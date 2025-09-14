Глобалната борба срещу незаразните заболявания (НЗБ) показва обнадеждаващи резултати, според ново мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet. Изследването разкрива, че смъртността от НЗБ е намаляла значително в повечето страни по света през последното десетилетие, съобщава Medical Xpress.

Ключови открития от проучването

Д-р Джеймс Е. Бенет от Imperial College London и неговия изследователски екип анализират данни от 185 страни и територии за периода 2010-2019 година. Резултатите показват забележителен напредък в борбата срещу тези хронични заболявания.

Снимка: Canva

Основните статистики включват:

82% от страните отчитат намаляла смъртност от НЗБ при жените.

79% от страните показват подобрение при мъжете.

Над 70% от световното население живее в страни с намаляваща смъртност от НЗБ.

Всички западни страни с високи доходи демонстрират положителни тенденции. Дания се откроява като лидер с най-голямото намаление на смъртността от НЗБ за двата пола, докато Съединените щати отчитат най-скромния напредък в тази група страни.

Изследването идентифицира сърдечно-съдовите заболявания като основния фактор за намаляването на общата смъртност от НЗБ. В същото време, невропсихиатричните състояния и раковите заболявания на панкреаса и черния дроб продължават да представляват предизвикателство.

Разбирането на незаразните заболявания

НЗБ представляват група от дългосрочни заболявания, които не се предават от човек на човек. Те включват:

Сърдечно-съдови заболявания - инфаркти и инсулти

Ракови заболявания - различни форми на злокачествени тумори

Диабет - нарушения в метаболизма на захарите

Хронични респираторни заболявания - астма и ХОББ

Психични и неврологични разстройства

Рисковите фактори остават предизвикателство

Въпреки положителните тенденции, основните рискови фактори за НЗБ продължават да бъдат проблем:

Снимка: Canva

Тютюнопушене.

Нездравословно хранене.

Липса на физическа активност.

Прекомерна консумация на алкохол.

Повишено кръвно налягане.

Наднормено тегло и затлъстяване.

Предизвикателства и бъдещи перспективи

Анализът разкрива, че в някои региони темпът на подобрение се е забавил или дори е спрял в сравнение с предходното десетилетие. Това засяга особено западните страни с висок доход, Латинска Америка, Карибския басейн и части от Азия.

НЗБ остават водещата причина за смъртност и инвалидност в световен мащаб. Те засягат непропорционално населението в страните с ниски и средни доходи, където се концентрира значителна част от смъртните случаи, свързани с тези заболявания.

„Нашите резултати показват, че намаляването на смъртността от НЗБ е възможно в националните популации, дори в страни с ниска базова смъртност“, заключават авторите на проучването.

Този извод подчертава важността на продължаващите усилия за превенция, ранна диагностика и качествено лечение на незаразните заболявания. Успехът в повечето страни служи като доказателство, че с правилните стратегии и политики е възможно да се постигне значителен напредък в борбата срещу тези предизвикателни заболявания.

Ограничения на проучването и методологични предизвикателства

Авторите честно признават ограниченията на своето изследване. Данните за регистрацията на смъртните случаи са силно различни между страните и регионите, по-малко от една трета от страните имат пълна регистрация на смъртните случаи.

Годишните колебания в смъртността също могат да имат по-голямо влияние върху по-малките популации, което може да повлияе на точността на анализа за отделни страни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.