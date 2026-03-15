Ракът на дебелото черво е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания на гастроинтестиналния тракт и въпреки напредъка в медицината остава сериозно предизвикателство за здравните системи по света.

Ранното откриване и навременното лечение са от ключово значение, тъй като заболяването често протича безсимптомно в началните си стадии, а рискът за развитие на усложнения се увеличава с времето. Темата коментираме заедно със специалните ни гости в студиото на „Светът на здравето“.

Д-р Любов Симеонова е медицински онколог с над 11 години клиничен опит, с фокус върху злокачествените заболявания на гастроинтестиналния тракт. Специализирала в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София, има международни обучения в Италия, Швеция и Израел, и активен член на водещи онкологични организации като ESMO и ASCO.

С нас е и д-р Иван Лютаков, дм – гастроентеролог и началник на Отделението по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Екатерина“, с богат опит в инвазивната ендоскопия и полипектомиите на дебело черво.

Към тях се присъединява и д-р Димитър Пейчинов – началник на Отделението по хирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“ и водещ специалист по висцерална хирургия. Д-р Пейчинов има дългогодишна практика в оперативното лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт и участие в десетки научни форуми.

Какви са симптомите на рака на дебелото черво?

Ракът на дебелото черво често започва тихо и без ясни симптоми, което го прави трудно откриваем в ранните стадии. Най-често хората забелязват промени в храносмилателната система като продължителни запек или диария, усещане за непълно изхождане, наличието на кръв в изпражненията или необяснима загуба на тегло.

Други признаци могат да включват болки или спазми в корема, подуване, чувство на умора и обща слабост, които се появяват постепенно.

Тъй като тези симптоми често се свързват и с по-леки храносмилателни проблеми, много хора ги пренебрегват, което подчертава важността на редовния скрининг и вниманието към сигналите на организма.

Какви са тенденциите при рака на дебелото черво?

Световната статистика показва, че дебелочревният карцином зачестява при пациенти под 50-годишна възраст.

Някои експерти дори предупреждават, че той може да се превърне във втора водеща причина за смърт в тази възрастова група.

Кои фактори повишават риска от развитие на рак на дебелото черво?

Най-честите рискови фактори са:

мъжки пол

фактори на околната среда

генетични фактори

прекомерна консумация на червено месо

прием на алкохол

наднормено тегло и затлъстяване

Един от най-важните фактори безспорно е генетичната предразположеност. Рискът за роднините по първа линия на диагностицираните пациенти се увеличава почти двойно, а ако са засегнати двама – тройно, в сравнение с останалата популация от пациенти, при които липсва подобна наследственост.

В тези случаи се препоръчва ранна профилактика, която се състои в навременно провеждане на колоноскопия, която да установи наличието на изменения по лигавицата на дебелото черво.

Какво представляват полипите?

„Полипът е нарушение (надигане) на лигавицата, което с времето започва да се изражда и когато нарасне на размери се пречупва генетиката на полипа и той става малигнен“, обяснява д-р Иван Лютаков.

Това означава, че полипите представляват израстъци по вътрешната стена на червото, които първоначално могат да бъдат почти незабележими и безсимптомни.

Въпреки че не всички полипи задължително преминават в рак, тяхното проследяване и навременно отстраняване са ключови за превенцията на колоректален карцином.

Той подчертава, че макар и преканцероза, полипът поначало е доброкачествено образувание. „Когато се открие на колоноскопия може да се махне и няма нужда след това да се отива на операция или в онкологията“, допълва специалистът.

Защо скринингът за рак на дебелото черво е толкова важен?

„Статистиката показва, че разходите, които се правят за лечението на пациент в метастатичен стадий, което продължава години, са безкрайно по-високи от разходите, които бихме имали за скрининг“, обяснява д-р Любов Симеонова.

Известно е, че инвестицията в ранно откриване на заболявания като рак на дебелото черво не само спестява средства на здравната система, но и значително увеличава шансовете на пациента за успешно лечение.

Скринингът позволява идентифициране на проблеми, когато те все още са малки и лечими, предотвратявайки развитието на усложнения и тежки стадии на болестта.

Редовните прегледи и колоноскопии могат да спасят животи, като открият полипи или други промени в ранна фаза, преди да се превърнат в сериозен проблем. Освен финансовата и медицинска полза, скринингът също намалява емоционалния стрес и тежестта за пациента и неговото семейство, защото ранното лечение често е по-малко инвазивно и по-успешно.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.