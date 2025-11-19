Диета по време на лечение на рак на дебелото черво

Доброто хранене е важно за доброто здраве – особено по време на лечение на рак на дебелото черво (колоректален рак).

Независимо къде се намирате в лечението на едно от най-сериозните онкологични заболявания в съвременния свят, начинът на хранене трябва да бъде част от вашия задължителен план. Дебелото черво е ключов фактор в храносмилателната система и поради това здравословното хранене е един от най-добрите начини да се подготвите за лечението, както и да се възстановите от него.

Не забравяйте да приемате достатъчно калории и протеини, както и да пиете много вода. Това може да помогне за засилване на имунната ви система, съветват от експертното издание HoustonMethodist.

Ролята на храната при лечението на колоректален рак

„Много пациенти се чудят какво могат да направят, за да направят лечението си по-ефективно. Насърчавам ги да се хранят здравословно, защото това може да им помогне да се чувстват по-добре, да поддържат силата си, да подсилят имунната си система и да се възстановят по-бързо“, коментира д-р Анаум Максуд, гастроинтестинален онколог в болница „Хюстън Методист“.

Снимка: Canva

Храната играе важна роля за укрепване на организма след операция на рак на дебелото черво и по време на лечение като лъчетерапия, химиотерапия и имунотерапия, но правилното хранене, както и поддържането на хидратация, може да бъде предизвикателство поради странични ефекти от лечението, като например:



Намален апетит

Гадене и повръщане

Загуба на тегло

Диария

Запек

Афти в устата или гърлото

Сухота в устата

Затруднено преглъщане

Промени във вкуса на храната

Храни и напитки, които да избягвате

Някои лечения за рак на дебелото черво могат да отслабят имунната ви система, което затруднява възстановяването от хранителни инфекции. Затова бъдете особено внимателни при боравенето с храна и приготвянето ѝ. Въпреки че тези храни не причиняват директно рак на дебелото черво, те могат да причинят хранителни заболявания:

Сурова риба и миди

Меко сварени или сурови яйца

Немити плодове и зеленчуци

Непастьоризирани сирена и млечни продукти

Консумацията на захар и фибри обаче е объркваща за пациентите, казват експертите.

Снимка: Canva

„Много пациенти вярват, че лишаването на тялото от всички захари може да убие рака, но това не е вярно. Това може да доведе до гладуване на организма. Въпреки че трябва да ограничите храната с добавена захар, като газирани напитки или бонбони, има добри захари, като тези, които се намират в плодовете, които са хранителни и произвеждат правилния вид енергия.

Нуждаете се от здравословни захари, за да може тялото ви да издържи на стреса от рака и лечението“, коментира още д-р Максуд.

Фибрите са ключови за здравословното хранене – те помагат за намаляване на възпалението и насърчават растежа на здравословни чревни бактерии. Но по време на лечението, консумацията на твърде много фибри може да влоши храносмилателните симптоми, свързани с лечението.

Същото важи и за наситените и ненаситените мазнини, които могат да допринесат за стомашно разстройство и разхлабени изпражнения.

Грейпфрутът и някои витамини и билкови добавки могат да намалят ефективността на определени лечения.

Разрешени храни и напитки по време на лечение на рак на дебелото черво

Ако имате рак, може да се нуждаете от допълнителни калории и протеини, за да поддържате силата си. „Понякога молим пациентите да опитат различни комбинации от храни, за да се спрете на това, което е най-приемливо за храносмилателната им система“, заявяват лекарите.

Като цяло, храните, които трябва да добавите към диетата си по време на лечение на рак на дебелото черво, включват:

Храни, богати на протеини – пилешко месо, риба, боб, бобови растения, тофу, млечни продукти

Здравословни мазнини – зехтин, масло от гроздови семки, авокадо

Снимка: iStock

Богати на хранителни вещества въглехидрати – пълнозърнест хляб и тестени изделия, кафяв ориз, киноа, трици, овес

Витамини и минерали – мляко, плодове, зеленчуци, кисело мляко

Важно е също така да пиете много вода, за да намалите стомашно-чревните странични ефекти от лечението. Може да се наложи да пиете електролитни напитки, ако имате диария или повръщане.

Ако имате симптоми като загуба на апетит, ето няколко съвета, които могат да ви помогнат:

Правете по-малки хранения и закуски пет до шест пъти на ден

и закуски пет до шест пъти на ден Яжте, когато сте гладни, независимо от времето

Яжте храни, които имат добър аромат

Яжте първо храни с високо съдържание на протеини по време на хранене

Опитвайте нови храни и рецепти

Приемайте по-голямата част от течностите си между храненията, за да не се чувствате прекалено сити, докато ядете

Пийте много вода, заедно с висококалорични, високопротеинови напитки или хранителни добавки

Пийте млечни шейкове, смутита или консумирайте супи, ако не ви се яде твърда храна

Съвети за хранене след лечението

След като приключите с лечението си, продължете със здравословна диета, за да предотвратите риска от рецидив на рак на дебелото черво. Освен че влияе върху здравето на дебелото черво и ректума, питателната диета помага и за поддържане на здравословно телесно тегло, което е доказано, че намалява риска от рак.

Всъщност, хората със затлъстяване са 1,3 пъти по-склонни да развият колоректален рак. Храните, които помагат за поддържане на добро здраве на дебелото черво, включват:

Млечни продукти

Постни протеини, като пилешко месо, риба, боб, леща, тофу, киноа и нахут

Зехтин

Пълнозърнести храни и боб

Зеленчуци и плодове

Храните, които трябва да се избягват (или да се консумират по-малко), включват:

Алкохол

Преработени меса (колбаси, кренвирши и др.)

Червено месо

Сладкиши и напитки

Диета преди химиотерапия или лъчетерапия за рак на дебелото черво

Повечето химио-, имунотерапевтични и лъчетерапии не изискват промени в балансираната диета, освен ако хранителните ви навици не влошат симптоми като гадене или диария, пише медицинското издание Healthline.

На какви храни да дадете приоритет

Вашият лекар може да препоръча храни, които не са свързани с балансирана диета, като например храни с високо съдържание на мазнини за поддържане на теглото ви или млечни шейкове, ако имате рани в устата, които ви пречат да ядете много храни.

Ето част от препоръчителните храни храни, когато се подлагате на химиотерапия, имунотерапия или лъчетерапия за рак на дебелото черво:

Растителен протеин няколко пъти седмично, вместо месо

Плодове и зеленчуци, особено цитрусови плодове и тъмнозелени и жълти зеленчуци

Високопротеинови закуски на всеки няколко часа, вместо три пълни хранения

Химиотерапията и лъчетерапията могат да причинят странични ефекти, като треска и повръщане, които увеличават риска от дехидратация. Поддържането на хидратация може да помогне за поддържане на здравето и енергията. Някои хора може да се нуждаят от интравенозна хидратация.

Промените във вкуса са често срещани по време на лечението, което може да направи храните, които обикновено харесвате, неприятни. За да си помогнете, опитайте да добавяте подправки, билки и маринати към храните. Уверете се, че не правите нищо твърде пикантно или солено.