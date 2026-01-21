Болката е един от най-сложните и индивидуални симптоми, които жените с рак на гърдата могат да изпитат. Макар болката в гърдите сама по себе си рядко да е пряк признак на злокачествено заболяване, тя може да възникне като симптом на напреднал рак на гърдата или като страничен ефект от лечение на рак.

Разбирането на различните видове болка, техните причини и начините за управление е от ключово значение за качеството на живот по време и след терапията.

Означава ли болката в гърдите рак?

Масталгия е медицинският термин за болка в гърдите, обикновено не е свързана с рак на гърдата. Според експертите повечето случаи на болезнени усещания в една или двете гърди се дължат на хормонални промени в тялото. Въпреки това, ако изпитвате нова, постоянна болка само в една гърда, която се влошава без ясна причина, е препоръчително да консултирате лекар.

Снимка: iStock

Особено важно е да обърнете внимание на болката при възпалителен рак на гърдата или метастатичен рак на гърдата, където дискомфортът може да сигнализира за разпространение на заболяването към други органи.

Видове болка при рак на гърдата

Лекарите класифицират болката в три основни категории, като остра болка, хронична болка и пробивна болка.

Остра болка

Острата болка възниква внезапно, обикновено поради позната причина като заболяване, нараняване или възпаление. Тя е интензивна и краткотрайна – например силната болка при счупена кост. При рак на гърдата симптоми като остра болка могат да се появят непосредствено след операция на гърдата. Обикновено острата болка не продължава повече от месец и изчезва след отстраняване на причината.

Хронична болка

Хроничната болка е продължителна, обикновено трае повече от три месеца. Тя може да бъде лека или интензивна, постоянна или периодична. При онкологични пациенти хроничната болка може да продължи дори след успешно лечение поради увреждане на нерви или тъкани. Някои хора изпитват хронична болка без ясна причина.

Снимка: Canva

Пробивна болка

Пробивната болка е внезапен, краткотраен, но интензивен скок в болката, който се случва дори когато приемате обезболяващи медикаменти. Този тип болка често възниква когато действието на текущата доза лекарство отслабва, но все още не е време за следващата.

Причини за болка при рак на гърдата

Болката при пациенти с рак на гърдата може да има различни източници. В някои случаи тя е пряк симптом на рака, особено при възпалителен рак на гърдата или при метастатичен рак. Когато ракът се разпространи в костите, гръбначния стълб или други органи, може да причини болки в ставите и костите, болки в гърба и рак на гърдата, главоболие или коремна болка.

Страничните ефекти от лечението са друга важна причина за болка:

Хормонална терапия странични ефекти – включват болки в ставите.

Химиотерапия странични ефекти – мускулна и костна болка.

Лъчетерапия и болка – стягане или дискомфорт в гърдите.

Хирургична интервенция – болка след операция на гърдата , включително стягане в гърдите след реконструкция.

Болка в подмишницата – често след отстраняване на лимфни възли.

Къде може да причини болка лечението на рак на гърдата?

В зависимост от терапията, болката варира по интензивност и локализация:

Снимка: Canva

Болки в ставите и костите – арроматазни инхибитори, химиотерапия, таргетни терапии.

Болки в гърба – хормонална терапия.

Стягане в гърдите – операция, реконструкция, лъчетерапия.

Коремна болка – почти всички лечения; може да сигнализира метастази.

Мускулна болка – повечето терапии, лекарства за остеопороза.

Болка в ръката – операция, лъчетерапия, химиотерапия.

Как да разговаряте с лекаря за болката

Консултация с онколог за болка е критично важна. Колкото по-рано информирате медицинския екип за проблемите си, толкова по-бързо ще бъде определена причината и разработен план за лечение.

Водене на дневник на болката

Дневникът на болката е ценен инструмент за точна комуникация с лекарите. Записвайте:

Дата и час на болката

Локализация

Характер (тъпа, остра, пулсираща)

Интензивност (скала от 0 до 10)

Продължителност

Дейности, които влошават/подобряват болката

Приети обезболяващи при онкологични заболявания и тяхната ефективност

Управление на болката при рак

Управлението на болката при рак трябва да бъде част от терапевтичния план още от началото. Методите за облекчаване на болката включват:

Снимка: Canva

Медикаменти (включително опиоидни и неопиоидни обезболяващи)

Физиотерапия при рак на гърдата

Комплементарни терапии

Палиативни грижи

Важно е да знаете, че поради засилен контрол върху опиоидните лекарства в някои страни, пациентите с рак понякога срещат трудности при получаване на необходимите обезболяващи. Ако не получавате адекватно облекчение, поискайте насочване към специалист по управление на болката, който може да разработи индивидуален план с участието на мултидисциплинарен екип.

Болката при рак на гърдата е сложен симптом, който изисква внимателна оценка и персонализиран подход. Независимо дали е резултат от самото заболяване или от лечението, своевременното разпознаване и активното управление на болката са от съществено значение за качеството на живот. Не се колебайте да споделите всички тревожни симптоми с вашия лекар и да потърсите специализирана помощ, когато е необходимо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

Breastcancer.org – Странични ефекти от лечението на рак: Болка.