Кой е най-бързият начин да облекчите болката в синусите

Ако имате неприятно усещане за стягане или пълнота в лицето, особено около очите, челото и носа, вероятно страдате от налягане в синусите. То причинява тъпа, но постоянна болка.

Този дискомфорт може бързо да се усили при прости движения или промени в положението, като пулсира, когато се навеждате или след като обърнете главата си прекалено бързо.

Синусите могат да ни причинят сериозни проблеми, но има някои начини, с които да облекчите болката с домашни средства, пишат експертите от изданието Houstonmethodist. Може да си помогнете сами, като направите промивка на синусите или топъл компрес, както да приложите масаж и да държите главата си в точно определена позиция.

Чести причини за налягане в синусите

Тъй като синусите са покрити с много кръвоносни съдове и нервни влакна, това натрупване на налягане може да се усети като доста забележима болка. Чести причини за налягане в синусите включват:

Инфекции на горните дихателни пътища, като обикновена настинка

Инфекции на синусите

Алергии

Промени в атмосферното налягане

Всички тези причини могат по-лесно да доведат до синусово налягане, ако имате основен проблем с носа или синусите, като например изкривена носна преграда, полипи в носа или отворите на синусите ви са много тесни.

„Дори само малко подуване от нещо като силна настинка, алергии или промени в атмосферното налягане – поради студен или топъл фронт – е достатъчно, за да блокира синусите и да причини проблем“, обяснява д-р Мас Такашима, УНГ лекар в Houston Methodist, специализиран в лечението на проблеми с носа и синусите.

Отокът и прекомерното производство на слуз, които се появяват по време на синусова инфекция или пристъп на лоши алергии, също са болезнени.

Как да облекчите налягането в синусите

Какво трябва да направите, когато ви застигне болка в синусите? Понякога това може да зависи от основната причина за отока, но най-често – облекчаването на налягането в синусите може да се постигне у дома с времето и със следните домашни средства:

Промиване на синусите

Независимо дали налягането се дължи на синусова инфекция, алергии или нещо друго, може да започнете с промиване с физиологичен разтвор.

Снимка: Canva

„Целта е да се почисти носът, вашият въздушен филтър. Промиването с физиологичен разтвор може да помогне за отмиване на какъвто и да е дразнител, който причинява отока или производството на слуз“, обясняват специалистите.

Можете да правите толкова промивания на синусите, колкото имате време и материали – с други думи, няма начин да прекалявате. Просто се уверете, че използвате стерилна вода, като дестилирана вода, бутилирана вода или вода, която е преварена и е оставена да се охлади до безопасна температура.

Дръжте главата си повдигната

Налягането в синусите може да премине от тъпа болка до силно пулсиране дори при най-малките движения.

Всяка промяна в позицията, която поставя главата ви под сърцето, увеличава притока на кръв към лицето и главата ви. Това може да доведе до пулсации в синусите, които могат да бъдат наистина болезнени.

Можете да помогнете за смекчаване на това, като се ограничите до така наречените зависими позиции – такива, които спомагат за правилния кръвоток и дренаж.

Поддържането на главата ви повдигната над нивото на сърцето ви, доколкото е възможно, е наистина полезен начин за намаляване на синусното налягане.

Топъл компрес

Кое е по-добро за облекчаване на болката: лед или топлина? В случай на синусово налягане лекарите препоръчват топлина. Топлият компрес е полезен за облекчаване на болката в синусите, тъй като може да помогне за намаляване на усещането за натиск. Лесен начин да направите това е да намокрите кърпа под гореща вода и да я поставите върху лицето си.

Пийте много вода

Когато сте дехидратирани, консистенцията на слузта ви се променя - тя става много по-гъста. Колкото по-гъста е слузта ви, толкова по-бавно ще тече през синусите ви. Това може да доведе до по-голямо запушване и натиск.

Лекарства без рецепта

Деконгестанти – Тези лекарства помагат за намаляване на възпалението в носните проходи. Деконгестантите се предлагат под формата на хапчета или назален спрей. Никога не използвайте перорални деконгестанти повече от една седмица без консултация с медицински специалист, предупреждава ClevelandClinic. Използвайте деконгестантни назални спрейове само за три дни. По-дълго време може да доведе до повторно запушване (медикаментозен ринит).

Антихистамини – Ако алергиите доведат до синусово налягане, антихистамините могат да помогнат. В допълнение към облекчаването на синусовото налягане, тези лекарства могат да лекуват и други алергични симптоми, включително сълзене на очите, кихане и сърбеж по кожата. Вашият лекар може да препоръча едновременно приемане на деконгестант и антихистамин. Антихистамините могат да ви направят сънливи, така че е най-добре да ги приемате през нощта.

Обезболяващи – Лекарства като парацетамол, напроксен и ибупрофен могат да помогнат за облекчаване на главоболие и друга болка, свързана със синусовото налягане.

Стероидни назални спрейове – Тези лекарства намаляват отока в носните проходи, което улеснява дишането през носа. Стероидните назални спрейове се предлагат без рецепта и с рецепта.

Масаж на синусите

Има няколко точки на натиск около лицето ви, където синусовото налягане е склонно да се натрупва. Масажирането на тези области може да помогне за облекчаване на някои от симптомите ви. За да направите това, използвайте пръстите си, за да масажирате тези области с кръгови движения:

Над веждите

Слепоочията

Челото

Близо до носа, между скулите и челюстта

От двете страни на носа

Пред ушите ви, от двете страни на лицето ви

Вдишване с пара

Вдишването на пара може да помогне за отваряне на носните проходи и облекчаване на налягането в синусите. Най-лесният начин да направите това е да вземете горещ душ или да използвате овлажнител.

Снимка: iStock

Можете също да преварите вода, да я излеете в купа и да се наведете над нея, като главата ви е на няколко сантиметра над повърхността на водата. Покрийте главата си с кърпа и дишайте дълбоко през носа. Бъдете много внимателни, когато използвате този метод. Работете внимателно с купата и я поставете върху стабилна повърхност, за да избегнете изгаряне.

Мога ли да предотвратя появата на синусов натиск?

Не винаги можете да предотвратите синусов натиск. Но има няколко неща, които можете да направите, за да намалите риска:

Избягвайте хора, които са болни от инфекции

Мийте си ръцете често

Ако имате алергии, контролирайте ги с лекарства

Помислете за закупуване на овлажнител за въздух

Избягвайте дразнители от околната среда, като цигарен дим

Кога да посетите лекар заради болка в синусите

„В много случаи хората могат да лекуват проблема сами у дома и не е необходимо да идват при мен. Но ако болката в синусите влияе върху качеството ви на живот – нарушава съня ви или способността ви да се концентрирате – тогава непременно се прегледайте. Тогава е толкова важно да се установи причината за налягането в синусите“, разясняват специалистите.

Например, лошите алергии могат да бъдат трудни за разграничаване от синусова инфекция само по симптоми, дори за експерти.

Трябва да се обадите на лекар, ако имате:

Треска от 39,4 градуса по Целзий или по-висока

Синусово налягане, което продължава повече от 10 дни

Признаци на синусова инфекция, като болки в гърлото, обезцветена постназална секреция или хрема

Силна болка или главоболие, което не се подобрява с лекарства

Болката в лицето около синусите понякога може да се дължи на нещо съвсем друго. Ако болката е нова и внезапна, влошава се или е свързана с необичайни симптоми като промени в зрението, не я пренебрегвайте.