Естетичната медицина преживява коренна промяна в глобален мащаб. За първи път в историята операцията на клепачите (блефаропластика) изпреварва липосукцията като най-извършвана хирургична процедура в света през 2024 година, съобщава Международното дружество по естетическа пластична хирургия (ISAPS) на своя годишен конгрес в Сингапур.

Новите данни разкриват драматична промяна в предпочитанията на пациентите, като лицевите процедури стават все по-доминиращи, докато традиционните процедури за тяло отчитат спад.

Рекорден брой пластични корекции

Близо 38 млн. естетически процедури са извършени по света през 2024 година, рекорден брой, който включва 17,4 млн. хирургични и 20,5 млн. нехирургични интервенции. За сравнение, общият ръст от 2020 година насам достига 40%.

„Това са цифри, които говорят за истинска революция в начина, по който хората възприемат естетичната медицина“, коментира д-р Амин Калааджи, председател на Комитета за глобални проучвания на ISAPS и пластичен хирург от Норвегия.

Лицето става новият фокус

Лицевите процедури отчитат ръст от 4,3%, докато процедурите за гърди и тяло регистрират спад съответно от 14,1% и 14,8%.

Топ 5 хирургични процедури за 2024:

Блефаропластика (операция на клепачите), са 2,1 млн. или 13,4% ръст.

Липосукция е изместена на второ място, като процедур.

Уголемяване на гърди.

Коригиране на белези.

Ринопластика : 1 млн. Процедури, което 10% спад за периода.

Особено впечатляващ е ръстът при мастната трансплантация за лице, с цели 19,2% увеличение до 900 хил. Процедури, в световен мащаб.

Мъжете и жените търсят различни неща

Данните разкриват интригуващи полови различия. При жените липосукцията запазва водещата си позиция, следвана от блефаропластика и уголемяване на гърди. При мъжете обаче блефаропластиката е безспорният лидер, следвана от лечение на гинекомастия и коригиране на белези.

Проучването показва ясна възрастова сегментация:

18-34 години : 54% от увеличаването на гърди, 60,1% от ринопластиките

35-50 години : 47% от инжекциите с ботулинов токсин

Нехирургичните процедури продължават да доминират

Ботулиновият токсин остава непоколебимо на първо място с 7,8 млн. процедури, следван от хиалуроновата киселина с 6,3 млн. процедури (+5,2%).

САЩ запазват лидерската си позиция с над 6,1 млн. процедури, следвани от Бразилия (3,1 млн.) и Япония. Особено интересно е, че Бразилия е лидер в хирургичните процедури с 2,3 млн.

Медицинският туризъм процъфтява в Тунис, ОАЕ, Колумбия и Турция, страни с най-висок дял чуждестранни пациенти.

Новите тенденции, които променят естетичната медицина

Д-р Калааджи обясни, че проучването за първи път включва данни за нови процедури, които набират популярност:

Комбинирани процедури за жени след раждане

Отстраняване на букална мастна тъкан (buccal fat removal)

Подмладяване на ръце с мастна трансплантация

Външна генитална хирургия

„Въпреки че е по избор, естетичната хирургия е истинска хирургия с реални рискове“, предупреждава д-р Навийн Кавале, председател на Комитета за комуникации на ISAPS. „Безопасността трябва да е приоритет - избирайте само сертифицирани специалисти“, съветва д-р Кавале.

Статистиката показва, че 52,6% от операциите се извършват в болници, а 29,9%, в специализирани офис кабинети.

Новите данни сочат към фундаментална промяна в естетичната медицина, преминаване от традиционните процедури за тяло към по-фини, фокусирани върху лицето интервенции. Тази тенденция отразява променящите се стандарти за красота и нарастващото влияние на социалните мрежи върху самовъзприятието.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.