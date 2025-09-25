Глобалният брой на раковите заболявания и смъртни случаи се е увеличил рязко между 1990 и 2023 г., въпреки напредъка в лечението на рака и усилията за намаляване на рисковите фактори.

Без спешни действия и целенасочено финансиране, 30,5 млн. души ще получат нова диагноза рак, а 18,6 млн. се очаква да починат от рак през 2050 г., като над половината от новите случаи и две трети от смъртните случаи ще се появят в страни с ниски и средни доходи.

Това показва ново мащабно изследване от Global Burden of Disease Study Cancer Collaborators, публикувано в престижното списание The Lancet, съобщава News Medical.

Ръстът се дължи на демографски промени

Въпреки че общият брой на случаите на рак и смъртните случаи ще се увеличи значително от 2024 до 2050 г., обнадеждаващо е, че глобалните нива на заболеваемост и смъртност, коригирани спрямо възрастовите различия, не се прогнозират да се увеличат. Това предполага, че по-голямата част от увеличението ще се дължи на растежа на населението и застаряването.

Снимка: Canva

Това подобрение обаче все още е далеч от амбициозната цел на ООН за устойчиво развитие да се намали преждевременната смъртност от незаразни болести, включително рака, с една трета до 2030 г.

„Ракът остава важен фактор за болестната тежест в глобален мащаб и нашето проучване подчертава как се очаква да нарасне значително през следващите десетилетия, с непропорционален растеж в страни с ограничени ресурси“, коментира водещият автор д-р Лиза Форс от Института за здравни метрики и оценка към Университета във Вашингтон, САЩ.

Рязки различия между регионите

Смъртните случаи от рак се увеличават до 10,4 млн., а новите случаи скачат до 18,5 млн. в глобален мащаб през 2023 г., увеличения съответно с 74% и 105% спрямо 1990 г.

Въпреки това, най-новите глобални тенденции подчертават остри различия в тежестта на рака. Макар че стандартизираните по възраст нива на смъртност намаляват с 24% в световен мащаб между 1990 и 2023 г., намалението изглежда е движено от страни с високи и горни средни доходи.

Стандартизираните по възраст нива на нови случаи са се влошава в страни с ниски доходи (увеличение с 24%) и в страни с минимални средни доходи (увеличение с 29%), което подчертава непропорционалния растеж в условия с по-малко ресурси.

Водещи типове рак и рискови фактори

През 2023 г. ракът на гърдата е най-диагностицираният рак в световен мащаб за двата пола заедно, а ракът на трахеята, бронхите и белите дробове е водещата причина за смърт от рак.

Проучването показва, че 42% (4,3 млн.) от 10,4-те млн. смъртни случая от рак през 2023 г. са свързани с 44 потенциално модифицируеми рискови фактора, което представлява възможност за действие.

Поведенческите рискови фактори допринасят за най-много смъртни случаи от рак във всички нива на доходи на страните през 2023 г., особено употребата на тютюн, която е допринася за 21% от смъртните случаи от рак в глобален мащаб.

Призив за спешни действия

„Ръстът на рака в страните с ниски и средни доходи е предстояща катастрофа“, предупреди съавторът д-р Мегнат Димал от Непалския съвет за здравни изследвания. „Има рентабилни интервенции за рака в страни на всички етапи на развитие.“

Снимка: Canva

Проучването призовава превенцията на рака да бъде компонент от политиките в страните с ниски и средни доходи и подчертава необходимостта от справедливи усилия за контрол на рака, за да се гарантира, че всички хора с рак получават грижите, от които се нуждаят, където и когато са им необходими.

„С четири от 10 смъртни случая от рак, свързани с установени рискови фактори, включително тютюн, лоша диета и висока кръвна захар, има огромни възможности за страните да се насочат към тези рискови фактори, потенциално предотвратявайки случаи на рак и спасявайки животи“, подчертава д-р Тео Вос, съавтор от IHME.

Експертите настояват правителствата да дадат приоритет на финансирането, да укрепят здравните системи, да намалят неравенствата и да инвестират в стабилни инициативи за контрол на рака и изследвания за превенция, интервенция и внедряване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.