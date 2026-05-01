Може ли начинът, по който стоим, да блокира мозъчния ни потенциал? Защо 8 от 10 рискови фактора за мозъчно-съдов инцидент са под наш контрол? И как 360-градусовата профилактика може да добави години живот в средната възраст?

Постурологията: невидимият мозъчен помощник

В събота (2 май) „Светът на здравето" поставя във фокуса една дисциплина, която тепърва придобива популярност в България, постурологията.

Според съвременната наука стойката не е просто естетика, а неврологичен вход, който директно влияе върху координацията, стабилността, дишането и начина, по който мислим и реагираме. Гост в студиото е д-р Венцислав Стоев, лекар по дентална медицина, клиничен психолог и автор на нов учебник, посветен на психоневропостурологията.

Във втората част на епизода ще научим как се кандидатства пред НЗОК за патерица, инвалидна количка или друго помощно средство, кои са конкретните стъпки и как пациентите могат да получат необходимата подкрепа.

Какво представлява превенцията от А до Я

В неделя (3 май) д-р Щонова открива уникален проект, посветен на 360-градусовата профилактика. Поводът е революционно глобално проучване от 2026 г., според което над 80% от болестите, свързани със стареенето, могат да бъдат предотвратени или значително забавени.

В студиото гостуват едни от най-авторитетните български лекари:

Доц. Росен Калпачки , един от водещите невролози в България с над 25 години опит, началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Света Анна", София, ръководител на най-големия специализиран център за лечение на инсулти в страната.

Проф. Васил Трайков , кардиолог, ръководител на отделение по инвазивна електрофизиология и електростимулация, сертифициран от Европейската асоциация по аритмия.

Проф. Александър Оскар , водещ офталмолог в УМБАЛ „Александровска".

В студиото участва и Атанас Месечков, който коментира как се изграждат мостове между пациенти, лекари и институции в полза на превенцията.

В епизода ще видим и специално видео включване с проф. Петко Карагьозов, един от най-авангардните гастроентеролози в България с международен авторитет, който говори за рака на дебелото черво, заболяване, което все по-често засяга хора под 50 години и при което ранната диагностика буквално спасява животи.

Разговаряме и с доц. д-р Сара Аройо, водещ експерт в областта на HPV инфекциите и онкологичните заболявания, която представя най-новите научни решения в превенцията на рака на маточната шийка.

