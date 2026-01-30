Преди повече от две десетилетия малка група жени с напреднал рак на гърдата участва в експериментално клинично изпитване на ваксина срещу рак.

Днес, след толкова години, всяка една от тях е все още жива, резултат който е изключително рядък при пациенти с метастатичен рак на гърдата. Този забележителен факт кара учените да разгледат отново имунните системи на участничките и да открият причината.

Новото откриване на имунната памет

Изследователи от Duke Health проучват имунните системи на жените, които участват в оригиналното изпитване, ръководено от д-р Хърбърт Ким Лайърли. Според проучване, публикувано в списание Science Immunology, дори след толкова много години жените все още притежават имунни клетки, способни да разпознават раковите клетки.

Снимка: iStock

Тези имунни клетки споделят специфичен маркер, известен като CD27. Този маркер играе ключова роля в способността на имунната система да "запомня" минали заплахи и да реагира отново при необходимост. Откритието насочва вниманието към CD27 като възможен начин да се направят ваксините срещу рак значително по-ефективни.

"Бяхме зашеметени да видим толкова траен имунен отговор след толкова много години", споделя д-р Закари Хартман, старши автор на изследването и професор в катедрите по хирургия, интегративна имунология и патология в Медицинското училище на Duke University. "Това ни накара да се запитаме: Какво ще стане, ако можем да засилим този отговор още повече?"

Тестване на CD27 подхода в лабораторни условия

За да отговорят на този въпрос, изследователският екип провежда експерименти с лабораторни мишки. Те комбинират ваксина срещу рак, насочена към HER2 протеин (протеин на повърхността на някои клетки, включително ракови), с антитяло, проектирано да активира CD27. Резултатите са поразителни:

Почти 40% от мишките, които получават комбинираното лечение, се наблюдава пълно изчезване на туморите.

Само 6% от мишките, третирани единствено с ваксината, постигат същия резултат.

Допълнителният анализ показва, че CD27 антителата работят, като значително засилва активността на CD4+ Т-клетките, тип имунни клетки, известни като "хелперни клетки".

Преоткриване на ролята на Т-хелперните клетки

Според д-р Хартман, CD4+ Т-клетките обикновено не получават голямо внимание в изследванията на рака. Повечето проучвания се фокусират върху CD8+ Т-клетки, които са известни с това, че директно атакуват тумори.

Снимка: Canva

Това изследване обаче предполага, че хелперните клетки може да са също толкова важни. Те изглежда задвижват дългосрочната имунна памет и подкрепят другите имунни клетки, за да работят по-ефективно.

Когато изследователите добавят допълнително антитяло, което допълнително подкрепя CD8+ Т-клетките, процентът на отхвърляне на тумори при мишките се повишава до близо 90%.

"Това проучване наистина променя нашето мислене", каза Хартман. "То показва, че CD4+ Т-клетките не са просто поддържащи актьори; те могат да бъдат мощни бойци срещу рака и вероятно са от съществено значение за наистина ефективен противотуморен отговор."

Възможности за бъдещото лечение на рака

Екипът също така открива, че CD27 антитялото трябва да се приложи само веднъж, едновременно с ваксината, за да произведе дългосрочни ефекти. Тази простота би могла да улесни комбинирането на подхода с съществуващи лечения на рак, включително имунни checkpoint инхибитори и антитяло-лекарствени конюгати, които вече се използват при пациенти.

Д-р Хартман вярва, че тези открития могат да помогнат на ваксините срещу рак най-накрая да реализират пълния си потенциал.

Снимка: Canva

Какво означава това за пациентите?

Резултатите от Duke Health изследването предлагат надежда, че иновациите в онкологията могат скоро да доведат до по-ефективна имунотерапия за лечение на напреднал рак. Въпреки че изследването все още е в експериментална фаза, комбинацията от ваксина и CD27 активация показва обещаващи резултати при метастатичен рак на гърдата.

"Знаем от дълго време, че ваксините могат да работят срещу рака, но те не оправдаха очакванията", обясни Хартман. "Това може да е липсващото парче от пъзела."

Снимка: Canva

Откритието, че ваксина срещу рак, тествана преди 20 години, все още поддържа активна имунна памет при участничките, отваря нови възможности в борбата срещу онкологичните заболявания. Ролята на CD27 маркера и Т-хелперните клетки може да се окаже ключова за създаването на по-ефективни терапии.

Изследването получава финансиране от Националните здравни институти на САЩ и Министерството на отбраната, което подчертава важността на продължаващите проучвания в тази област. Въпреки че са необходими допълнителни клинични изпитвания, резултатите вдъхват оптимизъм за бъдещето на дългосрочното оцеляване при рак.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: