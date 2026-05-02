В съвременното здравеопазване достъпът до навременна и адекватна подкрепа не е просто въпрос на медицинска необходимост, а на основно човешко право. За хората с увреждания помощните средства често са ключът към по-независим живот, по-добра мобилност и възможност за пълноценно участие в обществото.

Въпреки това мнозина се сблъскват с неясноти около процедурите, изискванията и правата си в този процес. Именно затова е важно да се разбере как функционира системата, какви са стъпките за получаване на необходимите средства и какви възможности имат пациентите, когато срещнат пречки по пътя към тях.

Какво представляват помощните средства?

„По смисъла на закона помощните средства представляват медицински изделия от клас 1. Това са инвалидни колички, акумулаторни инвалидни колички, протези за горни и долни крайници, ортези и въобще средства, които имат за цел да подпомогнат качеството и начина на живот на хора, които са с тежки заболявания“, обяснява пред камерите на „Светът на здравето“ Даниела Попова, директор на дирекция „Медицински изделия и помощни средства“ към НЗОК.

Всички лица с увреждания имат право да заявят дадено помощно средство.

Но как точно се случва това?

„Процесът е напълно електронизиран, лесен и достъпен за всички заинтересовани страни. Необходима стъпка, за да се получи помощно средство, е лицето с увреждане да посети ЛКК комисия, която е лекарска експертна комисия, която да му предпише помощното средство“, казва експертът от НЗОК.

След това подаденото заявление постъпва по електронен път в специализиран софтуер на НЗОК, където се разглежда и се постановява одобрение или мотивиран отказ.

В закона е посочено, че експертните комисии на НЗОК и РЗОК трябва да постановят одобрение или отказ в рамките на 7 дни.

Какво следва ако получим мотивиран отказ?

„В случаите, в които се издават мотивирани откази, които са доста малко случаи на фона на всички постъпили заявления, 2-3%, е хубаво да се знае, че заинтересованите лица могат да подадат възражение до управителя на НЗОК“, пояснява Даниела Попова.

Заявлението се разглежда и в случаите, в които са налични съответните медицински данни, които подкрепят необходимостта от отпускане на помощното средство, отказът може да бъде отменен с решение на управителя на НЗОК.

В случаите, в които отказът бъде потвърден от експертните комисии, гражданите могат да го обжалват по реда на административнопроцесуалния кодекс.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.