С настъпването на пролетта природата се събужда, но за милиони хора по света тези дни носят не само радост, а кихане, сълзящи очи и постоянно запушен нос.

Пролетните алергии са сред най-разпространените здравословни проблеми в сезона на цъфтежа на растенията, а зад тях стои сложна имунна реакция, която науката вече разбира много по-добре.

Какво стои зад пролетните алергии?

Когато растенията започнат да разпространяват полените си, имунната система на чувствителните хора ги разпознава погрешно като заплаха. Според данни, публикувани от Медицинското училище на Индианския университет, антителата в имунната система задействат специализирани клетки, т.нар. мастоцити, които на свой ред освобождават хистамин. Именно хистаминът е молекулата, отговорна за познатите симптоми, като хрема, кихане, сълзене и кашлица.

„Хората развиват алергии към специфични полени, треви и дървета, а тези алергени се появяват само когато растенията опрашват", обяснява проф. Марк Каплан, PhD, ръководител на Катедрата по микробиология и имунология в Индианския университет. „През зимата алергените в тревите, дърветата и полените не се отделят. Но с настъпването на пролетта, когато всичко започне да расте отново, чувствителните хора започват да реагират."

Защо едни хора развиват алергии, а други не?

Отговорът се крие в две основни категории фактори:

Генетични причини: Много хора носят гени от родителите си, предразполагащи ги към развитие на алергични реакции.

Фактори на средата: Излагането на нови алергени (например при преместване в нов град), замърсяването на въздуха и бактериите, на които сме изложени, могат да изместят баланса към по-силни или по-слаби реакции.

Интересен факт: Проучванията сочат, че хора, които преди не са имали поленова алергия, могат да я развият след преместване и излагане на нови видове полени.

Симптоми на сезонна алергия и кога да потърсите лекар?

Типичните симптоми включват:

Хрема и сенна хрема (ринит)

Кихане и сълзящи, зачервени очи

Леко дразнене в гърлото или кашлица

В по-тежки случаи — затруднено дишане и астма

При затруднено дишане или тежки симптоми е необходима консултация с лекар или алерголог.

Как да управляваме пролетните алергии?

Превенция и защита от полени на открито

Според препоръките на специалисти, ограничаването на излагането на алергени е най-ефективната стратегия:

Прекарвайте по-малко време на открито в дни с висока концентрация на полени

Ако сте навън, измийте ръцете, лицето и косата, и сменете дрехите след завръщане

Носете защитна маска , особено ефективна при пречистване на въздуха от полени

Следете прогнозата за полени в приложения за времето

Медикаментозно лечение

Антихистамини с продължително действие , налични без рецепта, ефективни при повечето пациенти

Инхалаторни стероиди при ринит , вече достъпни без рецепта

Имунотерапия при алергия , препоръчителна при тежки случаи; алерголог изгражда постепенна толерантност към алергените

Инжекционни препарати за ограничаване на алергичните реакции (по лекарско предписание)

Не само полени: домашен прах и акари

Алергичните реакции не са само пролетен проблем. Домашният прах и акарите са сред най-честите алергени, свързани с астма и целогодишни алергии. Акарите са микроскопични паякообразни организми, хранещи се с отпадащи кожни клетки и именно техните остатъци и екскременти предизвикват реакции.

Как да намалите излагането на акари:

Почиствайте прах редовно

Инсталирайте HEPA филтри за алергии в климатизацията и вентилацията

Прахосмуквайте килимите и тапицерията

Перете спалното бельо и дрехите в гореща вода

При почистване носете маска

Пролетните алергии са резултат от сложно взаимодействие между генетика, имунна система и фактори на средата. Въпреки че не могат да бъдат напълно предотвратени при предразположени хора, правилната превенция, защитата от полени и навременното лечение могат значително да подобрят качеството на живот.

При симптоми на алергична астма или тежки реакции, консултацията с алерголог и евентуалната имунотерапия остават златният стандарт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

