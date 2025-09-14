Глобалната борба срещу незаразните заболявания (НЗБ) показва обнадеждаващи резултати, според ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet. Изследването разкрива, че смъртността от НЗБ е намаляла значително в повечето страни по света през последното десетилетие, съобщава Medical Xpress.
Ключови открития от проучването
Д-р Джеймс Е. Бенет от Imperial College London и неговия изследователски екип анализират данни от 185 страни и територии за периода 2010-2019 година. Резултатите показват забележителен напредък в борбата срещу тези хронични заболявания.
Основните статистики включват:
- 82% от страните отчитат намаляла смъртност от НЗБ при жените.
- 79% от страните показват подобрение при мъжете.
- Над 70% от световното население живее в страни с намаляваща смъртност от НЗБ.
Всички западни страни с високи доходи демонстрират положителни тенденции. Дания се откроява като лидер с най-голямото намаление на смъртността от НЗБ за двата пола, докато Съединените щати отчитат най-скромния напредък в тази група страни.
Изследването идентифицира сърдечно-съдовите заболявания като основния фактор за намаляването на общата смъртност от НЗБ. В същото време, невропсихиатричните състояния и раковите заболявания на панкреаса и черния дроб продължават да представляват предизвикателство.
Разбирането на незаразните заболявания
НЗБ представляват група от дългосрочни заболявания, които не се предават от човек на човек. Те включват:
- Сърдечно-съдови заболявания - инфаркти и инсулти
- Ракови заболявания - различни форми на злокачествени тумори
- Диабет - нарушения в метаболизма на захарите
- Хронични респираторни заболявания - астма и ХОББ
- Психични и неврологични разстройства
Рисковите фактори остават предизвикателство
Въпреки положителните тенденции, основните рискови фактори за НЗБ продължават да бъдат проблем:
- Тютюнопушене.
- Нездравословно хранене.
- Липса на физическа активност.
- Прекомерна консумация на алкохол.
- Повишено кръвно налягане.
- Наднормено тегло и затлъстяване.
Предизвикателства и бъдещи перспективи
Анализът разкрива, че в някои региони темпът на подобрение се е забавил или дори е спрял в сравнение с предходното десетилетие. Това засяга особено западните страни с висок доход, Латинска Америка, Карибския басейн и части от Азия.
НЗБ остават водещата причина за смъртност и инвалидност в световен мащаб. Те засягат непропорционално населението в страните с ниски и средни доходи, където се концентрира значителна част от смъртните случаи, свързани с тези заболявания.
„Нашите резултати показват, че намаляването на смъртността от НЗБ е възможно в националните популации, дори в страни с ниска базова смъртност“, заключават авторите на проучването.
Този извод подчертава важността на продължаващите усилия за превенция, ранна диагностика и качествено лечение на незаразните заболявания. Успехът в повечето страни служи като доказателство, че с правилните стратегии и политики е възможно да се постигне значителен напредък в борбата срещу тези предизвикателни заболявания.
Ограничения на проучването и методологични предизвикателства
Авторите честно признават ограниченията на своето изследване. Данните за регистрацията на смъртните случаи са силно различни между страните и регионите, по-малко от една трета от страните имат пълна регистрация на смъртните случаи.
Годишните колебания в смъртността също могат да имат по-голямо влияние върху по-малките популации, което може да повлияе на точността на анализа за отделни страни.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.