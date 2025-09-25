Кето диетата свързана с предиабет и омазняване на черния дроб

Кетогенната или популярната като кето диета е режим на хранене с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати.

Прилага се за отслабване и според специалисти може да има дългосрочни ползи за хората с епилепсия. Някои проучвания доказват успешно контролиране на пристъпите заради по-високите нива на кетоните (основен източник на енергия за организма при тази диета).

Скорошно проучване, публикувано в Science Advances, показва, че макар кето диетата да може да доведе до отслабване – остава неясно колко ефективна е в дългосрочен план, тя го прави за сметка на метаболитни проблеми като глюкозна непоносимост, информира специализираното издание MedicalXpress.

Освен това тя повишава нивата на холестерола в кръвта и води до омазняване на черния дроб.

Връзката на кето диетата и метаболитното здраве

В съвместно проучване на Университета на Юта и Изследователския център за диабет и метаболизъм в Юта, екип от учени провежда специален експеримент върху мишки, за да установи връзката между кето диетата и метаболизма.

Те разделят мишките на четири хранителни групи: кетогенна диета (90% мазнини), диета с високо съдържание на мазнини (60% мазнини), ниско съдържание на мазнини и ниско съдържание на мазнини с умерено съдържание на протеини.

Експертите измерват дългосрочните промени в метаболитното здраве след поне 27 и 15 седмици, съответно, от началото на проучването.

Оказва се, че мишките, подложени на кето диетата показват тежка хиперлипидемия – много завишени стойности на липидите (мазнините) в кръвта, включително триглицеридите. Нивата на плазмения холестерол също са повишени.

Освен това, други резултати от кето диетата са прекомерно съхранение на мазнини в черния дроб или мастно чернодробно заболяване, както и възпаление на черния дроб.

Кето диета и връзката с кръвната захар

Подложените на кето диета група от експериментални мишки също така развиват тежка глюкозна непоносимост, тъй като диетата причинява тежко нарушение на секрецията на инсулин от панкреаса.

Снимка: iStock

Глюкозната непоносимост се характеризира с по-високи нива на кръвната захар след хранене.

Инсулинът се освобождава след хранене и улеснява усвояването на глюкоза от черния дроб и мускулите. Недостатъчното освобождаване на инсулин или липсата на отговор на тъканите към инсулина може да доведе до повишени нива на кръвната захар или глюкозна непоносимост.

При диета с високо съдържание на мазнини резултатите са инсулинова резистентност (състояние на предиабет) поради липса на достатъчен отговор към инсулина, докато при кето диетата групата тествани лабораторни мишки не отделя достатъчно инсулин, за да нормализира нивата на кръвната захар.

За да разберат механизма, който стои в основата на недостатъчната секреция на инсулин при мишките на кето диета, експертите след това изследват промените в клетки на панкреаса, които произвеждат и секретират инсулин.

Те откриват доказателства, предполагащи дисфункция на клетъчните структури, които участват в транспорта и освобождаването на инсулин.

Снимка: iStock

В своето проучване изследователите отбелязват, че кето диетата, която използват в проучването, има по-високи нива на мазнини, отколкото обикновено се консумират от хора, следващи този хранителен подход, а именно: 4 грама мазнини на 1 грам въглехидрати и протеини.

„Нашето проучване базирано на високопротеинова, високомазнина некетогенна диета, която причинява подобни проблеми на кетогенната диета и по този начин предполага, че други високомазнини, нисковъглехидратни диети, като тези, които много хора спазват, също могат да представляват риск за метаболитното здраве“, коментира авторът на изследването, д-р Моли Галоп.

„Въпреки че има доказателства, че хиперлипидемията е страничен ефект от кетогенната диета, а други проучвания върху хора показват, че кетогенната диета нарушава способността на организма да реагира на глюкоза, нашето проучване изисква допълнителни изследвания върху хора“, добавя още тя.

Какво представлява кето диетата?

Кето диетата е диетичен подход, който включва прием на високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати. Кето диетата се използва за лечение на трудно лечима епилепсия повече от 100 години и като интервенция за управление на затлъстяването от 70-те години на миналия век.

Докато количеството калории, получени от мазнини в кето диета, може да варира от 70% до 90%, класическата кето диета включва 90% от дневния енергиен прием под формата на мазнини. Тя действа, като принуждава тялото да използва мазнините като източник на енергия вместо гликоген.

Снимка: iStock

Тялото разгражда погълнатите въглехидрати до глюкоза, която след това се съхранява като гликоген в черния дроб и мускулите. Тези запаси от гликоген впоследствие се използват за осигуряване на енергия.

Изчерпването на запасите от гликоген след продължително гладуване или спазване на кето диета кара тялото да разгражда мазнините до кетонни тела. Тези кетонни тела или кетони могат да бъдат използвани от тялото като източник на енергия. Когато мазнините стават главното гориво, организмът преминава в състояние, наречено кетоза.

Тези кетони не са опасни и могат да бъдат открити в урината, кръвта и дъха. Кетоните са един от вероятните механизми на действие на диетата, като по-високите им нива често водят до по-добър контрол на пристъпите.