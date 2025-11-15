Във време, когато метаболитното здраве е в криза, когато инсулиновата резистентност, хроничното възпаление и клетъчният стрес тихо подкопават не само енергията, но и сиянието ни – науката все по-ясно показва: красотата започва отвътре. Кожата, косата и ноктите не са просто естетика, а биологичен дневник на нашия вътрешен метаболизъм.

Д-р Малена Герговска, специалист дерматолог, коментира защо истинската естетика започва в дълбочината на клетката, а не върху повърхността на кожата.

Възможно ли е състоянието на кожата да ни подскаже за наличието на други заболявания?

„Например, когато имаме суха кожа, може да имаме проблеми, свързани със заболявания на щитовидната жлеза“, посочва като пример д-р Герговска. Неслучайно структурните елементи на косата и ноктите се наричат „биологичната черна кутия“ на организма. Това е така, защото те съхраняват следи, които могат да ни дадат точна представа за състоянието на организма.

Как се отразява стресът върху здравето на кожата?

„Когато ние сме стресирани, се покачва нивото на кортизола. Това води до други процеси, до едно хронично възпаление, което на цялостно ниво води до поява на различни кожни заболявания, на акне, на косопад“, заяви д-р Малена Герговска. Това може да бъде индикатор и за проблем в хормоналната ос на организма, особено при жените.

Как да си помогнем?

Според д-р Герговска, голяма част от необходимите ни микроелементи, витамини и минерали могат да се набавят естествено чрез храната. „Във връзка с начина ни на хранене, с дефицитите, които има в храната, е много трудно да набавим това, което наистина е есенциално за нашето здраве“, констатира специалистът.

Сред най-дефицитните елементи, на които следва да обърнем внимание, са биотин, цинк, витамини от групата A, E и D. Препоръчителна е и консумацията на оптимално количество фибри, които да балансират чревната ни микробиота.

