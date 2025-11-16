Красотата днес е повече от стремеж, тя е социална валута. В епохата на филтри, хибридни стандарти и агресивна визуална култура въпросът за естетичните процедури вече не е просто дали, а доколко. 

В предаването „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова във фокус е именно новото лице на естетичната дерматология, нейните граници, рискове и възможности.

Кога естетичните корекции могат да имат обратен ефект

Маргарита Кабурова, едно от разпознаваемите имена в сферата на пиара и рекламата, споделя откровено своя личен опит. Кариерата ѝ, свързана с красотата и дълголетието, логично я отвежда към естетичната медицина. 

„Започнах на 35, когато работех с клиника по естетична медицина. Първо бяха устните, после бръчките около очите с ботокс. На 38–39 добавих филъри в скулите, брадичката, шията и деколтето“, разказва тя.

Но стремежът към усъвършенстване невинаги води до очакваните резултати. С времето пропорциите на лицето ѝ се променят, появяват се нежелани ефекти, които изискват последващи корекции. 

„В един момент лицето започна да прилича на възглавница, изглеждаше свръхкоригирано“, признава Маргарита. 

Днес, на 49 години, тя се опитва да възстанови естествените черти с помощта на специалист. Според нея много жени прибягват до естетични процедури не заради нужда, а заради комплекси и често вместо филър им е необходима психологическа подкрепа.

Естетичната дерматология под лупа: Какво казват експертите?

Темата допълват експертната гледна точка на д-р Михаил Михайлов и д-р Елеонора Валянова,  дерматолози и членове на Управителния съвет на Асоциацията на естетичните дерматолози

Поводът е новият медицински стандарт, официално обнародван през октомври 2025 г., който за първи път регламентира практиките в естетичната дерматология.

Според д-р Валянова подходът към пациента е цялостен, не се работи само върху отделни черти, а върху състоянието на организма, като начин на живот, навици, сън, хранене. Целта е естествена визия, а не копие на нереалистични образи в социалните мрежи.

Д-р Михайлов поставя и важен философски въпрос, а именно болест ли е стареенето? Биологично, да, казва той, защото нарушава естествените процеси. 

40% ръст на естетичните процедури в световен мащаб за последните 4 години

Но естетичната дерматология може да промени не формата, а усещането, да помогне човек да се чувства добре, без да заличава историята си. Най-големият риск е при младите хора, податливи на нереалистични очаквания. 

„Поставянето на обеми няма да запълни празнотата в душата“, казва специалистът и подчертава нуждата от психологически анализ при определени пациенти.

В един свят на крайности разговорът за естетиката е всъщност разговор за мярка, осъзнатост и уважение към собствената индивидуалност.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!