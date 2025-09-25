Почти всички хора с новодиагностициран рак, около 93%, се сблъскват с дезинформация относно лечението на заболяването. Това разкрива ново проучване на Здравния център за рак към Университета на Флорида, което хвърля светлина върху сериозен проблем в съвременната медицина, съобщава News Medical.

Дезинформацията идва от близките

Най-тревожното откритие е, че повечето пациенти се сблъскват с невярна информация дори когато не я търсят активно. „Алгоритмите улавят диагнозата ви, близките ви също я научават, и после във Facebook започвате да получавате такова съдържание“, обяснява д-р Наоми Паркър, водещ автор на изследването.

Снимка: Canva

Основните източници на дезинформация се оказват:

Близки приятели и семейство.

Уебсайтове и социални мрежи.

Далечни познати и роднини.

Новинарски медии.

„Може да не търсите дали витамин C лекува рака, но започвате да получавате такова съдържание“, добавя Паркър. И не, витамин C не лекува рака.

Опасностите от невярната информация

Дезинформацията създава сериозни рискове за пациентите. Тя може да:

Попречи на хората да получат научно доказано лечение

Влоши отношенията между пациенти и лекари

Увеличи риска от смърт

„Хората с рак са особено уязвими към дезинформация заради тревогата и страха, които идват с тежката диагноза“, обяснява проф. Карма Байлънд, старши автор на проучването.

Какво трябва да знаят лекарите

Резултатите имат важни последици за медицинската практика. Проф. Байлънд препоръчва лекарите да приемат, че всеки пациент е бил изложен на дезинформация.

„Лекарите трябва да предполагат, че когато пациентите идват при тях за разговор за лечение, те са вече изложени на различни видове информация за терапията на рака“, казва тя.

Изследователите вече разработват решения. Заедно с онколози те тестват „информационна рецепта“, начин да насочат пациентите към проверени източници като официалните институции за борба с рака.

Снимка: Canva

Проучването обхваща 110 пациенти с рак на простатата, гърдата, дебелото черво или белите дробове, диагностицирани в последните шест месеца. Повечето са чували за потенциални методи за лечение извън стандартните протоколи, а също и за различни митове и погрешни представи.

Особено тревожно е, че малко пациенти обсъждат с онколозите си информацията, която са получили от неофициални източници.

Следващи стъпки

Изследователският екип планира да разшири проучването с по-голяма група пациенти и да тества ефективността на интервенции, целящи намаляване на излагането на дезинформация.

Това проучване представлява важен завой в изследването на дезинформацията, като показва, че проблемът е по-широкоразпространен от предполаганото и че основният му източник са междуличностните връзки, а не директното търсене в интернет.

Проучването е публикувано от екип на Университета на Флорида в сътрудничество с институт „Хънтсман“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.