Инфекция на синусите: Кога става хроничен синузит и как се лекува

Запушеният нос, напрежението в лицето или просто една обикновена кашлица могат да направят извършването на прости задачи сериозно предизвикателство.

Когато тези симптоми се появят, е лесно да се предположи, че става въпрос за обикновена настинка или сезонни алергии. Но какво се случва, когато тази „настинка“ не отшуми или започнете да се чувствате по-зле?

Когато симптомите, подобни на настинка, продължават, може да става въпрос за синусова инфекция (синузит).

Как започва инфекцията на синусите

Според д-р Омар Ахмед, специалист уши, нос и гърло, разликата между обикновена вирусна настинка и бактериална синусова инфекция (синузит) обикновено се свежда до времетраенето на симптомите.

Повечето остри инфекции на синусите започват като вирусни заболявания и обикновено отшумяват сами в рамките на 7-10 дни. Синузитът представлява възпалителна реакция на синусовите тъкани към външен нашественик и често включва запушване на носа, налягане или чувство за тежест в лицето, главоболие и понякога треска или временно намалено обоняние.

Проблемът възниква, когато продължаващото възпаление може да задържи бактериите в синусите, което води до вторична бактериална инфекция.

Снимка: iStock

Именно тогава симптомите се влошават и се нуждаете от медицинска помощ.

7 признака, че трябва да посетите лекар

Ако настинката ви продължава или се влошава след седмица, възможно е да се е развил бактериален синузит. Обърнете внимание на следните ключови симптоми:

Намаляване на енергийните нива – усещате се изтощени и изморени

Увеличаващо се лицево налягане или болка в областта на синусите

Гъст назален секрет , който става жълт или зелен

Влошаващо се запушване на носа

Втрисане

Главоболие , което се усилва

Кашлица , хрипове или симптоми в гърдите

Ако забележите някой от тези признаци, насрочете час при лекар или може да стартирате онлайн консултация, ако има такава възможност. Лекарят може да ви даде точна диагноза и план за възстановяване.

Какво да правите при чести инфекции

Четири или повече инфекции на синусите годишно може да сигнализират за рецидивиращ остър синузит. Когато симптомите продължават 12 седмици или по-дълго, състоянието се счита за хроничен синузит.

В такива случаи личният лекар може да ви препрати към специалист по уши, нос и гърло (УНГ). УНГ специалистът използва малка камера (ендоскоп), за да търси структурни проблеми като изкривена носна преграда или носни полипи, които биха могли да блокират дренажните пътища.

Лекарите съветват да не се опитвате да преодолеете симптомите на хроничен синузит, дори когато се натрупват работни, семейни или училищните ангажименти. Твърде дългото чакане може да удължи възстановяването и да позволи на инфекцията да се разпространи към долните дихателни пътища, причинявайки бронхит или пневмония.

„Често хората чакат месеци, за да отидат на преглед. Те донякъде са свикнали да се справят с това, но тежкият, хроничен синузит всъщност може да окаже значително влияние върху качеството на живот“, коментират лекарите.

Как лекарят може да помогне – дори без антибиотици

Тъй като повечето случаи на синузит започват като вирусно заболяване, приемането на антибиотици, насочени към бактериални инфекции, няма да ви помогне да се възстановите по-бързо. Вместо това е по-ефективно да се съсредоточите върху облекчаване на симптомите.

Почивката, хидратацията и подходящите лекарства без рецепта могат да ви помогнат да се почувствате по-добре, докато имунната ви система върши своята работа.

Снимка: Canva

Промиване на носа със солен разтвор остава един от най-ефективните начини за изчистване на секрета и намаляване на запушването.

Краткосрочната употреба на спрейове за отпушване на нос може да помогне за съня и да позволи на промивките със солен разтвор да действат по-ефективно. Въпреки това трябва да ограничите употребата им до не повече от три дни, за да избегнете повторно запушване.

Нови проучвания предполагат, че определени антихистаминови назални спрейове могат да намалят вирусната активност и да понижат риска от бъдещи инфекции при редовна употреба, особено при хора, склонни към повтарящ се синузит.

При тежки синусови инфекции, които включват значително подуване, което затруднява дишането, вашият лекар може да ви предпише стероидно лекарство. Стероидите помагат за намаляване на възпалението в синусите, облекчаване на запушването и подобряване на въздушния поток.

Ако зимната ви настинка се е проточила твърде дълго, време е да спрете да гадаете и да потърсите облекчение. Когато симптомите продължават по-дълго от очакваното, влошават се след седмица или пречат на съня и ежедневието ви, консултирайте се с лекар за подходящо лечение на инфекция на синусите (синузит).

Не подценявайте значението на навременната медицинска помощ – тя може да направи разликата между бързо възстановяване и сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

