Случаите на рак на дебелото черво при млади хора нарастват тревожно в световен мащаб и ново изследване може би дава отговор.

Според данни, представени на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO), прекомерната консумацията на червено месо и захар може да играе ключова роля в развитието на колоректален карцином при хора под 50-годишна възраст.

Какво показват данните и как можете да намалите риска

Все повече млади хора с рак на дебелото черво

През последните две до три десетилетия учените отчитат значителен ръст на диагнозата рак на дебелото черво и рак на ректума при хора под 50 години. В повечето случаи заболяването не е свързано с генетична предразположеност или наследствени фактори.

Именно това насочва изследователите към търсенето на външни, средови причини и на първо място, към начина на хранене.

Резултатите от изследването са публикувани в научното издание npj Precision Oncology.

Какво разкри изследването?

Екип от Cleveland Clinic, воден от д-р Сунийл Камат, гастроинтестинален онколог, приложи иновативна технология, наречена метаболомика, наука, която изучава продуктите на метаболизма в човешкото тяло.

Изследването обхваща 170 пациенти с колоректален карцином на стадии I–IV, разделени в две групи:

66 пациенти под 50 години (ранен стадий на колоректален карцином)

104 пациенти над 60 години

Ключова находка: По-ниски нива на цитрат

Учените установяват, че младите пациенти с рак на дебелото черво имат значително по-ниски нива на цитрат, вещество, което се образува при преработката на храната в енергия (цитрат и метаболизъм). Цитратът е известен и като лимонена киселина и е важен индикатор за нормалния въглехидратен метаболизъм.

Освен това изследването показва съществени разлики в протеиновия и въглехидратния метаболизъм между двете групи, което подсказва, че:

Прекомерната консумация на червено и преработено месо

Високият прием на захар и подсладени напитки

Затлъстяването

...може да са сред водещите рискови фактори за онкологични заболявания на дебелото черво в по-млада възраст.

„Нашето изследване използва метаболомика, за да търси разлики в рака на дебелото черво при млади спрямо по-възрастни хора. Открихме, че цитратът се среща в по-високи нива при по-възрастните пациенти в сравнение с тези с ранно начало на заболяването," коментира Д-р Сунийл Камат, Cleveland Clinic

Западната диета е глобален проблем

Д-р Леонард Ауженлихт, професор по медицина и клетъчна биология в Albert Einstein College of Medicine, коментира, че данните недвусмислено сочат към т.нар. „западна диета" като основен виновник.

Той посочва убедителни данни от популационни проучвания, че честотата на рак на дебелото черво е значително по-висока в индустриализираните страни, където преобладава западното хранене.

Нещо повече, при мигранти, преминали от страни с ниска честота на заболяването към такива с висока, рискът нараства бързо след промяна в хранителните навици.

Вредата от преработеното месо и захарта

Д-р Антон Билчик, хирург-онколог от Saint John's Cancer Institute, е категоричен:

„Съществува ясна връзка между червеното месо, преработените храни и рака на дебелото черво. От млада възраст трябва активно да се насърчава балансирана диета с пресни плодове и зеленчуци, ограничена консумация на червено и преработено месо."

Д-р Теджасав Сехрават от Йейлския университет допълва, че повечето медицински насоки препоръчват:

Ограничаване на червеното и преработеното месо , особено при фамилна история на рак

Избягване на алкохола – основен канцероген за стомашно-чревния тракт

Поддържане на здравословно тегло – затлъстяването е свързано с по-висок риск от рак на дебелото черво

„Захарта не храни рака"

Д-р Камат специално подчертава нещо, което често се разбира погрешно:

„Това не означава, че захарта храни рака при хора, които вече са болни. Намаляването на консумацията на захар при здрави хора може да помогне за превенция на заболяването."

С други думи, здравословното хранене за превенция е ключовото послание, а не самолечение или диетични ограничения при вече поставена диагноза.

Симптоми на рак на дебелото черво, които не трябва да се пренебрегват

Въпреки че изследването се фокусира върху превенцията, експертите напомнят, че ранното откриване спасява животи. Тревожни симптоми на рак на дебелото черво включват:

Кръв в изпражненията или ректално кървене

Необяснима загуба на тегло

Постоянна умора и слабост

Промени в чревните навици (диария, запек или стесняване на изпражненията)

Болки или спазми в корема

При наличие на тези симптоми е необходима незабавна консултация с лекар.

Изследването на Cleveland Clinic добавя важни доказателства към нарастващите научни данни, че червеното месо, преработените храни и захарта може да са сред основните двигатели за ръста на рак на дебелото черво при млади хора. Метаболомиката разкрива ясни разлики в начина, по който телата на младите пациенти преработват храната, разлики, пряко свързани с диетата.

Добрата новина е, че промените в начина на хранене са изцяло в наши ръце. Ограничаването на канцерогените в храната, поддържането на здравословно тегло и редовните прегледи са стъпките, които науката препоръчва днес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

