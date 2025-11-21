Отслабването помага при хронични проблеми със синусите

Ако страдате често от запушен нос, стичане на слуз към гърлото или болки и налягане в синусите, вероятно сте опитвали почти всичко, за да получите облекчение – лекарства без рецепта, физиологични разтвори, може би дори назални спрейове с рецепта. И когато спрете да ги използвате, симптомите се връщат на момента.

Но какво ще стане, ако нещо неочаквано, като например теглото, може да допринесе за хроничен проблем със синусите?

В началото може да не изглежда очевидно, но изследванията вече показват връзка между затлъстяването и хроничния синузит, състояние, характеризиращо се с постоянно възпаление на синусите.

Връзката между теглото и здравето на синусите

„Отдавна знаем, че затлъстяването има възпалителен характер. А хроничният синузит по своята същност е възпалително състояние. Така че е логично двете да са свързани”, пояснява пред Houston Methodist д-р Мас Такашима, специализиран в лечението на проблеми с носа и синусите.

Всъщност, нарастващите доказателства сочат, че затлъстяването увеличава риска и тежестта на синузита. Това вероятно се дължи на дисрегулацията на имунната система на цялото тяло, която се наблюдава при наднормено тегло.

„Мастните клетки не само съхраняват мазнини, но и са биологично активни – освен всичко друго, тези клетки освобождават възпалителни молекули, които могат да имат широко разпространени ефекти върху тялото. Един такъв ефект е възпалението в горните дихателни пътища”, обяснява още д-р Такашима.

Снимка: iStock

Отслабването помага, но когато ниското тегло се запази

Тъй като наднорменото тегло увеличава риска от синузит, отслабването може да има обратен ефект.

Проучване установява, че участниците, които са намалили своя Индекс на телесна маса (ИТМ) с 5 пункта, имат почти 50% по-нисък риск от развитие на синузит.

Tова се наблюдава само при трайно отслабване. Бързата, временна загуба на тегло не предлага същата полза. Ключът към истинското намаляване на възпалението на синусите изглежда е поддържането на по-ниско тегло с течение на времето.

Ползите са за здравето като цяло

Очевидните предимства – по-малко пристъпи на синусите, по-малко запушване и липса на нужда от носене на кърпички навсякъде – са само началото. Възпалението в синусите може да доведе до чести инфекции на синусите, а по-добрият контрол на хроничния синузит означава и намалена зависимост от антибиотици, обикновено предписвани, когато проблемът не се разреши сам.

Снимка: Getty Images

“Всеки път, когато можем да намалим употребата на антибиотици, за да помогнем за намаляване на риска от антибиотична резистентност, това е победа“, добавя лекарят.

Антибиотиците също така нарушават чревния микробиом, което води до диария при определени хора – още едно предимство за някой, предразположен към този страничен ефект.

И разбира се, отслабването влияе и върху цялостното здраве, намалявайки риска от често срещани хронични заболявания, включително сънна апнея, високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, астма и други.

-------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Влияе ли теглото на синусите?

Все повече доказателства сочат, че затлъстяването увеличава риска и тежестта на синузита. Това вероятно се дължи на цялостната имунна дисрегулация, която се наблюдава при наднормено тегло. Може ли отслабването да помогне при запушване на носа?

Хората с наднормено тегло са по-склонни да имат запушен нос поради възпаление или увеличена мастна тъкан около носните проходи. Отслабването може да намали това възпаление, да подобри въздушния поток в носа и да намали вероятността от хъркане. Kога да се тревожим за проблеми със синусите?

Симптоми, които се влошават след подобрение и при симптоми, продължаващи повече от 10 дни без подобрение. Висока температура по-дълго от 3-4 дни. Многократни инфекции на синусите през последната година. Какво може да се сбърка с проблем със синусите?

Алергиите и синусните инфекции често се бъркат една с друга. Но те са две отделни състояния. Като обърнете голямо внимание на специфичните симптоми, които имате, обикновено можете да определите кое от тях е по-вероятно да причинява проблема. Какво да направите, ако имате проблем със синусите?

Ако имате хрема, запушен нос и болка в лицето, които не изчезват след десет дни, може да имате бактериален синузит. Симптомите може да изглеждат подобрени, но след това да се завърнат и да са по-лоши от първоначалните симптоми. Антибиотиците и деконгестантите обикновено действат добре при бактериален синузит.