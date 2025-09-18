Изследователи от Karolinska Institutet и Karolinska University Hospital в Швеция правят ново откритие в борбата срещу колоректалния рак. Тяхното проучване показва, че малка доза от добре познатия лекарствен препарат аспирин може да намали наполовина риска от възвръщане на заболяването при определена група пациенти. Този пробив идва в момент, когато близо 2 млн. души по света се диагностицират с колоректален рак всяка година, съобщава News Medical.

Колоректалният рак засяга дебелото черво и ректума и представлява една от най-сериозните онкологични заплахи в съвременния свят. Между 20 и 40% от пациентите развиват метастази, разпространение на раковите клетки в други части от тялото. Тези метастази правят заболяването значително по-трудно за лечение и увеличават смъртността сред болните.

Предизвикателствата в предишните изследвания

Преди настоящото изследване учените разполагат само с наблюдателни проучвания, които предполагат връзка между аспирина и намаления риск от рак.

Снимка: Canva

Тези по-ранни проучвания обаче не предоставят достатъчно убедителни доказателства, а резултатите са противоречиви. Нито едно рандомизирано клинично изпитване не потвърждава тази връзка до сега.

Мащабното международно изследване

За да попълнят този пропуск, шведските учени започват амбициозното проучване ALASCCA, което е публикувано в престижното медицинско списание The New England Journal of Medicine. Изследването обхвана повече от 3500 пациенти с колоректален рак от 33 болници в четири скандинавски страни - Швеция, Норвегия, Дания и Финландия.

Ключът към успеха на лечението се оказа в генетичната характеристика на туморите. Приблизително 40% от пациентите с колоректален рак имат специфична генетична мутация в PIK3 сигналния път. Тези гени контролират основни клетъчни процеси като растеж и деление, а когато мутират, могат да доведат до неконтролирано размножаване на клетките и развитие на рак.

Пациентите с тази конкретна генетична мутация са разделени на две групи по случаен принцип. Едната група получава 160 мг аспирин дневно, докато другата получава плацебо, неутрален препарат без активно вещество. Лечението продължава три години след хирургичната операция за премахване на тумора.

Впечатляващи резултати при генетично селектирани пациенти

При пациентите с генетичната мутация в PIK3, които приемат аспирин, рискът от връщане на рака е намален с цели 55% в сравнение с тези, които получават плацебо. Тази ефективност може да добави аспирина в арсенала срещу колоректалния рак при правилно подбрани пациенти.

Снимка: Canva

„Аспиринът се тества в напълно нов контекст като прецизно медицинско лечение“, обяснява водещият автор на изследването проф. Ана Мартлинг от Karolinska Institutet. Тя подчертава, че това е ясен пример за това как генетичната информация може да бъде използвана за персонализиране на лечението, като същевременно се спестяват ресурси и се намалява страданието на пациентите.

Механизмът на действие и глобалното значение

Механизмът на действие на аспирина срещу рака е сложен и многостранен. Изследователите смятат, че лекарството работи чрез няколко паралелни пътя, като намалява възпалението, инхибира функцията на тромбоцитите и спира растежа на тумора. Тази комбинация от ефекти създава среда, която е неблагоприятна за развитието и разпространението на раковите клетки.

Въпреки че учените все още не разбират напълно всички молекулярни връзки, откритията силно подкрепят биологичната основа на лечението. Проф. Мартлинг обяснява, че резултатите предполагат особена ефективност на терапията при генетично дефинирани подгрупи пациенти.

Снимка: Canva

Значението на това изследване далеч надхвърля границите на Скандинавия. Учените вярват, че резултатите могат да имат глобално влияние и да променят насоките за лечение на колоректален рак по целия свят. Една от най-големите предимства на аспирина като противоракова терапия е неговата широка достъпност и ниска цена.

„Аспиринът е лекарство, което е лесно достъпно в глобален мащаб и изключително евтино в сравнение с много съвременни противоракови препарати, което е много положително“, отбелязва професор Мартлинг. Тази характеристика прави лечението приложимо дори в страни с ограничени здравни ресурси.

Проучването получава финансиране от Шведския изследователски съвет и Шведското онкологично дружество.

Резултатите представляват важна стъпка към персонализираната медицина в онкологията, където лечението се адаптира според индивидуалните генетични характеристики на всеки пациент.

