъти седмично по 30 минути, както и отказване от тютюнопушенето. Поддържането на стабилни нива на кръвна захар и холестерол е от критично значение за защита на мозъчните функции.

Интересни са изследванията върху метформин, основно лекарство за диабет тип 2. Някои проучвания предполагат, че то може да има защитен ефект срещу болестта на Алцхаймер, докато други показват противоположни резултати. Необходими са допълнителни изследвания за изясняване на тази връзка.

За пациентите с диагностицирана болест на Алцхаймер съществуват специфични медикаменти като ацетилхолинестеразни инхибитори и мемантин, които могат да забавят прогресирането на заболяването. Най-новите терапии включват интравенозна инфузионна терапия с антиамилоидни антитела.

Бъдещи перспективи и изследвания

Откриването на ролята на гена APOE4 отваря нови възможности за персонализирано лечение. Пациентите без този ген може да се възползват значително повече от инсулинови терапии, докато носителите на APOE4 може да се нуждаят от допълнителни лекарства за предотвратяване на когнитивния упадък.

Снимка: Canva

Прогнозата при диабет тип 3 зависи от множество фактори, колко добре се контролира диабетът, тежестта на деменцията и стадия на болестта към момента на диагностицирането. Според Асоциацията за Алцхаймер, средната продължителност на живота след поставяне на диагнозата е 4-8 години, но някои пациенти могат да живеят до 20 години с подходящо лечение.

Понятието диабет тип 3 може да се окаже ключово за разбирането на сложните връзки между метаболитните нарушения и невродегенеративните заболявания. Докато чакаме допълнителни научни доказателства, контролът на диабета тип 2 остава една от най-достъпните стратегии за защита на мозъчното здраве в напреднала възраст.

--------------------------------------------

Често задавани въпроси за диабет тип 3

Какво представлява диабет тип 3?

Терминът диабет тип 3 се използва за две различни състояния:

Диабет тип 3c (панкреатогенен диабет): Това е официално признато от медицината състояние, което се развива, когато има увреждане на панкреаса . Панкреасът не само произвежда инсулин, но и храносмилателни ензими. Когато е засегнат (например от панкреатит, тумор или хирургична намеса), той спира да произвежда достатъчно от двете вещества, което води до проблеми с глюкозата и храносмилането.

Диабет тип 3 (болест на Алцхаймер): Този термин не е официално медицинско наименование, но се използва от някои учени, за да опишат болестта на Алцхаймер . Причината е, че при това невродегенеративно заболяване мозъчните клетки стават инсулиново резистентни , което им пречи да усвояват глюкозата – основният им енергиен източник. Този процес се сравнява с инсулиновата резистентност, характерна за диабет тип 2, но е ограничен предимно до мозъка.

За целите на статията ще се съсредоточим върху двете концепции, тъй като и двете се обозначават като "диабет тип 3".

Какви са симптомите на диабет тип 3?

Симптомите зависят от това за кое състояние говорим.

При диабет тип 3c (панкреатогенен)

Те са подобни на симптомите при диабет тип 1 и 2, но често са придружени от храносмилателни проблеми:

Постоянна жажда и често уриниране

Умора и обща слабост

Рязка загуба на тегло (често необоснована)

Коремни болки и диария

Мазни изпражнения , които са трудни за измиване в тоалетната чиния (това е знак за недостатъчно храносмилателни ензими)

При диабет тип 3 (Алцхаймер)

Симптомите са свързани с когнитивната функция, а не с висока кръвна захар в тялото. Те включват:

Проблеми с паметта , особено при запомнянето на нова информация.

Трудност при изпълнението на ежедневни задачи и вземането на решения.

Нарушения в речта и езика.

Промени в настроението и личността.

Каква е връзката между диабета и болестта на Алцхаймер?

Множество проучвания показват, че диабет тип 2 увеличава риска от развитие на болестта на Алцхаймер. Смята се, че хронично високите нива на кръвна захар и инсулин могат да увредят малките кръвоносни съдове в мозъка, да причинят възпаления и да допринесат за натрупването на токсични протеини, които увреждат нервните клетки. Затова някои учени наричат Алцхаймер "диабет на мозъка" или диабет тип 3.

Как се диагностицира и лекува диабет тип 3?

Диабет тип 3c (панкреатогенен): Диагнозата се поставя от лекар-ендокринолог или гастроентеролог. Освен стандартните кръвни изследвания за глюкоза, се правят тестове за оценка на функцията на панкреаса. Лечението включва инсулинова терапия (тъй като панкреасът не произвежда достатъчно инсулин) и прием на добавки с храносмилателни ензими , за да се компенсира тяхната липса.

Диабет тип 3 (Алцхаймер): Тъй като не е официално медицинско състояние, няма конкретно "лечение за диабет тип 3". Вместо това, лекарите се фокусират върху контрола на основните рискови фактори , като поддържане на здравословни нива на кръвна захар чрез диета и физическа активност. Лечението на болестта на Алцхаймер е комплексно и включва медикаменти, които забавят прогресията ѝ, както и когнитивна терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.