Възпалението на синусите е често срещано състояние, което се проявява със затруднено дишане, лицева болка, кашлица и обилни назални секрети. Един от най-често задаваните въпроси при подобни симптоми е дали синузитът може да бъде заразен.

Медицинските данни показват, че отговорът не е еднозначен и зависи от конкретната причина за възпалението, като вирусна, бактериална или алергична. Разграничаването между тях е определящо както за правилното лечение, така и за ограничаване на риска от предаване на инфекция.

Какво причинява инфекциите на синусите?

Синузитът или възпалението на синусите може да бъде предизвикан от различни фактори. Според медицинските изследвания, най-честите причини включват вирусни инфекции, бактериални инфекции, алергии и дори външни дразнители.

Снимка: OpenAI

Вирусни инфекции е най-честата причина

Повечето случаи на синузит са свързани с вирусна инфекция. Експертите от Mayo Clinic потвърждават, че вирусите са отговорни за по-голямата част от острите синузити. Ако вашият синузит е причинен от вирус, важно е да знаете следното:

Можете да предадете вируса, но не и самата инфекция на синусите.

Другият човек може да се зарази с вируса, но това не означава, че задължително ще развие синузит.

В повечето случаи вирусът причинява настинка, която може, но не е задължително, да доведе до възпаление на синусите.

Бактериални инфекции е по-редкият виновник

Когато синусите са блокирани и запълнени с слуз, това създава идеална среда за размножаване на бактерии. Според проучване, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology, бактериалният синузит обикновено се развива след продължителни симптоми.

Как да разпознаете бактериална инфекция:

Симптомите продължават повече от 10-14 дни;

Състоянието се влошава след първоначално подобрение;

Налице е висока температура и гнойни секрети.

Ако вашата инфекция е причинена от бактерии, не можете да я предадете на другите.

Снимка: Canva

Други причини за хронично възпаление

Някои хора страдат от хроничен синузит, който продължава най-малко 12 седмици. Тази форма често е свързана с:

Алергии към прах, полени или животински косми;

Полипи в носа (тъканни израстъци);

Изкривена носна преграда;

Излагане на тютюнев дим, сух или замърсен въздух.

Тези фактори не правят състоянието заразно, но изискват специализирано лечение.

Колко дълго сте заразни?

Ако вирус е причината за вашия синузит, може да сте били заразни още дни преди появата на симптомите. Това прави превенцията особено предизвикателна.

Повечето вируси могат да се предават в рамките на няколко дни, но в някои случаи заразният период може да продължи седмица или повече. Експертите от Centers for Disease Control and Prevention (CDC) препоръчват да се избягва близък контакт с други хора през първите дни на заболяването, когато заразността е най-висока.

Как се предава синузитът?

Разпространението на вирусни инфекции, които водят до синузит, се случва по същия начин като при настинките и грипа:

Основни пътища на предаване:

Въздушно-капков път - вдишване на вирусни частици след кихане или кашляне на болен.

Директен контакт - ръкостискане с болен човек.

Непряк контакт - докосване на заразени повърхности (дръжки, телефони, клавиатури), последвано от докосване на лице.

Как да се предпазите от заразни инфекции?

Превенцията е ключова за ограничаване разпространението на вирусните инфекции, които причиняват синузит.

Ефективни мерки за защита:

Редовно миете ръцете със сапун и вода поне 20 секунди;

Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с немити ръце;

Дистанцирайте се от хора с признаци на настинка или грип;

Използвайте дезинфектант за ръце, когато сапун не е наличен.

Ако сте болни:

Прикривайте устата и носа при кашляне или кихане с носна кърпичка или лакът;

Измивайте ръцете си веднага след това;

Останете у дома , особено през първите дни на заболяването;

Дезинфекцирайте често докосваните повърхности.

Снимка: OpenAI

Кога да потърсите лекарска помощ?

Тъй като не винаги е ясно какво причинява синузита, добре е да се консултирате с лекар при:

Симптоми, продължаващи повече от 10 дни;

Висока температура над 38.5°C;

Силна лицева болка или подуване;

Промени в зрението;

Симптоми, които се влошават след първоначално подобрение.

Според експертите от American Academy of Otolaryngology, своевременната диагноза е от съществено значение за определяне на подходящото лечение и предотвратяване на усложнения.

Инфекциите на синусите могат да бъдат заразни само когато са причинени от вирус, като в този случай се предава вирусът, а не самото възпаление. Бактериалните и хроничните форми не са заразни. Спазването на добра хигиена и избягването на близък контакт с болни хора са най-ефективните начини за превенция.

Консултирайте се с вашия лекар, особено ако симптомите продължават повече от две седмици или се влошават. Своевременната медицинска оценка може да предотврати усложнения и да осигури правилното лечение за вашето състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------

Източници