За мнозина първите слънчеви лъчи не носят само радост, а зачервени очи, досадно кихане и сърбящ нос. В България, където сезоните се застъпват, „двойният удар“ от цъфтящи дървета и треви може да превърне пролетта в истинско изпитание за имунната система.

Има някои конкретни стъпки, които може да предприемете, за да облекчите пролетните алергии и съпътстващите неприятни симптоми. Както и неща, които да избягвате да правите, за да опитате да предотвратите засилването на алергиите.

Защо алергиите са толкова силни през пролетта

Какво е това, което кара алергиите ви да се влошат през пролетта? Обикновено това се свежда до цветен прашец и драстични температурни промени.

Местата, където времето се променя през годината, обикновено имат три основни поленови сезона:

Пролетта е време за полени от дървета и храсти

Лятото е времето, когато се появяват полени на треви

Есента е известна с появата на полените на плевелите

Но в региони, в които има четири сезона, както е в България, тези периоди на алергии могат да се припокриват. Това е двоен удар за хора, които са алергични например към полени от дървета и треви. Когато дърветата цъфтят през пролетта, както и тревата, нещата могат да станат още по-неприятни.

Пролетта е и време, когато температурите започват да се колебаят. А тези колебания могат да направят пролетните алергии по-силни.

Нещо повече, по-сухият въздух спомага за пренасянето на алергени. Така че в сухи и ветровити дни пролетните ви алергии могат да се проявят с пълна сила.

Прогнозен поленов календар за 2026 година, изготвен от Българско дружество по алергология

Какво да правите, за да се справите с пролетните алергии

1.Следете обстановката навън

Ако знаете, че симптомите на алергия са започнали през март или април миналата година, настройте си напомняне и тази година, за да избягвате полени и други фактори, които я предизвикват. Следете ежедневните нива на цветен прашец и други, за да избягвате колкото се може повече дейности на открито, когато концентрациите са високи.

2.Запасете се с подходящи лекарства за пролетни алергии

Лекарствата за алергия без рецепта са хубаво нещо за някои хора и задължително за други. Но това, което работи най-добре за вас, може да варира. И имате опции. Като:

Антихистамини: Тези ежедневни лекарства най-често се препоръчват при основни симптоми на пролетна алергия като сърбеж, кихане или хрема.

Стероидни назални спрейове: Това вероятно са най-добрите ви варианти за запушен нос, постназално секреция и синусов натиск. Но те не действат веднага. Помислете да започнете да ги използвате няколко седмици преди началото на пролетния сезон на алергиите.

Деконгестанти (може би): Деконгестант като псевдоефедрин също може да помогне. Той свива разширените кръвоносни съдове в носа, облекчавайки запушването. Но те не са за всеки. Не се препоръчва редовна употреба на деконгестанти за хора със сърдечни проблеми или хора над 40 години.

3.Вземете душ, когато се приберете у дома

По време на сезона на алергиите е изключително важно да поддържате кожата си чиста. Разбира се, отделянето на време за отмиване на (буквалните) остатъци от деня е полезно само ако се преоблечете в чисти дрехи. Симптомите на алергия обикновено продължават толкова дълго, колкото е и излагането на алергена. Така че, след като премахнете излагането на алергена, симптомите ви започват да се подобряват.

4.Поддържайте въздуха у дома чист (с пречиствател или влагоабсорбатор)

Използвайте влагоабсорбатор у дома. В идеалния случай влажността на въздуха в помещенията трябва да остане под 50 процента. Изберете филтър за вашия дом, който намалява алергиите, и го сменяйте според указанията, за да работи с максимална ефективност. Това може да допринесе значително за минимизиране на пролетните алергени във вашия дом.

Пречиствател на въздух също може да помогне. А пречиствателите на въздух са добра идея за всички, не само за хора, които се борят с пролетни алергии. Ако имате само един, дръжте го в спалнята си.

5.Затворете прозорците

Разбира се, пролетният свеж въздух може да е приятен. Но той също така привлича полени. Дръжте прозорците на дома и колата си затворени, когато е възможно, по време на пролетния сезон на алергии.

Какво да НЕ правите при пролетни алергии

1.Не пренебрегвайте престоя навън

Обърнете внимание на дневните нива на полени, за да можете да избягвате дейности на открито, доколкото е възможно, когато нивата са високи. Избягвайте да косите трева или да извършвате работа, свързана със суха трева, ако това са вашите провокатори, или носете маска, когато правите това.

2.Не забравяйте и домашните си любимци

Ако вашият домашен любимец прекарва време на открито, козината/косата/перата ще събират цветен прашец, мръсотия и всякакви други дразнители. Поддържането на домашния любимец добре хигиенизиран помага за намаляване на това натрупване.

В зоомагазините се предлагат мокри кърпички, които можете да използвате, за да ги почистите след разходка сред природата. Това не само ще ви помогне да се чувствате добре, но може да помогне и за облекчаване на пролетните им алергии.

3.Не пропускайте пролетно почистване

Подреждането може да не винаги е радостно, но доброто почистване може да помогне за премахването на алергените. Особено важно е да поддържате чаршафите си чисти с настъпването на пролетта. Може дори да откриете, че почистването на дома ви подобрява настроението ви.

4.Не използвайте всяко средство, което „помага“ при алергии

Бъдете изключително внимателни към средствата, за които четете или слушате, че доказано помагат при алергии. Хората, които са алергични към някои растения, трябва да бъдат внимателни при употребата на билкови лекарства. Те всъщност могат да влошат нещата.

Например, хората, които са алергични към амброзия, могат да имат сериозни алергични реакции към ехинацея, често срещан имуностимулатор. Този билков продукт се получава от пурпурната ехинацея - близък роднина на амброзия.

Експертите предупреждават: „Само защото нещо е естествено, не означава, че е безопасно и не означава, че няма да сте алергични към него.”

5.Не опитвайте да се справите с алергията сами

Пролетните алергии са толкова често срещани, че може би не сте обмисляли да посетите лекар за тях.

Ако никой от тези съвети не ви помогне да намерите облекчение при алергия, говорете с вашия лекар. Лекарите от първа линия могат да предложат препоръки за облекчаване на персистиращи алергии и да предпишат лечения за облекчаване на симптомите на алергия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

