Учени от Университета в Източна Англия правят значително откритие, което може да промени начина, по който се диагностицира и лекува рака на дебелото черво, съобщава Medical Xpress.

Те установвяват, че този тип рак има свой уникален „микробен отпечатък“, специфична комбинация от микроорганизми, която го отличава от всички други видове рак.

Какво представлява „микробен отпечатък“?

Всеки тумор съдържа не само ракови клетки, но и различни микроорганизми, бактерии, вируси и други микроби. До сега се смяташе, че всички видове рак имат свой уникален „микробен отпечатък“. Новото изследване обаче показва, че това важи само за колоректалния рак.

Снимка: Canva

„Това изследване променя начина, по който мислим за ролята на микробите в рака“, обяснява водещият изследовател д-р Абрахам Гихауи от Медицинския факултет в Норич.

Как бе проведено изследването?

Учените анализират ДНК данни от близо 9000 пациенти с рак, включващи 11 735 туморни проби от 22 различни вида рак. Чрез специални компютърни програми те отделят човешката ДНК от микробната и проучват точно кои микроорганизми се намират в различните туморни проби.

Изследването показа, че само туморите на дебелото черво притежават ясно разпознаваеми микробни общности. Тези характеристики са толкова специфични, че могат точно да отличат колоректалните тумори от всички други видове рак.

При раковите заболявания на устната кухина учените откриват, че определени вируси като HPV (човешки папиломавирус) могат да бъдат открити по-точно в сравнение със сегашните медицински тестове.

Особено интересно е откритието, че при някои видове саркома (рак на меките тъкани) присъствието на определени бактерии е свързано с по-добри показатели за оцеляване, докато други микроби се асоциират с по-лоши резултати.

Какво означава това за пациентите?

По-точна диагностика: Микробният отпечатък може да помогне на лекарите да диагностицират колоректалния рак по-прецизно и да го разграничат от други заболявания.

Персонализирано лечение: Информацията за микробите в тумора може да помогне на лекарите да предвидят как даден пациент ще реагира на лечението и да изберат най-подходящия терапевтичен подход.

Откриване на скрити инфекции : Анализът може да разкрие опасни вируси като HTLV-1, които могат да останат скрити и да причинят рак в бъдеще.

Какво означава за бъдещото лечение на рак

Проф. Даниел Брюър обяснява, че това изследване подчертава растящата клинична стойност на анализа на цялостния геном при идентифицирането на патогенни организми, които иначе могат да останат неоткрити.

Снимка: Canva

Тъй като пълното прочитане на генома става все по-достъпно в болниците, анализът на микробите в туморните проби може да се превърне в инструмент за подобряване на грижите за раковите болни с минимални допълнителни разходи.

Колоректалният рак е четвъртият най-често срещан рак в Европа и вторият по смъртност. Всяко подобрение в диагностиката и лечението му може да спаси хиляди животи годишно.

Новото откритие отваря врати към:

По-ранна и точна диагностика

Персонализирани лечебни стратегии

По-добро прогнозиране на хода на болестта

Нови терапевтични подходи, базирани на микробния състав на тумора

Изследването е публикувано в престижното научно списание Science Translational Medicine и представлява важна крачка към прецизната медицина в борбата срещу рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.