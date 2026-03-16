В „Подкаст за здраве“ Вера Маркова коментира някои от най-честите митове, свързани с менструацията и ролята на продукти за многократна употреба

Статистиката сочи, че през целия си фертилен период една жена използва средно 11 000 еднократни хигиенни продукта, които се разграждат в природата между 400 и 800 години. Глобално това генерира хиляди тонове нерециклируем отпадък ежегодно.

В новия епизод на „Подкаст за здраве“ гостува Вера Маркова, експерт по устойчив начин на живот и женско здраве. Тя развенчава митовете около менструалната хигиена и обяснява как съвременните алтернативи за многократна употреба осигуряват по-добра грижа за женското тяло.

Какво трябва да знае всяко момиче преди първата менструация (менархе)?

Първата менструация, медицински наричана менархе, е ключов физиологичен етап от пубертета, който обикновено настъпва между 10 и 15-годишна възраст. Информираността е най-добрият инструмент за справяне с този преход.

Основни факти, които трябва да се споделят с подрастващите:

Продължителност: Менструалното кървене обикновено трае от 3 до 7 дни.

Нередовен цикъл: В първите 1-2 години е нормално цикълът да не е постоянен.

Хигиена: Смяната на хигиенните продукти трябва да се случва на всеки няколко часа, за да се избегнат инфекции.

Практичен съвет е поддържането на „комплект за спешни случаи“ (резервно бельо и превръзка) в чантата. При наличие на обилно кървене или силни болки, е необходима своевременна консултация с акушер-гинеколог.

Предимства на съвременните менструални продукти за многократна употреба

Преходът към устойчиви решения често започва от грижата за личното здраве. Вера Маркова подчертава, че за разлика от масовите продукти, алтернативите предлагат пълна прозрачност на състава.

„Има алтернативни продукти като менструалното бельо, менструалните чашки и дисковете. Човек прави такава крачка първо заради здравето си“, заявява Вера Маркова.

Тя допълва, че производителите на продукти за многократна употреба са законово задължени да предоставят пълен списък на вложените материали. Относно екологичния отпечатък, специалистът прави впечатляващо сравнение:

„Количеството еднократни продукти, които една жена използва за 40 години, се равнява по обем на пет Айфелови кули, поставени една върху друга.“

Хранене и диета според фазите на менструалния цикъл

Правилният хранителен режим може значително да балансира нивата на естроген и да намали дискомфорта. Ето как да адаптирате менюто си:

Менструална фаза: Фокус върху храни, богати на желязо (спанак, кейл, ядки) и противовъзпалителни мазнини (зехтин, омега-3).

Фоликуларна фаза: Включват се бобови култури и риба за стабилизиране на хормоналния фон.

Овулация: Организмът има нужда от витамини от група B, които се откриват в телешкото месо, морските дарове (миди) и пилешкото.

Значението на съня и двигателната активност

Физиологичните нужди на тялото се променят в различните етапи на цикъла. По време на самата менструация нивата на енергия са по-ниски.

„По време на менструалната фаза имаме нужда да спим с час-два повече“, съветва Вера Маркова.

По отношение на спорта, специалистът препоръчва леки разходки и почивка по време на кървенето, докато интензивните тренировки са най-подходящи за периода на овулация.

Цялото интервю с Вера Маркова пред Ралица Стефанова можете да гледате във видеото: