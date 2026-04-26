Учените откриха биомаркер, който предсказва с точност до 90% дали ще развиете сезонна поленова алергия. Почти като да имаш личен „детектор на кихавици“ в джоба си! И да, това вече не е научна фантастика, а реалност за всеки от нас.

През пролетта хиляди хора започват деня с кихане, запушен нос и сърбящи очи. Но сега науката приближава момента, в който можем да предвидим и предотвратим реакциите още преди да се появят. По-малко лекарства, по-малко страдание и повече свобода да живеем живота си пълноценно.

И щом това е възможно, е време да говорим не само за алергии, а и за умни поведенчески избори, които могат да променят бъдещето на нашето здраве.

Ново изследване в алергологията показва, че протеините в праскови и череши имитират поленови алергени и това може да е причината някои хора да се разболяват само от определени плодове.

Откритието хвърля светлина върху феномена, който много хора познават, но не могат да обяснят. Защо някой кихва от цветен прашец, но само при консумация на ябълки получава подуване на устните? Търсим отговорите с д-р Пламена Новакова.

Каква е връзката между плодовете и хранителните алергии?

„Плодовете в действителност са една от причините за хранителна алергия. Разбира се, тук се включват и други храни, които имат голямо отношение и значение при възрастните алергични пациенти като например риба, морски дарове и различни видове ядки, но плодовете са една много голяма и много интересна част поради това, че могат да се свързват с алергии към други алергени, например към полените“, обяснява в студиото на „Светът на здравето“ д-р Пламена Новакова.

Тази кръстосана реактивност представлява добре познат в алергологията феномен, който е свързан с факта, че алергени, които се съдържат в полените и алергени, съдържащи се в плодовете имат много голямо сходство. „Поради тази причина нашата имунна система реагира към тези алергени“, казва д-р Новакова.

Кои плодове предизвикват най-често алергични реакции?

Обикновено това са сурови плодове, термично необработени и небелени, като:

ябълки

праскови

киви

череши

ягоди

„Разбира се, до такива реакции могат да доведат също и някои зеленчуци и някои ядки“, подчертава специалистът.

Що е то орален алергичен синдром?

„Всички тези реакции към плодове при пациенти с поленова алергия, се наричат орален алергичен синдром“, обяснява специалистът. И допълва: „По научни данни между 40 и 70% от пациентите с поленова алергия страдат от орален алергичен синдром“.

Състоянието представлява лека форма на хранителна алергия, която се ограничава основно в устната кухина. „Тоест, когато пациент с поленова алергия яде най-често сурови плодове, зеленчуци и ядки, започва да усеща парене, мравучкане в устата, сърбеж в гърлото, може да има лек оток на езика или на устните“, обяснява експертът.

Тези реакции обикновено са леки и преходни, но доста притеснителни.

Можем ли да облекчим състоянието?

„Препоръката, която даваме на пациентите, по отношение на приема на храната, е те да бъдат много добре информирани какво предизвиква техните оплаквания. Тази храна следва да бъде избягвана или препоръчваме на пациентите ако те я ядат, тя да бъде в термично обработен вид, да бъде обелена“, споделя д-р Пламена Новакова.

По думите ѝ при оралния алергичен синдром в моментите извън поленовия сезон част от пациентите могат да понасят много добре храната и не развиват алергични реакции.

Това се обяснява с факта, че чувствителността на имунната система варира в зависимост от нивата на полените във въздуха – когато те са ниски, организмът реагира по-слабо и кръстосаните реакции с храните могат да липсват или да бъдат значително по-леки.

Въпреки това специалистите подчертават, че индивидуалният подход е ключов, тъй като при някои хора симптомите могат да се появяват целогодишно, макар и с различна интензивност.

